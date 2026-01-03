REKLAMA

Leasing aut w 2026: limity 100/150/225 tys. zł to nie koniec. „Ukryty" koszt dalej odliczysz w całości

Leasing aut w 2026: limity 100/150/225 tys. zł to nie koniec. „Ukryty” koszt dalej odliczysz w całości

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 stycznia 2026, 19:31
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
leasing 2026 limity koszty uzyskania przychodu, limit 100 000 150 000 225 000 leasing samochodu, rata leasingowa część odsetkowa odliczenie, odsetki w leasingu w kosztach bez limitu, emisja CO2 a limit kosztów samochodu firmowego 2026, jak rozliczać leasing samochodu 2026, część kapitałowa raty leasingowej limit, KIS interpretacja 0115-KDIT3.4011.545.2018.2.MR leasing, samochód firmowy leasing koszty podatkowe 2026, limity leasing umowy zawarte przed 2026
Twoja firma może przepłacać podatek na leasingu od 2026 r. Limity uderzą w „kapitał”, ale odsetki nadal są w kosztach w 100%
Od 1 stycznia 2026 r. wchodzą nowe limity kosztów dla aut firmowych zależne od emisji CO2: 100 tys., 150 tys. lub 225 tys. zł. Pułapka? W leasingu wiele firm „ucina” w kosztach całą ratę. Tymczasem limit dotyczy tylko części kapitałowej, a część odsetkowa raty leasingowej pozostaje odliczalna w całości. To oznacza, że nadal można oszczędzać więcej na leasingu, odpisując koszty raty realnie ponad limit związany z CO2. Dowiedz się jak na przykładach.

rozwiń >

Leasing samochodu w 2026 r.: limity 100/150/225 tys. zł uderzą w koszty. Ale odsetki w racie możesz nadal rozliczać w 100%

Od 2026 roku przedsiębiorców czeka podatkowe „przykręcenie śruby” przy autach firmowych. Nowe limity kosztów uzyskania przychodu mają zależeć od emisji CO2 i w praktyce mocno obniżą to, co da się wrzucić w koszty przy droższych samochodach.

Jest jednak jeden element leasingu, o którym zaskakująco często zapomina biznes (a czasem nawet księgowość): rata leasingowa to nie jedna kwota. Składa się z części kapitałowej i odsetkowej – i to właśnie odsetki mogą uratować dużą część kosztów podatkowych po 1 stycznia 2026 r.

Nowe limity od 1 stycznia 2026 r.: 100 000 zł, 150 000 zł albo 225 000 zł (zależnie od CO2)

Zgodnie z opisywanymi zmianami, limit wartości auta osobowego, jaki można ująć w kosztach podatkowych, ma zależeć od emisji CO2:

  • 225 000 zł – dla samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym (art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych) oraz dla pojazdu napędzanego wodorem (art. 2 pkt 15 tej ustawy),
  • 150 000 zł – jeśli emisja CO2 (wg danych z centralnej ewidencji pojazdów) wynosi mniej niż 50 g/km,
  • 100 000 zł – jeśli emisja CO2 (wg danych z centralnej ewidencji pojazdów) jest równa lub wyższa niż 50 g/km.

Dla wielu firm problemem nie są same liczby, tylko praktyczny skutek: auta droższe niż limit przestają „przechodzić” w kosztach w takim zakresie jak dotychczas – i to ma dotknąć także umów już trwających.

Dlaczego leasing będzie bolał bardziej, niż się wydaje?

Wiele firm działa dziś na prostym nawyku: „faktura za ratę leasingu = koszt”. Od 2026 r. takie podejście może oznaczać jedno z dwóch ryzyk:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  1. albo rozliczysz za mało (bo zastosujesz limit do całej raty i niepotrzebnie zetniesz koszty),
  2. albo rozliczysz za dużo (jeśli ktoś błędnie uzna, że limit w danym przypadku jest wyższy, np. błędnie określi emisję CO2 pojazdu) – a to już proszenie się o spór ze skarbówką.

Klucz do poprawnego (i korzystnego) rozliczenia jest w szczegółach raty.

Rata leasingowa ma dwie części. Limit „widzi” tylko jedną z nich

Rata leasingowa składa się z:

  • części kapitałowej – to spłata wartości samochodu (lub jego utraty wartości w leasingu operacyjnym). To ta część ma podlegać nowym limitom od 2026 r.
  • części odsetkowej (procentowej) – koszt finansowania, wynagrodzenie za kapitał. Ta część pozostaje kosztem w całości, bez limitu.

I to jest najważniejszy praktyczny wniosek: limity 100 000/150 000/225 000 zł nie „kasują” całej raty leasingu. One uderzają w część kapitałową. Odsetki działają inaczej.

Ważne

Co mówi fiskus (ważne dla księgowości i kontroli)?

Warto mieć pod ręką podejście potwierdzone interpretacją: Dyrektor KIS w interpretacji z 11 lutego 2019 r. (nr 0115-KDIT3.4011.545.2018.2.MR) wskazał, że opłaty z leasingu podlegają ograniczeniu z art. 23 ust. 1 pkt 47a ustawy tylko w części dotyczącej spłaty wartości samochodu osobowego, natomiast limit nie dotyczy części odsetkowej.

To dokładnie ten „haczyk”, przez który firmy potrafią tracić realne pieniądze.

Najczęstszy błąd: limit liczony od całej raty leasingowej

W praktyce błąd wygląda tak: księgowość dostaje co miesiąc fakturę na jedną kwotę, a w systemie księgowym „idzie” jedna pozycja kosztowa. Jeśli do tego dochodzi limit, część firm zaczyna ciąć całą ratę – zamiast tylko część kapitałową.

