Masz swoją tożsamość cyfrową. Pytanie brzmi: czy potrafisz ją chronić? [Gość Infor.pl]

Żyjemy w świecie, w którym coraz więcej spraw załatwiamy przez telefon lub komputer. Logujemy się do banku, zamawiamy jedzenie, podpisujemy umowy, składamy wnioski w urzędach. To wygodne. Ale ta wygoda ma swoją cenę – musimy umieć potwierdzić, że jesteśmy tymi, za których się podajemy. I musimy robić to bezpiecznie.

O tym, czym właściwie jest tożsamość cyfrowa i dlaczego jej ochrona staje się kluczowa, mówił w rozmowie z Szymonem Glonkiem dr Remigiusz Lewandowski, członek zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Tożsamość cyfrowa to nie abstrakcja

Wiele osób wciąż reaguje zdziwieniem, gdy słyszy, że „mają tożsamość cyfrową”. A przecież korzystamy z niej codziennie. To sposób, w jaki przedstawiamy się w internecie: w banku, w urzędzie, na platformach publicznych i prywatnych. W świecie fizycznym pokazujemy dowód lub paszport. W cyfrowym musimy zrobić to inaczej – i tak, by druga strona miała pewność, że to naprawdę my.

Trzy poziomy identyfikacji

Według Lewandowskiego istnieją trzy poziomy potwierdzania tożsamości online:

1. Niski – oparty tylko na deklaracji.

Przykład: podpiszemy maila swoim imieniem i nazwiskiem. Ktoś może w to uwierzyć, ale nie ma żadnej gwarancji.

2. Średni – loginy, hasła, kody z SMS-ów.

To rozwiązania, których używamy najczęściej, np. w bankowości internetowej czy przy logowaniu do profilu zaufanego.

3. Wysoki – pełna weryfikacja potwierdzona dokumentem państwowym.

W Polsce obecnie tylko jeden środek spełnia ten standard: aplikacja eDO App, która korzysta z danych zapisanych w chipie dowodu osobistego, paszportu lub karty pobytu. Pozwala na weryfikację danych lub porównanie selfie z wizerunkiem zapisanym w dokumencie.

To poziom, przy którym druga strona ma pełną pewność, że ma do czynienia z właściwą osobą.

2027: cyfrowy portfel tożsamości dla całej UE

Kolejna zmiana zbliża się dużymi krokami. Pod koniec 2026 lub na początku 2027 roku wejdzie unijny Portfel Tożsamości Cyfrowej. Ma działać we wszystkich krajach Unii i będzie:

bezpiecznym kluczem do logowania w usługach publicznych i wielu prywatnych,

do logowania w usługach publicznych i wielu prywatnych, miejscem przechowywania dokumentów , które będziemy mogli udostępniać tylko w zakresie niezbędnym do danej czynności,

, które będziemy mogli udostępniać tylko w zakresie niezbędnym do danej czynności, narzędziem do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

To duża zmiana. Zamiast pokazywać w hotelu cały dowód z adresem, numerem i innymi danymi, będzie można udostępnić tylko to, co konieczne.

I – co ważne – to nie będzie obowiązkowe dla obywateli. Obowiązkowe będzie jedynie honorowanie portfela przez administrację i niektóre sektory, m.in. bankowy czy energetyczny.

Co z aplikacją mObywatel?

mObywatel ma się stać częścią tej transformacji. Już teraz działa w nim pilotażowy podpis kwalifikowany. Docelowo aplikacja będzie wchodziła w skład unijnego portfela, choć sama forma jeszcze się zmieni.

Po co to wszystko?

W skrócie: żeby było bezpieczniej.

Ataki na tożsamość są coraz bardziej zaawansowane. Cyberprzestępcy potrafią przechwycić dane, podszyć się pod instytucje, zaciągnąć kredyt na czyjeś nazwisko. Jeśli nie zabezpieczymy swojej tożsamości, ryzykujemy dostęp do konta, oszczędności, dokumentów albo usług publicznych.

Tak jak powiedział Lewandowski:

jeśli chcemy korzystać z wygody świata cyfrowego, musimy robić to bezpiecznie.

A wysoki poziom identyfikacji to dziś najlepsza ochrona.

Wniosek jest prosty

Każdy z nas ma tożsamość cyfrową – niezależnie od tego, czy o tym myśli na co dzień. To, jak o nią dbamy, wpływa później na nasze pieniądze, relacje z urzędami i zwykłe codzienne życie.