REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Moja firma » Aktualności » Masz swoją tożsamość cyfrową. Pytanie brzmi: czy potrafisz ją chronić? [Gość Infor.pl]

Masz swoją tożsamość cyfrową. Pytanie brzmi: czy potrafisz ją chronić? [Gość Infor.pl]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
12 grudnia 2025, 16:52
Szymon Glonek
Szymon Glonek
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Podyplomowych Studiów Psychologii Zachowań Rynkowych na Uniwersytecie Warszawskim.
Masz swoją tożsamość cyfrową. Pytanie brzmi: czy potrafisz ją chronić? [Gość Infor.pl]
Masz swoją tożsamość cyfrową. Pytanie brzmi: czy potrafisz ją chronić? [Gość Infor.pl]
Infor.pl

REKLAMA

REKLAMA

Żyjemy w świecie, w którym coraz więcej spraw załatwiamy przez telefon lub komputer. Logujemy się do banku, zamawiamy jedzenie, podpisujemy umowy, składamy wnioski w urzędach. To wygodne. Ale ta wygoda ma swoją cenę – musimy umieć potwierdzić, że jesteśmy tymi, za których się podajemy. I musimy robić to bezpiecznie.

rozwiń >

O tym, czym właściwie jest tożsamość cyfrowa i dlaczego jej ochrona staje się kluczowa, mówił w rozmowie z Szymonem Glonkiem dr Remigiusz Lewandowski, członek zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

REKLAMA

REKLAMA

Tożsamość cyfrowa to nie abstrakcja

Wiele osób wciąż reaguje zdziwieniem, gdy słyszy, że „mają tożsamość cyfrową”. A przecież korzystamy z niej codziennie. To sposób, w jaki przedstawiamy się w internecie: w banku, w urzędzie, na platformach publicznych i prywatnych. W świecie fizycznym pokazujemy dowód lub paszport. W cyfrowym musimy zrobić to inaczej – i tak, by druga strona miała pewność, że to naprawdę my.

REKLAMA

Trzy poziomy identyfikacji

Według Lewandowskiego istnieją trzy poziomy potwierdzania tożsamości online:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

1. Niski – oparty tylko na deklaracji.

Przykład: podpiszemy maila swoim imieniem i nazwiskiem. Ktoś może w to uwierzyć, ale nie ma żadnej gwarancji.

2. Średni – loginy, hasła, kody z SMS-ów.

To rozwiązania, których używamy najczęściej, np. w bankowości internetowej czy przy logowaniu do profilu zaufanego.

3. Wysoki – pełna weryfikacja potwierdzona dokumentem państwowym.

W Polsce obecnie tylko jeden środek spełnia ten standard: aplikacja eDO App, która korzysta z danych zapisanych w chipie dowodu osobistego, paszportu lub karty pobytu. Pozwala na weryfikację danych lub porównanie selfie z wizerunkiem zapisanym w dokumencie.

To poziom, przy którym druga strona ma pełną pewność, że ma do czynienia z właściwą osobą.

2027: cyfrowy portfel tożsamości dla całej UE

Kolejna zmiana zbliża się dużymi krokami. Pod koniec 2026 lub na początku 2027 roku wejdzie unijny Portfel Tożsamości Cyfrowej. Ma działać we wszystkich krajach Unii i będzie:

  • bezpiecznym kluczem do logowania w usługach publicznych i wielu prywatnych,
  • miejscem przechowywania dokumentów, które będziemy mogli udostępniać tylko w zakresie niezbędnym do danej czynności,
  • narzędziem do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

To duża zmiana. Zamiast pokazywać w hotelu cały dowód z adresem, numerem i innymi danymi, będzie można udostępnić tylko to, co konieczne.

I – co ważne – to nie będzie obowiązkowe dla obywateli. Obowiązkowe będzie jedynie honorowanie portfela przez administrację i niektóre sektory, m.in. bankowy czy energetyczny.

Co z aplikacją mObywatel?

mObywatel ma się stać częścią tej transformacji. Już teraz działa w nim pilotażowy podpis kwalifikowany. Docelowo aplikacja będzie wchodziła w skład unijnego portfela, choć sama forma jeszcze się zmieni.

Po co to wszystko?

W skrócie: żeby było bezpieczniej.

Ataki na tożsamość są coraz bardziej zaawansowane. Cyberprzestępcy potrafią przechwycić dane, podszyć się pod instytucje, zaciągnąć kredyt na czyjeś nazwisko. Jeśli nie zabezpieczymy swojej tożsamości, ryzykujemy dostęp do konta, oszczędności, dokumentów albo usług publicznych.

Tak jak powiedział Lewandowski:

jeśli chcemy korzystać z wygody świata cyfrowego, musimy robić to bezpiecznie.

A wysoki poziom identyfikacji to dziś najlepsza ochrona.

Wniosek jest prosty

Każdy z nas ma tożsamość cyfrową – niezależnie od tego, czy o tym myśli na co dzień. To, jak o nią dbamy, wpływa później na nasze pieniądze, relacje z urzędami i zwykłe codzienne życie.

