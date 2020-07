Czy inwestycje w nieruchomości podczas pandemii są opłacalne? [PODCAST]

Jak zmienił się rynek nieruchomości pod wpływem pandemii? W co zainwestować milion złotych, a w co 100 tysięcy? Koronawirus namieszał nieco na rynku, ale czy te zmiany nie są szansą dla inwestorów? Gościem odcinka jest Kuba Karliński, ekspert od inwestowania na rynku nieruchomości. Zapraszamy do słuchania podcastu.