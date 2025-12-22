REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Moja firma » Biznes » Noworoczne postanowienia skutecznego przedsiębiorcy

Noworoczne postanowienia skutecznego przedsiębiorcy

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
22 grudnia 2025, 11:01
Paweł Nejman
Paweł Nejman
Pasjonat międzynarodowego doradztwa podatkowego i strategii sukcesji majątku. CEO w IBC24 firmy doradczej zajmującej się międzynarodową optymalizacją podatkową. Z radością wspiera przedsiębiorców w ich drodze na rynki zagraniczne, zapewniając kompleksową ochronę prawną
Noworoczne postanowienia skutecznego przedsiębiorcy
Noworoczne postanowienia skutecznego przedsiębiorcy
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W świecie dynamicznych zmian gospodarczych i rosnącej niepewności regulacyjnej coraz więcej przedsiębiorców zaczyna dostrzegać, że brak świadomego planowania podatkowego może poważnie ograniczać rozwój firmy. Prowadzenie biznesu wyłącznie w oparciu o najwyższe możliwe stawki podatkowe, narzucone odgórnie przez ustawodawcę, nie tylko obniża efektywność finansową, ale także tworzy bariery w budowaniu międzynarodowej konkurencyjności. Dlatego współczesny przedsiębiorca nie może pozwolić sobie na bierność – musi myśleć strategicznie i działać w oparciu o dostępne, w pełni legalne narzędzia.

rozwiń >

Poniżej przedstawiamy sześć kluczowych zasad, które powinny stać się fundamentem nowoczesnego zarządzania biznesem, podatkami i majątkiem.

REKLAMA

REKLAMA

1. Planowanie podatkowe

Pierwszym krokiem w stronę świadomego prowadzenia biznesu jest odrzucenie założenia, że przedsiębiorca „musi” płacić najwyższe możliwe podatki, tylko dlatego że są one przewidziane w ustawie. Systemy podatkowe – zarówno w Polsce, jak i za granicą – są skonstruowane w taki sposób, aby umożliwiać wybór różnych form prowadzenia działalności oraz lokalizacji podatkowych. Każda z nich wiąże się z innym poziomem obciążeń i obowiązków administracyjnych.

Profesjonalne planowanie podatkowe polega na tym, aby świadomie wybrać formę najbardziej efektywną. To podejście jest nie tylko legalne, ale wręcz zgodne z zasadą racjonalnego działania przedsiębiorcy, który odpowiada za stabilność finansową swojej firmy. Brak analizy dostępnych rozwiązań staje się w praktyce zgodą na przepłacanie – a tego żaden odpowiedzialny właściciel nie powinien robić.

2. Obniżanie opodatkowania

Każdy przedsiębiorca ma pełne prawo do obniżania swojego opodatkowania, o ile odbywa się to w ramach obowiązujących przepisów. Legalna optymalizacja podatkowa to nie kreatywna księgowość, nie unikanie opodatkowania i nie ukrywanie dochodów – to inteligentne wykorzystanie mechanizmów przewidzianych przez ustawodawców na całym świecie.

REKLAMA

Korzystanie z preferencji podatkowych, rejestracja podmiotów w bezpiecznych i stabilnych jurysdykcjach czy odpowiednia konstrukcja międzynarodowych struktur holdingowych to standard w nowoczesnym biznesie. Globalne korporacje stosują te rozwiązania od dekad. Dziś te same możliwości są dostępne także dla małych i średnich firm. Przedsiębiorca, który z nich nie korzysta, rezygnuje z przewagi konkurencyjnej, którą prawo oddaje mu do dyspozycji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

3. Zarządzanie finansami

Świadome obniżanie podatków nie oznacza ucieczki od odpowiedzialności społecznej – oznacza odzyskanie kontroli nad tym, jak wykorzystywane są środki wypracowane przez firmę. Przedsiębiorca, który efektywnie planuje podatki, uzyskuje możliwość reinwestowania oszczędności w rozwój biznesu, innowacje, ekspansję zagraniczną czy bezpieczeństwo finansowe rodziny.

Kapitał, który nie zostanie odprowadzony w postaci nadmiernych danin, może pracować na wzrost firmy. To podejście stosowane jest przez najbardziej efektywne gospodarki świata, a świadome zarządzanie podatkami staje się częścią strategii długoterminowego rozwoju.

Pieniądze nie „znikają” z systemu – zmienia się jedynie sposób ich alokacji, a przedsiębiorca odzyskuje prawo decydowania o ich przeznaczeniu.

4. Ochrona biznesu przed chaosem regulacyjnym

Wielu przedsiębiorców przekonało się, że lokalne regulacje potrafią zmienić się z dnia na dzień, często bez konsultacji społecznych i bez jakiejkolwiek analizy wpływu na biznes. Niestety, niestabilność legislacyjna jest jednym z największych ryzyk prowadzenia działalności w Polsce.

