JDG a spółka z o.o. Którą formę działalności wybrać? [Porównanie]

Podejmując decyzję o własnym biznesie, każdy przedsiębiorca staje przed wyborem formy działalności. Większość z nas waha się pomiędzy jednoosobową działalnością gospodarczą (JDG) a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.). Każda z tych form ma swoje plusy i minusy. W artykule spróbuję przybliżyć czym się różnią.

JDG vs spółka z o.o.

Jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG) to najprostsza forma biznesu. Właściciel (osoba fizyczna) jest jednocześnie jedyną osobą prowadzącą biznes. Oznacza to, że prowadzi on, we własnym imieniu, zorganizowaną działalność zarobkową w sposób ciągły. Wszystkie dochody z JDG trafiają bezpośrednio do przedsiębiorcy. Zatem z reguły ta forma działalności może być korzystniejsza pod kątem podatkowym, aniżeli od spółki z o.o. Niemniej prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą odpowiadamy za zobowiązania firmy całym swoim majątkiem. Założenie JDG jest łatwe i bezpłatne, a formalności są ograniczone do minimum.

Z kolei spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) to odrębny podmiot prawny posiadający osobowość prawną. Spółka z o.o. jest samodzielny, niezależnym od wspólników bytem prawnym. Spółkę z o.o. może założyć jedna lub więcej osób. Wspólnicy nie odpowiadają swoim prywatnym majątkiem za długi spółki, co jest jej wielką zaletą. Ich ryzyko co do zasady ograniczone jest do wysokości wniesionego do spółki kapitału zakładowego. Prowadzenie spółki z o.o. wiąże się jednak z bardziej złożonymi formalnościami, koniecznością prowadzenia pełnej księgowości i pewnymi kosztami początkowymi (np. kapitał zakładowy).

Koszty założenia i prowadzenia JDG vs spółka z o.o.

Jednym z pierwszych kryteriów wyboru formy działalności są koszty startowe i koszty bieżącego prowadzenia firmy. Różnice między JDG a sp. z o.o. są pod tym względem znaczące:

● JDG: Założenie jednoosobowej działalności jest bezpłatne – wystarczy rejestracja w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Nie ma obowiązku wniesienia kapitału początkowego, zatem możemy zaczynać od zera. Dodatkowo bieżące koszty prowadzenia JDG są stosunkowo niskie: można prowadzić uproszczoną księgowość (np. podatkową księgę przychodów i rozchodów) samodzielnie lub z pomocą biura rachunkowego. Składki ZUS (ubezpieczenia społeczne) są jednak obowiązkowe – przedsiębiorca musi co miesiąc opłacać składki na ZUS i ubezpieczenie zdrowotne. Dla nowych firm przewidziano ulgi: „ulga na start” (zwolnienie ze składek społecznych przez pierwsze 6 miesięcy, opłaca się tylko składkę zdrowotną) oraz preferencyjny ZUS (obniżone składki przez kolejne 24 miesiące).

● Spółka z o.o.: Rejestracja spółki wiąże się z kosztami początkowymi. Minimalny kapitał zakładowy wynosi 5 000 zł. Dodatkowo umowa spółki z o.o. może być zawarta w formie aktu notarialnego lub przez system S24.. Koszty założenia i rejestracji obejmują m.in. opłatę sądową za wpis do KRS i ewentualne taksy notarialne, jeśli umowa spółki zawierana jest w formie aktu notarialnego.. Łącznie założenie spółki z o.o. to wydatek rzędu kilkuset do ok. tysiąca złotych. Bieżące koszty prowadzenia spółki z o.o. są również wyższe niż w JDG – konieczna jest pełna księgowość, co zwykle oznacza zaangażowanie biura rachunkowego lub księgowej (kilkaset złotych miesięcznie w przypadku małej firmy). Plusem jest jednak brak obowiązkowych składek ZUS dla samej spółki; wspólnicy wieloosobowej spółki z o.o. nie płacą ZUS z tytułu posiadania udziałów. Oczywiście spółka jako pracodawca płaci składki za zatrudnionych pracowników, a jeżeli wspólnik pełni funkcje w spółce (np. członka zarządu na kontrakcie), to może podlegać ubezpieczeniom z tego tytułu.

Podsumowanie

Podsumowując koszty: JDG jest tańsza i prostsza na start, zwłaszcza dzięki braku opłat rejestracyjnych i możliwości skorzystania z ulg w ZUS. Spółka z o.o. wymaga wkładu finansowego na początek i generuje wyższe koszty obsługi (księgowość, formalności), ale przy spółce wieloosobowej może pozwolić zaoszczędzić na składkach ZUS wspólników.