Strona główna » Moja firma » Biznes » Mała firma » Sukcesja firmy » Będą zmiany w fundacji rodzinnej w 2026 r.

Będą zmiany w fundacji rodzinnej w 2026 r.

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
22 grudnia 2025, 06:58
Business Centre Club
Business Centre Club
fundacja rodzinna zmiany 2026
fundacja rodzinna zmiany 2026
Shutterstock

Będą zmiany w fundacji rodzinnej w 2026 r. Zaplanowano przegląd funkcjonowania fundacji. Zapowiedziano konsultacje i harmonogram prac od stycznia do czerwca 2026 roku. Komentuje Małgorzata Rejmer, ekspertka BCC.

Fundacja rodzinna - sukcesja firmy rodzinnej

Fundacja rodzinna, jako jedno z kluczowych narzędzi sukcesyjnych dla firm rodzinnych, pozostaje istotnym elementem architektury polskiego systemu prawnego. Po pierwszym okresie obowiązywania przepisów, zgodnie z zapowiedzią ustawodawcy, planowany jest przegląd funkcjonowania fundacji rodzinnej, jej ocena oraz otwarcie dialogu na temat wdrożenia możliwych usprawnień w zakresie funkcjonowania tego narzędzia. Taki właśnie cel przyświecał spotkaniu, które odbyło się w czwartek 18 grudnia w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. - Kluczowe jest włączenie w ten dialog praktyków i przedsiębiorców, tak aby ewentualne korekty wzmacniały stabilność i przewidywalność tego rozwiązania. - podkreśla Małgorzata Rejmer, ekspertka BCC ds. firm rodzinnych i partnerskich.

Zmiany w fundacji rodzinnej

W spotkaniu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii uczestniczyli członkowie Zespołu ds. Deregulacji i Dialogu Gospodarczego. Podczas spotkania zaprezentowano wstępny harmonogram prac legislacyjnych nad projektem dotyczącym ewentualnych zmian w ustawie o fundacji rodzinnej oraz omówiono dalszy trybu konsultacji z udziałem środowiska przedsiębiorców.

Gospodarzem spotkania był Grzegorz Płatek, Dyrektor Departamentu Prawa Gospodarczego i Analiz MRiT. W rozmowach uczestniczyli także przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Rolnictwa oraz Podsekretarz Stanu Michał Jaros.Business Centre Club reprezentowała Małgorzata Rejmer.

Fundacja rodzinna - prekonsultacje w styczniu i konsultacje w lutym 2026

Już w styczniu 2026 r. odbędą się prekonsultacje. - W tym czasie zaprezentujemy opartą na dotychczasowym doświadczeniu Business Centre Club ocenę funkcjonowania fundacji rodzinnej oraz propozycje ewentualnych zmian legislacyjnych. - podkreśla ekspertka BCC.

Na luty zaplanowano cztery spotkania konsultacyjne poświęcone szczegółowej dyskusji nad zgłoszonymi obszarami wymagającymi doprecyzowania lub korekt. W marcu natomiast mają rozpocząć się konsultacje publiczne, otwierające formalny etap prac legislacyjnych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Prace rządu nad fundacją rodzinną w 2026 r.

Dalsze prace rządowe planowane są na okres III–VI 2026 r. i obejmą uzgodnienia międzyresortowe, przyjęcie projektu przez Stały Komitet Rady Ministrów, a następnie procedowanie w Radzie Ministrów, Sejmie i Senacie.

Zaprezentowany harmonogram pokazuje, że fundacja rodzinna pozostaje istotnym elementem architektury prawnej dla firm rodzinnych, a planowany proces zmian ma charakter ewolucyjny i konsultacyjny. Mam nadzieję, że konsultacje przebiegną planowo, dialog z przedsiębiorcami będzie szeroki i konstruktywny a ewentualne korekty będę wzmacniały stabilność i przewidywalność tego rozwiązania. - dodaje ekspertka.

Będą zmiany w fundacji rodzinnej w 2026 r.