Odpowiedzialny przedsiębiorca ma prawo – i obowiązek – budować struktury, które chronią biznes przed chaosem regulacyjnym. To nie wyraz braku lojalności wobec kraju, ale racjonalne zabezpieczenie efektów wieloletniej pracy. Jurysdykcje takie jak UK, Irlandia, Malta czy Delaware od lat tworzą przyjazne środowisko dla biznesu, oparte na stabilnych przepisach, przewidywalności i szacunku do przedsiębiorców.

To, gdzie firma jest rejestrowana, ma znaczenie fundamentalne dla jej bezpieczeństwa i długoterminowego rozwoju.

5. Dywersyfikacja majątku

Dywersyfikacja majątku to jedno z najważniejszych narzędzi ochrony kapitału. Trzymanie wszystkich oszczędności w jednym kraju naraża przedsiębiorcę na ryzyko zmian politycznych, bankowych, podatkowych czy inflacyjnych.

Posiadanie kont bankowych, lokat, obligacji, funduszy lub aktywów w zagranicznych jurysdykcjach jest nie tylko legalne, ale przede wszystkim rozsądne. Chroni przed utratą wartości pieniądza, niezapowiedzianymi regulacjami i ogranicza ryzyko geopolityczne. Najzamożniejsze rodziny świata od dekad trzymają część majątku w różnych państwach – to nie luksus, lecz konieczność wynikająca z odpowiedzialności za przyszłość bliskich.

6. Budowanie odporności biznesowej

Nowoczesny przedsiębiorca to osoba niezależna, konsekwentna i świadoma swojej roli. Żadne zmiany podatkowe, administracyjne czy polityczne nie powinny być w stanie zatrzymać rozwoju firmy, która jest efektem lat pracy, wyrzeczeń i podejmowanego ryzyka. Planowanie podatkowe, międzynarodowa strukturyzacja działalności i budowanie odporności biznesowej to narzędzia, które pozwalają przejąć kontrolę nad przyszłością – niezależnie od tego, jakie decyzje podejmie lokalny rząd. Współczesny świat oferuje dostęp do globalnych rozwiązań. Przedsiębiorca, który naprawdę chce się rozwijać, nie pozwoli, aby ograniczenia narzucone przez jedną administrację zniszczyły jego potencjał.

Podsumowanie

Powyższe zasady to nie wyraz buntu wobec systemu, lecz manifest odpowiedzialności i nowoczesnego podejścia do prowadzenia firmy. Przedsiębiorca ma prawo – a często wręcz obowiązek – korzystać z legalnych mechanizmów, które pozwalają chronić kapitał, obniżać podatki i budować stabilną przyszłość.

Świadomość, że świat nie kończy się na jednej jurysdykcji, otwiera drogę do bezpieczniejszego i bardziej efektywnego działania. Właśnie dlatego planowanie podatkowe, międzynarodowe struktury i dywersyfikacja majątku stają się dziś standardem przedsiębiorców, którzy nie tylko chcą rozwijać swoje firmy, lecz także skutecznie chronić to, co już wypracowali.

oprac. Kinga Olszacka
Powiązane
Fakty i mity dotyczące ESG. Dlaczego raportowanie to nie „kolejny obowiązek dla biznesu” [Gość Infor.pl]
Fakty i mity dotyczące ESG. Dlaczego raportowanie to nie „kolejny obowiązek dla biznesu” [Gość Infor.pl]
Będą zmiany w fundacji rodzinnej w 2026 r.
Będą zmiany w fundacji rodzinnej w 2026 r.
10 813 zł na kwartał bez ZUS. Zmiany od 1 stycznia 2026 r. Sprawdź, kto może skorzystać
10 813 zł na kwartał bez ZUS. Zmiany od 1 stycznia 2026 r. Sprawdź, kto może skorzystać
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Moja firma
Noworoczne postanowienia skutecznego przedsiębiorcy
22 gru 2025

W świecie dynamicznych zmian gospodarczych i rosnącej niepewności regulacyjnej coraz więcej przedsiębiorców zaczyna dostrzegać, że brak świadomego planowania podatkowego może poważnie ograniczać rozwój firmy. Prowadzenie biznesu wyłącznie w oparciu o najwyższe możliwe stawki podatkowe, narzucone odgórnie przez ustawodawcę, nie tylko obniża efektywność finansową, ale także tworzy bariery w budowaniu międzynarodowej konkurencyjności. Dlatego współczesny przedsiębiorca nie może pozwolić sobie na bierność – musi myśleć strategicznie i działać w oparciu o dostępne, w pełni legalne narzędzia.
10 813 zł na kwartał bez ZUS. Zmiany od 1 stycznia 2026 r. Sprawdź, kto może skorzystać
21 gru 2025

