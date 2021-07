Marcin Ledworowski: Czy biometria wykluczy ataki cyfrowe? [PODCAST]

Praca zdalna, spotkania on-line, chmury firmowe i dziesiątki wysyłanych emailem informacji. Czy w dobie rozwoju technologii cyfrowej jesteśmy świadomi zagrożeń? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

Czy dane korporacyjne przesyłane on-line mogą być bezpieczne? Gościem podcastu jest Marcin Ledworowski, który w rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl) wyjaśnia co należy zrobić w pierwszym kroku, aby zminimalizować zagrożenie phisingu.

Czy można być całkowicie bezpiecznym w świecie online?

Jedna z odpowiedzi na to pytanie będzie brzmiała: to zależy. Dla dużej firmy, która ma swój zespół bezpieczeństwa, która ma tzw. „bezpiecznika” – osobę, która zajmuje się bezpieczeństwem w danej firmie, jest oczywistym, że podstawową zasadą, którą powinniśmy stosować w zabezpieczeniu naszych danych jest korzystanie z VPN – wyjaśnia Ledworowski.

Czym jest VPN?

VPN jest to zamknięta sieć, do której dostęp jest możliwy przez Internet. Jest to sieć szyfrowana, w której wszelka wewnętrzna korespondencja firmy, intranet jest prowadzona i zabezpieczona przed dostępem osób niepowołanych. Posiadanie VPN to jest taki fundament bezpieczeństwa w większych firmach. Oczywiście, poza VPN ważne jest zachowywanie dziesiątek zasad – mówi Ledworowski.

Jakich zasad bezpieczeństwa w sieci należy przestrzegać?

Jest wiele takich patentów. Np. przepisanie linka zamiast klikanie w niego czy przeklejanie to jest jedna metoda. Druga – nie klikamy czegoś, czego nie jesteśmy pewni, że jest tym, czym powinno być. Jeśli przykładowo dostajemy fakturę od operatora sieci kablowej, ta faktura może być prawdziwa, ale nie musi. Jak to sprawdzić? Najlepiej zalogować się bezpośrednio do systemu samego operatora i ściągnąć fakturę od niego z systemu.

Myślę, że osoby publiczne, które są narażone na tego typu ataki i zdarzyło im się to, będą potem już dmuchać na zimne. Będą np. używać dwuskładnikowego uwierzytelniania – podsumowuje Ledworowski.

Marcin Ledworowski - współzałożyciel HomoDigital.pl. Pasjonuje się dziełami Elona Muska, Science Fiction i AI. Miłośnik żeglarstwa.

