BCC ostrzega: firmy muszą przyspieszyć wdrażanie KSeF. Ustawa już po pierwszym czytaniu w Sejmie

Prace legislacyjne nad ustawą wdrażającą Krajowy System e-Faktur (KSeF) wchodzą w końcową fazę. Sejm skierował projekt nowelizacji VAT do komisji finansów publicznych, która pozytywnie go zaopiniowała wraz z poprawkami.

W środę, 9 lipca 2025 r. odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który dotyczy m.in. wprowadzenia i uproszczenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Projekt zakłada także skrócenie o 1/3 podstawowego terminu zwrotu VAT z 60 do 40 dni. Sejm skierował projekt nowelizacji do sejmowej komisji finansów publicznych. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt wraz z licznymi poprawkami.

Ustawa o KSeF na finiszu. Ekspert: „To krwioobieg gospodarki”

Na wczorajszym posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych omawiano poprawki do projektu ustawy wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). W obradach wziął udział, przewodniczący Komisji Podatkowej Business Centre Club (BCC) Michał Borowski.

Można powiedzieć, że regulacje są już gotowe, a termin wejścia w życie KSeF nie ulegnie dalszym zmianom. Niezależnie od tego, czy KSeF się nam podoba, czy nie – decyzja o jego wdrożeniu została podjęta, a przedsiębiorcy powinni niezwłocznie rozpocząć implementację nowych rozwiązań w swoich firmach – podkreślił Michał Borowski.

Ekspert BCC zaznaczył, że wdrożenie KSeF to największa zmiana w systemie obiegu faktur w historii polskiej gospodarki. To również jedno z największych wyzwań ostatnich dekad – zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla administracji publicznej oraz skarbowej.

Skrupulatne przygotowywanie tych regulacji przez ostatnie lata nie powinno dziwić. Stawką jest sprawne funkcjonowanie gospodarki – jakiekolwiek awarie czy zablokowanie systemu mogą prowadzić do poważnych konsekwencji. Dlatego pozytywnie należy ocenić fakt, że Ministerstwo Finansów od początku prowadziło otwarty dialog z przedsiębiorcami i uwzględniło wiele postulatów zgłaszanych przez organizacje branżowe, firmy oraz ekspertów – dodał Borowski.

KSeF coraz bliżej. Przedsiębiorcy muszą przyspieszyć przygotowania – apeluje BCC

Dzięki transparentnej i aktywnej komunikacji ze strony resortu finansów wielu przedsiębiorców miało szansę rozpocząć przygotowania do nowego systemu na wczesnym etapie. Jednak – jak wskazuje Borowski – wciąż istnieje znaczna liczba firm, szczególnie mikro i małych przedsiębiorstw, które nie podjęły jeszcze działań przygotowawczych.

Kluczowe znaczenie ma teraz intensywna kampania edukacyjna i informacyjna, którą zapowiedziało Ministerstwo Finansów. To ona pomoże dotrzeć do najmniejszych podmiotów, które często nie dysponują wystarczającymi zasobami, by samodzielnie wdrożyć nowe procedury – zaznaczył przewodniczący Komisji Podatkowej BCC.

KSeF: E-fakturowanie obowiązkowe od 2026 roku

Wprowadzenie obowiązku e-fakturowania zostanie rozłożone na dwa etapy. Od 1 lutego 2026 r. obejmie firmy, które w 2024 r. osiągnęły sprzedaż przekraczającą 200 mln zł. Dla pozostałych przedsiębiorców obowiązek ten zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2026 r.

Mikroprzedsiębiorcy otrzymają dodatkowy czas na dostosowanie się do zmian. Od kwietnia do końca grudnia 2026 r. nie będą musieli wystawiać e-faktur, jeśli ich miesięczna sprzedaż nie przekroczy 10 tys. zł.

Do końca 2026 r. nadal będzie można wystawiać faktury za pomocą kas rejestrujących. Na stałe zostanie także wprowadzony tryb "offline24", który pozwala na wystawienie faktury bez dostępu do internetu. W tym samym okresie – do końca 2026 roku – przedsiębiorcy nie będą karani za ewentualne błędy przy wdrażaniu nowych przepisów.