Od 1 stycznia 2026 r. zmieniają się zasady, które mogą mieć znaczenie dla tysięcy osób dorabiających bez zakładania firmy, ale także dla emerytów, rencistów i osób na świadczeniach. Nowe przepisy wprowadzają inny sposób liczenia limitu przychodów, który decyduje o tym, czy można działać bez opłacania składek ZUS. Sprawdzamy, na czym polegają te zmiany, jaka kwota obowiązuje w 2026 roku i kto faktycznie może z nich skorzystać, a kto musi zachować szczególną ostrożność.
Będą zmiany w fundacji rodzinnej w 2026 r.
22 gru 2025

Będą zmiany w fundacji rodzinnej w 2026 r. Zaplanowano przegląd funkcjonowania fundacji. Zapowiedziano konsultacje i harmonogram prac od stycznia do czerwca 2026 roku. Komentuje Małgorzata Rejmer, ekspertka BCC.
Fakty i mity dotyczące ESG. Dlaczego raportowanie to nie „kolejny obowiązek dla biznesu” [Gość Infor.pl]
19 gru 2025

ESG znów wraca w mediach. Dla jednych to konieczność, dla innych modne hasło albo zbędny balast regulacyjny. Tymczasem rzeczywistość jest prostsza i bardziej pragmatyczna. Biznes będzie raportował kwestie środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego. Dziś albo za chwilę. Pytanie nie brzmi „czy”, tylko „jak się do tego przygotować”.

REKLAMA

Zmiany w ubezpieczeniach obowiązkowych w 2026 r. UFG będzie zbierał od firm więcej danych
16 gru 2025

Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - poinformowała 15 grudnia 2025 r. Kancelaria Prezydenta RP. Przepisy zezwalają ubezpieczycielom zbierać więcej danych o przedsiębiorcach.
Aktualizacja kodów PKD w przepisach o akcyzie. Prezydent podpisał ustawę
16 gru 2025

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o podatku akcyzowym, której celem jest dostosowanie przepisów do nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Ustawa ma charakter techniczny i jest neutralna dla przedsiębiorców.
Zamknięcie 2025 r. i przygotowanie na 2026 r. - co muszą zrobić firmy [checklista] Obowiązki finansowo-księgowe
16 gru 2025

Końcówka roku obrotowego dla wielu firm oznacza czas intensywnych przeglądów finansów, porządkowania dokumentacji i podejmowania kluczowych decyzji podatkowych. To jednak również moment, w którym przedsiębiorcy wypracowują strategie na kolejne miesiące, analizują swoje modele biznesowe i zastanawiają się, jak zbudować przewagę konkurencyjną w nadchodzącym roku. W obliczu cyfryzacji, obowiązków związanych z KSeF i rosnącej presji kosztowej, końcowe tygodnie roku stają się kluczowe nie tylko dla poprawnego zamknięcia finansów, lecz także dla przyszłej kondycji i stabilności firmy - pisze Jacek Goliszewski, prezes BCC (Business Centre Club).
Przedsiębiorcy nie będą musieli dołączać wydruków z KRS i zaświadczeń o wpisie do CEIDG do wniosków składanych do urzędów [projekt ustawy]
16 gru 2025

Przedsiębiorcy nie będą musieli już dołączać oświadczeń lub wypisów, dotyczących wpisu do CEiDG lub rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym, do wniosków składanych do urzędów – wynika z opublikowanego 12 grudnia 2025 r. projektu ustawy.

REKLAMA

Masz swoją tożsamość cyfrową. Pytanie brzmi: czy potrafisz ją chronić? [Gość Infor.pl]
12 gru 2025

Żyjemy w świecie, w którym coraz więcej spraw załatwiamy przez telefon lub komputer. Logujemy się do banku, zamawiamy jedzenie, podpisujemy umowy, składamy wnioski w urzędach. To wygodne. Ale ta wygoda ma swoją cenę – musimy umieć potwierdzić, że jesteśmy tymi, za których się podajemy. I musimy robić to bezpiecznie.
Przedsiębiorca był pewien, że wygrał z urzędem. Wystarczyło milczenie organu administracyjnego. Ale ten wyrok NSA zmienił zasady - Prawo przedsiębiorców nie działa
10 gru 2025

Spółka złożyła wniosek o interpretację indywidualną i czekała na odpowiedź. Gdy organ nie wydał decyzji w ustawowym terminie 30 dni, przedsiębiorca uznał, że sprawa załatwiła się sama – na jego korzyść. Wystąpił o zaświadczenie potwierdzające milczące załatwienie sprawy. Naczelny Sąd Administracyjny wydał jednak wyrok, który może zaskoczyć wielu przedsiębiorców liczących na bezczynność urzędników.
Zapisz się na newsletter
Zakładasz firmę? A może ją rozwijasz? Chcesz jak najbardziej efektywnie prowadzić swój biznes? Z naszym newsletterem będziesz zawsze na bieżąco.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA