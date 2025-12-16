Przedsiębiorcy nie będą musieli dołączać wydruków z KRS i zaświadczeń o wpisie do CEIDG do wniosków składanych do urzędów [projekt ustawy]

Przedsiębiorcy nie będą musieli już dołączać oświadczeń lub wypisów, dotyczących wpisu do CEiDG lub rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym, do wniosków składanych do urzędów – wynika z opublikowanego 12 grudnia 2025 r. projektu ustawy.

Likwidacja obowiązku dołączania wydruków komputerowych z rejestru KRS oraz zaświadczeń o wpisie do CEIDG

„Celem projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu likwidacji obowiązku dołączania dokumentów dostępnych w prowadzonych elektronicznie rejestrach publicznych jest likwidacja obowiązku dołączania wydruków komputerowych z rejestru KRS oraz zaświadczeń o wpisie do CEIDG do pism i wniosków kierowanych do organów administracji publicznej oraz innych podmiotów” – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu likwidacji obowiązku dołączania dokumentów dostępnych w prowadzonych elektronicznie rejestrach publicznych.

Dodano w nim, że w wyniku przeglądu aktów prawnych, dokonanego przez resort rozwoju i technologii, „zidentyfikowano rozproszone regulacje szczególne, które nadal utrzymują ten obowiązek”. W efekcie projektowane przepisy zmieniają dziesięć ustaw - Prawo o ruchu drogowym, ustawę o żegludze śródlądowej, Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawę o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawę o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ustawę o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego, ustawę o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r., ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, ustawę o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych oraz ustawę o wyrobach medycznych.

W każdej z tych ustaw proponuje się likwidację obowiązku dołączania do różnego rodzaju wniosków składanych do urzędów wypisów czy oświadczeń, dotyczących wpisania przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia projektowanej ustawy w Dzienniku Ustawa. (PAP)

Źródło: Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu likwidacji obowiązku dołączania dokumentów dostępnych w prowadzonych elektronicznie rejestrach publicznych (UDER96)

