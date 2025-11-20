REKLAMA

Strona główna » Moja firma » Finanse » URE: 2,92 mld zł rekompensaty dla przedsiębiorstw z sektorów energochłonnych za 2024 r. Cena terminowych uprawnień do emisji wynosiła 406,21 zł/t

URE: 2,92 mld zł rekompensaty dla przedsiębiorstw z sektorów energochłonnych za 2024 r. Cena terminowych uprawnień do emisji wynosiła 406,21 zł/t

20 listopada 2025, 12:27
rekompensata firmy energochłonne branże wsparcie URE
Rekompensata dla firm energochłonnych - wsparcie URE za 2024 r.
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przyznaje 2,92 mld zł rekompensaty dla przedsiębiorstw z sektorów energochłonnych za 2024 r. Cena terminowych uprawnień do emisji wynosiła 406,21 zł/t. Jak uzyskać wsparcie z URE?

Rekompensaty dla przedsiębiorstw z  sektorów energochłonnych za 2024 r.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przyznał rekompensaty dla przedsiębiorstw z  sektorów i  podsektorów energochłonnych za 2024 r.:

  • do 97 podmiotów trafi blisko 2,92 mld zł;
  • kwota pomocy publicznej dla branż energochłonnych za 2024 r. jest najwyższa w historii tego systemu wsparcia;
  • Urząd Regulacji Energetyki w ciągu sześciu lat funkcjonowania systemu przyznał podmiotom z sektorów energochłonnych łącznie ponad 9,25 mld zł.

System rekompensat dla sektorów energochłonnych w Polsce został wprowadzony w 2019 r. w  celu  ograniczenia ryzyka przeniesienia produkcji wrażliwych branż do krajów, w których nie jest prowadzona tak ambitna jak w  UE polityka klimatyczna, a koszty zakupu uprawnień do emisji gazów nie wpływają na ceny energii, a w rezultacie na koszt wytwarzania produktów.

Cena terminowych uprawnień do emisji 406,21 zł/t

Kwota rekompensat przyznana w 2024 r. jest związana z systematycznym wzrostem cen uprawnień do  emisji CO2, które  są podstawą do wyliczenia pomocy należnej przedsiębiorstwom. W przypadku najnowszych rekompensat cena terminowych uprawnień do emisji wynosiła 406,21 zł/t, podczas gdy dla rozliczeń za 2023 r. wynosiła 391,44 zł/t.

W ciągu ostatnich sześciu lat funkcjonowania systemu, podmiotom z sektorów energochłonnych przyznano łącznie ponad 9,25 mld zł wsparcia w  ramach rekompensat.

Dla kogo rekompensata?

Podobnie jak w ubiegłym roku najwięcej środków trafiło do przedsiębiorstw zajmujących się produkcją surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych (ponad 32 proc.). Na drugim miejscu znalazł się sektor producentów papieru i tektury (ponad 19 proc.), a trzecie miejsce pod względem kwoty przyznanego wsparcia należy do producentów masy włóknistej (blisko 11 proc.).

Na stronach URE dostępna jest pełna lista podmiotów, którym Prezes URE przyznał rekompensaty za 2024 r. oraz informacja o łącznej wysokości przyznanych rekompensat w podziale na poszczególne sektory i podsektory energochłonne.

Rekompensata dla sektorów i podsektorów energochłonnych - jak uzyskać?

Przedsiębiorstwa uprawnione do otrzymania rekompensat na mocy ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych[1] mogą złożyć do Urzędu Regulacji Energetyki wniosek o  ich przyznanie w terminie do 31 marca roku następującego po roku kalendarzowym, za który rekompensaty są przyznawane.

Po analizie wniosku, Prezes URE przyznaje indywidualne wsparcie, którego wysokość ustalana jest w oparciu o  dane przekazane przez wnioskodawcę  oraz w oparciu o wzory znajdujące się w art. 7 ww. ustawy. Po wydaniu przez Prezesa URE pozytywnej decyzji, informacja o beneficjentach i należnych im kwotach jest przekazywana do ministra właściwego do spraw gospodarki oraz do Banku Gospodarstwa Krajowego, który dokonuje wypłat z Funduszu Rekompensat Kosztów Pośrednich.

Szczegółowe informacje o procedurze ubiegania się o rekompensaty można znaleźć w przygotowanym przez URE informatorze i zestawieniu niezbędnych dokumentów.

***

  • Środki na rekompensaty  dla sektorów i podsektorów energochłonnych pochodzą z wpływów z aukcji uprawnień do emisji CO2.
  • Od 2022 r. URE publikuje pełną listę podmiotów energochłonnych, którym przyznano pomoc publiczną w formie rekompensat. Listy przedsiębiorstw, którym Prezes URE przyznał rekompensaty, są również udostępniane w prowadzonym przez UOKiK Systemie Udostępniania Danych o  Pomocy Publicznej (nr środka pomocowego za 2019 i 2020: SA.53850(2019/N), za 2021 i następne 2022: SA.64719).
Źródło: Alerter: Urząd Regulacji Energetyki - Aktualności
Moja firma
20 lis 2025

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przyznaje 2,92 mld zł rekompensaty dla przedsiębiorstw z sektorów energochłonnych za 2024 r. Cena terminowych uprawnień do emisji wynosiła 406,21 zł/t. Jak uzyskać wsparcie z URE?