Efekt: oddajesz fiskusowi koszty, które nadal są legalnie odliczalne (odsetki).

Ważne

Wzór kontrolny do szybkiego sprawdzenia (dla każdej raty)

Koszt podatkowy raty = (Część kapitałowa × proporcja limitu) + (Część odsetkowa × 100%)

Gdzie proporcja limitu to najprościej:

limit / wartość auta z umowy (dla celów limitu), np. gdy auto „wpada” w limit 100 000 zł, a jego wartość to 250 000 zł, to proporcja wynosi 100 000 / 250 000 = 0,4 (czyli 40% części kapitałowej jest do ujęcia w kosztach).

Uwaga praktyczna: proporcję i podstawę licz wg danych, które macie w dokumentach leasingu i zasad stosowanych przez księgowość w firmie (ważne: konsekwencja i dokumentacja).

Ile to może dać? Dwa proste przykłady z ratą, gdzie odsetki robią różnicę

Przykład

Przykład 1: odsetki stanowią 75% raty

  • cena auta: 250 000 zł netto
  • limit: 100 000 zł (auto z emisją CO2 ≥ 50 g/km)
  • rata: 5 000 zł netto miesięcznie, w tym:
    • 1 250 zł część kapitałowa
    • 3 750 zł część odsetkowa

W nowym systemie limit „dotknie” tylko 1 250 zł (kapitał). Natomiast 3 750 zł odsetek miesięcznie nadal zostaje kosztem bez limitu. To daje 45 000 zł rocznie kosztów (3 750 × 12), które łatwo „zgubić”, jeśli ktoś przytnie całą ratę. W 3 latach to aż 135 000 zł kosztów.

Powyższy przykład z wysoką częścią odsetkową wcale nie jest oderwany od rzeczywistości - tak wysoki udział części odsetkowej w racie jest możliwy zwłaszcza w przypadku tzw. leasingów bez wykupu, gdzie leasingobiorca spłaca w większości utratę wartości pojazdu za okres leasingu, a na koniec nie zamierza go wykupywać na własność.

Przykład

Przykład 2: odsetki mniejsze, ale nadal robią robotę

  • cena auta: 225 000 zł netto
  • limit: 100 000 zł
  • rata: 4 500 zł netto, w tym:
    • 2 500 zł kapitał
    • 2 000 zł odsetki

Tu również limit działa na kapitał, a odsetki (2 000 zł miesięcznie) zostają w kosztach w 100%. To 24 000 zł rocznie (2 000 × 12) i 72 000 zł w 3 lata, które firma może niepotrzebnie stracić podatkowo.

Co zrobić już teraz, żeby od 2026 r. nie przepłacać podatku

  1. Wyciągnij harmonogram leasingu i sprawdź, czy masz rozbicie rat - potrzebujesz dokumentu, w którym jest jasno pokazane, ile w racie jest kapitału, a ile odsetek. To może być:
    • harmonogram spłat,
    • umowa od leasingodawcy,
    • faktury (czasem mają rozbicie, czasem nie).
  3. Ustal z księgowością zasadę: kapitał limitowany, odsetki bez limitu - w praktyce rozliczenie powinno rozdzielać:
    • część kapitałową raty – z zastosowaniem limitu właściwego dla emisji CO2 (100/150/225 tys. zł),
    • część odsetkową raty – w pełnej wysokości, bez limitu.
  5. Zweryfikuj faktury: jedna wspólna kwota na fakturze to proszenie się o błąd - jeżeli faktura pokazuje wyłącznie sumę raty, zadbaj o to, by księgowość miała twardą podstawę rozbicia (harmonogram / dokument od leasingodawcy).
  6. Planując kolejny leasing, patrz na konstrukcję finansowania (nie tylko na wysokość raty) - na udział odsetek w racie wpływają m.in.:
    • stopy procentowe,
    • okres umowy,
    • wartość wykupu,
    • marża leasingodawcy,
    • konstrukcja leasingu (operacyjny vs finansowy).

Nie chodzi o „kombinowanie”, tylko o świadomość: w 2026 r. to, jak zbudowana jest rata, zacznie mieć jeszcze większe znaczenie podatkowe.

Pułapki: o czym nie zapomnieć, żeby nie wpaść w spór z fiskusem

  1. Sztuczne zawyżanie odsetek: jeśli struktura raty będzie wyglądała nieracjonalnie rynkowo, organ może to kwestionować.
  2. Dokumentacja: bez dokumentów potwierdzających podział raty na kapitał i odsetki łatwo przegrać dyskusję w razie kontroli.
  3. Konsekwencja działania: jeśli rozdzielasz kapitał i odsetki, rób to spójnie przez cały okres rozliczeń.

Najważniejsze do zapamiętania: limity 2026 nie kończą kosztów z leasingu

Od 1 stycznia 2026 r. limity 100 000/150 000/225 000 zł (zależne od emisji CO2) mają ograniczać koszty związane ze „spłatą wartości” auta. Ale w leasingu rata to dwie różne kategorie – a część odsetkowa raty leasingowej pozostaje odliczalna w całości.

Jeżeli Twoja firma (albo Twoja księgowość) stosuje limit do całej raty, ryzyko jest proste: płacisz wyższy podatek, mimo że przepisy pozwalają ująć odsetki w kosztach bez limitu.

Ważne

Checklista do wysłania do księgowości

  • Mam harmonogram/fakturę/umowę/inny dokument z rozbiciem: kapitał / odsetki
  • Wiem, jaki limit dotyczy auta: 100k / 150k / 225k (wg CO2)
  • Kapitał księgujemy z limitem, odsetki bez limitu
  • Dokumenty od leasingodawcy archiwizujemy do kontroli
  • Nie zmieniamy metody w trakcie leasingu (spójność rozliczeń)
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 2269).