Powiązane
Rynek zamówień publicznych czeka na firmy. Minerva chce go otworzyć dla każdego [Gość Infor.pl]
Rynek zamówień publicznych czeka na firmy. Minerva chce go otworzyć dla każdego [Gość Infor.pl]
Polskie banknoty w portfelach świata. Jak PWPW buduje swoją pozycję na globalnym rynku Gwatemala, Peru, Paragwaj [Gość Infor.pl]
Polskie banknoty w portfelach świata. Jak PWPW buduje swoją pozycję na globalnym rynku Gwatemala, Peru, Paragwaj [Gość Infor.pl]
Sto lat po prawach wyborczych. Dlaczego kobiety wciąż rzadko trafiają do zarządów? [Gość Infor.pl]
Sto lat po prawach wyborczych. Dlaczego kobiety wciąż rzadko trafiają do zarządów? [Gość Infor.pl]
Źródło: infor.pl
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Moja firma
Masz swoją tożsamość cyfrową. Pytanie brzmi: czy potrafisz ją chronić? [Gość Infor.pl]
12 gru 2025

Żyjemy w świecie, w którym coraz więcej spraw załatwiamy przez telefon lub komputer. Logujemy się do banku, zamawiamy jedzenie, podpisujemy umowy, składamy wnioski w urzędach. To wygodne. Ale ta wygoda ma swoją cenę – musimy umieć potwierdzić, że jesteśmy tymi, za których się podajemy. I musimy robić to bezpiecznie.
Przedsiębiorca był pewien, że wygrał z urzędem. Wystarczyło milczenie organu administracyjnego. Ale ten wyrok NSA zmienił zasady - Prawo przedsiębiorców nie działa
10 gru 2025

Spółka złożyła wniosek o interpretację indywidualną i czekała na odpowiedź. Gdy organ nie wydał decyzji w ustawowym terminie 30 dni, przedsiębiorca uznał, że sprawa załatwiła się sama – na jego korzyść. Wystąpił o zaświadczenie potwierdzające milczące załatwienie sprawy. Naczelny Sąd Administracyjny wydał jednak wyrok, który może zaskoczyć wielu przedsiębiorców liczących na bezczynność urzędników.
Robią to od lat, nie wiedząc, że ma to nazwę. Nowe badanie odsłania prawdę o polskich firmach
10 gru 2025

Niemal 60 proc. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw deklaruje znajomość pojęcia ESG. Jednocześnie znaczna część z nich od lat realizuje działania wpisujące się w zrównoważony rozwój – często nie zdając sobie z tego sprawy. Najnowsze badanie Instytutu Keralla Research pokazuje, jak wygląda rzeczywistość polskiego sektora MŚP w kontekście odpowiedzialnego zarządzania.
Większość cyberataków zaczyna się od pracownika. Oto 6 dobrych praktyk dla pracowników i pracodawców
12 gru 2025

Ponad połowa cyberataków spowodowana jest błędami pracowników. Przekazujemy 6 dobrych praktyk dla pracownika i pracodawcy z zakresu cyberbezpieczeństwa. Każda organizacja powinna się z nimi zapoznać.

REKLAMA

Rolnictwo precyzyjne jako element rolnictwa 4.0 - co to jest i od czego zacząć?
11 gru 2025

Rolnictwo precyzyjne elementem rolnictwa 4.0 - co to jest i jak zacząć? Wejście w świat rolnictwa precyzyjnego nie musi być gwałtowną rewolucją na zasadzie „wszystko albo nic”. Co wynika z najnowszego raportu John Deere?
Każdy przedsiębiorca musi pamiętać o tym na koniec 2025 r. Lista zadań na zakończenie roku podatkowego
09 gru 2025

Każdy przedsiębiorca musi pamiętać o tym na koniec 2025 r. Lista zadań na zakończenie roku podatkowego dotyczy: kosztów podatkowych, limitu amortyzacji dla samochodów o wysokiej emisji CO₂, remanentu, warunków i limitów małego podatnika, rozrachunków, systemów księgowych i rozliczenia podatku.
Ugorowanie to katastrofa dla gleby - najlepszy jest płodozmian. Naukowcy od 1967 roku badali jedno pole
09 gru 2025

Ugorowanie gleby to przepis na katastrofę, a prowadzenie jednej uprawy na polu powoduje m.in. erozję i suchość gleby. Najlepszą formą jej uprawy jest płodozmian - do takich wniosków doszedł międzynarodowy zespół naukowców, m.in. z Wrocławia, który nieprzerwanie od 1967 r. badał jedno z litewskich pól.
Czy firmy zamierzają zatrudniać nowych pracowników na początku 2026 roku? Prognoza zatrudnienia netto
09 gru 2025

Czy firmy zamierzają zatrudniać nowych pracowników na początku 2026 roku? Gdzie będzie najwięcej rekrutacji? Jaka jest prognoza zatrudnienia netto? Oto wyniki raportu ManpowerGroup.

REKLAMA

Po latach przyzwyczailiście się już do RODO? Och, nie trzeba było... Unia Europejska szykuje potężne zmiany, będzie RODO 2.0 i trzeba się go nauczyć od nowa
11 gru 2025

Unia Europejska szykuje przełomowe zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych. Projekt Digital Omnibus zakłada m.in. uproszczenie zasad dotyczących plików cookie, nowe regulacje dla sztucznej inteligencji oraz mniejszą biurokrację dla firm. Sprawdź, jak nadchodząca nowelizacja RODO wpłynie na Twoje codzienne korzystanie z Internetu!
Mniej podwyżek wynagrodzeń w 2026 roku? Niepokojące prognozy dla pracowników [BADANIE]
08 gru 2025

Podwyżki wynagrodzeń w przyszłym roku deklaruje 39 proc. pracodawców, o 8 pkt proc. mniej wobec 2025 roku - wynika z badania Randstad. Jednocześnie prawie 80 proc. firm chce utrzymać zatrudnienia, a redukcje zapowiada 5 proc.
Zapisz się na newsletter
Zakładasz firmę? A może ją rozwijasz? Chcesz jak najbardziej efektywnie prowadzić swój biznes? Z naszym newsletterem będziesz zawsze na bieżąco.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA