REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Moja firma » Biznes » Sto lat po prawach wyborczych. Dlaczego kobiety wciąż rzadko trafiają do zarządów? [Gość Infor.pl]

Sto lat po prawach wyborczych. Dlaczego kobiety wciąż rzadko trafiają do zarządów? [Gość Infor.pl]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 grudnia 2025, 18:11
Szymon Glonek
Szymon Glonek
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Podyplomowych Studiów Psychologii Zachowań Rynkowych na Uniwersytecie Warszawskim.
Justyna Wasińska - członkini zarządu PWPW [gość Infor.pl]
Justyna Wasińska - członkini zarządu PWPW [gość Infor.pl]
Infor.pl

REKLAMA

REKLAMA

107 lat temu Piłsudski podpisał dekret, który dał Polkom prawa wyborcze. Rok później powstała Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. A dopiero w tym roku kobieta po raz pierwszy zasiadła w jej zarządzie. To mocny symbol. I dobry punkt wyjścia do rozmowy o tym, co wciąż blokuje kobiety w dojściu do najwyższych stanowisk i jak zmienia się kultura zgodności w firmach.

Gościem programu była Justyna Wasińska, członkini zarządu PWPW, prawniczka z doświadczeniem w sektorze finansowym, ekspertka od compliance. Jej obecność w zarządzie PWPW nie jest wynikiem parytetów ani wymogów dyrektyw. Jest wynikiem kompetencji. Ale to, że zajęło to ponad sto lat, mówi samo za siebie.

REKLAMA

REKLAMA

Dlaczego wciąż jest tak mało kobiet na szczycie?

Wasińska wskazała dwie przyczyny. Pierwsza tkwi w systemie i społecznych nawykach. W radach nadzorczych spółek giełdowych kobiety to około 18 procent. W zarządach ledwie ponad 13. Wciąż mocno siedzi w nas przekonanie, że lider to mężczyzna. Badania samorządowe pokazują, że tam, gdzie na czele gminy stoi kobieta, priorytety przesuwają się na sprawy społeczne i opiekuńcze. Gdy rządzi mężczyzna, częściej inwestuje się w infrastrukturę i sport. Dwa różne spojrzenia, oba potrzebne.

REKLAMA

Druga bariera jest wewnętrzna. Kobiety nie doceniają swoich kompetencji

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Mężczyzna widzi ogłoszenie o pracy, odhacza połowę wymagań i startuje.

Kobieta widzi brak jednego punktu i rezygnuje. Wasińska podała przykład z własnej kariery. Na rozmowie przyznała, że nie zna się na finansach tak jak specjaliści, ale potrafi się nauczyć i wie, kogo zapytać. Rada nadzorcza potraktowała to nie jako słabość, ale dowód rzetelności.

Świadomość jednak rośnie. Zwłaszcza w młodszym pokoleniu. Córka Wasińskiej, jak podkreśla, nie ma już tej blokady. Idzie do przodu, tak jak jej rówieśnicy i rówieśniczki. To pokazuje, że zmiana dzieje się w głowach szybciej niż w spółkach.

Dyrektywa Women on Boards. Pomoże czy zaszkodzi?

Unia wprowadza obowiązek udziału obu płci w zarządach i radach nadzorczych największych spółek. W Polsce trwają prace nad wdrożeniem tego do prawa krajowego. Parytet ustalono na minimum 33 procent i maksimum 49 procent jednej płci.

Wasińska patrzy na przepisy z dystansem. Nie wierzy, że same ustawy zmienią rzeczywistość. Polacy mają naturalny opór wobec nakazów. Ale regulacje mogą popchnąć firmy w dobrą stronę i wyznaczyć standard. PWPW, mimo że nie jest spółką giełdową, zrobiła krok wcześniej. I to ważny sygnał dla rynku.

Czym jest współczesny compliance?

Rozmowa zeszła też na drugi duży temat. Compliance jeszcze dwie dekady temu kojarzył się głównie z kodeksem etyki albo dress codem. Dziś to rozbudowany system, który łączy prawo, zarządzanie ryzykiem, transparentność i etykę. Wasińska mówi o dwóch wymiarach:

Hard compliance

Wynika wprost z przepisów. To system kontroli wewnętrznej, obowiązek monitorowania zgodności z prawem, wytycznymi nadzoru, regulacjami unijnymi. Tu liczy się procedura, dokument, proces. KNF narzuca standardy, a instytucje finansowe muszą ich przestrzegać.

Soft compliance

Nie wynika z ustawy. Dotyczy kultury organizacyjnej. Tego, czy pracownicy wiedzą, jak się zachować. Czy firma dba o etykę, atmosferę i bezpieczeństwo psychiczne zespołu. To podejście bliższe temu, od czego Wasińska zaczynała w pierwszej pracy.

Dziś nie ma już odwrotu od hard compliance. Firmy muszą mieć procedury EML, KYC, spełniać wymogi ESG, być odporne cyfrowo, reagować na zgłoszenia sygnalistów. Regulacji jest coraz więcej, a do tego dochodzi

specjalizacja: IT Compliance, HR Compliance, compliance w obszarze sygnalistów, ESG, sankcji.

Jednocześnie rośnie potrzeba powrotu do tego, co miękkie. Ludzie muszą wiedzieć, że nie chodzi tylko o checklisty. Chodzi o uczciwe prowadzenie biznesu, przejrzystość i odpowiedzialność. O to, żeby pracownik czuł, że firma gra fair i że ma oparcie, gdy zgłasza nieprawidłowości.

Czy grozi nam przeregulowanie?

Ten temat wybrzmiał mocno podczas konferencji Instytutu Compliance.

Część środowiska ma już dość rosnącego stosu przepisów. Ale Wasińska podkreśla, że jako konsumentka nie wyobraża sobie powrotu do czasów, gdy ubezpieczyciele nie musieli przedstawiać jasnych dokumentów, kart produktu ani wyjaśnień. Regulacje chronią klientów i firmy, choć nie zawsze są wygodne.

Kierunek jest jasny. Zgodność będzie rosła, a rola compliance w firmach będzie coraz silniejsza.

I jeszcze jedno. W całej tej rozmowie o przepisach, dyrektywach i zarządach dobrze wybrzmiała prosta prawda. Zmiana zaczyna się od ludzi.

Od odważniejszych kobiet. Od mądrzejszych rekrutacji. Od firm, które nie boją się mieć kobiet w zarządach, zanim zmusi je do tego ustawa.

Justyna Wasińska trafiła do PWPW nie dlatego, że była pierwszą kobietą, tylko dlatego, że była najlepszym kandydatem. I może właśnie od takich historii zaczyna się prawdziwa równość.

Powiązane
Startupy, AI i biznes: Polska coraz mocniej w grze o rynek USA [Gość Infor.pl]
Startupy, AI i biznes: Polska coraz mocniej w grze o rynek USA [Gość Infor.pl]
Leasing czy wynajem? Co wybrać, co dzieje się z autem po zakończeniu umowy [Gość Infor.pl]
Leasing czy wynajem? Co wybrać, co dzieje się z autem po zakończeniu umowy [Gość Infor.pl]
Polskie banknoty w portfelach świata. Jak PWPW buduje swoją pozycję na globalnym rynku Gwatemala, Peru, Paragwaj [Gość Infor.pl]
Polskie banknoty w portfelach świata. Jak PWPW buduje swoją pozycję na globalnym rynku Gwatemala, Peru, Paragwaj [Gość Infor.pl]
Źródło: infor.pl
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Moja firma
5 wyzwań sektora energetycznego - przedsiębiorcy rozmawiali z ministrem
05 gru 2025

5 wyzwań sektora energetycznego to m.in. usprawnienie funkcjonowania NFOŚ w kontekście finansowania magazynów energii, energetyka rozproszona jako element bezpieczeństwa państwa, finansowanie energetyki rozproszonej przez uwolnienie potencjału kapitałowego banków spółdzielczych przy wsparciu merytorycznym BOŚ.
Sto lat po prawach wyborczych. Dlaczego kobiety wciąż rzadko trafiają do zarządów? [Gość Infor.pl]
05 gru 2025

107 lat temu Piłsudski podpisał dekret, który dał Polkom prawa wyborcze. Rok później powstała Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. A dopiero w tym roku kobieta po raz pierwszy zasiadła w jej zarządzie. To mocny symbol. I dobry punkt wyjścia do rozmowy o tym, co wciąż blokuje kobiety w dojściu do najwyższych stanowisk i jak zmienia się kultura zgodności w firmach.
BCC Mixer: Więcej niż networking - merytoryczna wymiana, realna współpraca
05 gru 2025

Networking od lat pozostaje jednym z najskuteczniejszych narzędzi rozwoju biznesu. To właśnie bezpośrednie spotkania — rozmowy przy jednym stole, wymiana doświadczeń, spontaniczne pomysły - prowadzą do przełomowych decyzji, nowych partnerstw czy nieoczekiwanych szans. W świecie, w którym technologia umożliwia kontakt na odległość, siła osobistych relacji wciąż pozostaje niezastąpiona. Dlatego wydarzenia takie jak BCC Mixer pełnią kluczową rolę: tworzą przestrzeń, w której wiedza, inspiracja i biznes spotykają się w jednym miejscu.
E-awizacja nadchodzi: projekt UD339 odmieni życie kierowców - nowe opłaty staną się faktem
05 gru 2025

Wielogodzinne kolejki na przejściach granicznych to zmora polskich i zagranicznych przewoźników drogowych. Ministerstwo Finansów i Gospodarki pracuje nad projektem ustawy, który ma całkowicie zmienić zasady przekraczania granicy przez pojazdy ciężarowe. Tajemnicza nazwa „e-awizacja" kryje w sobie rozwiązanie, które może zrewolucjonizować transport międzynarodowy. Czy to koniec kosztownych przestojów?

REKLAMA

Employer branding pachnący nostalgią
05 gru 2025

Rozmowa z Tomaszem Słomą, szefem komunikacji w eTutor i ProfiLingua (Grupa Tutore), pomysłodawcą „EBecadła” i „Książki kucHRskiej” o tym, jak połączenie wspomnień, edukacji i kreatywności pozwala opowiadać o budowaniu wizerunku pracodawcy w zupełnie nowy, angażujący sposób.
Przedsiębiorcy nie chcą zmiany ustawy o PIP. Mówią stanowczo jednym głosem: 5 silnych argumentów
04 gru 2025

Przedsiębiorcy nie chcą zmiany ustawy o PIP. Mówią stanowczo jednym głosem. Przedstawiają 5 silnych argumentów przeciwko dalszemu procedowaniu projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.
Bruksela wycofuje się z kontrowersyjnego przepisu. Ta zmiana dotknie miliony pracowników w całej Europie, w tym w Polsce
04 gru 2025

Obowiązkowe szkolenia z obsługi sztucznej inteligencji miały objąć praktycznie każdą firmę korzystającą z narzędzi AI. Tymczasem Komisja Europejska niespodziewanie zaproponowała rewolucyjną zmianę, która może całkowicie przewrócić dotychczasowe plany przedsiębiorców. Co to oznacza dla polskich firm i ich pracowników? Sprawdź, zanim będzie za późno.
Optymalizacja podatkowa. Praktyczne spojrzenie na finansową efektywność przedsiębiorstwa
03 gru 2025

Optymalizacja podatkowa. Pozwala legalnie obniżyć obciążenia, zwiększyć płynność finansową i budować przewagę konkurencyjną. Dzięki przemyślanej strategii przedsiębiorstwa mogą zachować więcej środków na rozwój, minimalizować ryzyko prawne i skuteczniej konkurować na rynku.

REKLAMA

Zmiany w CEIDG od 2026 r. Rząd przyjął projekt nowelizacji. Stopniowo zmiany wejdą w życie w 2026, 2027 i 2028 r.
02 gru 2025

Idą duże zmiany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Będzie digitalizacja i prostsza obsługa dla przedsiębiorców. Rząd przyjął projekt nowelizacji. Zmiany będą wprowadzane stopniowo w 2026, 2027 i 2028 r. Czego dotyczą?
Jeden podpis zmienił losy całej branży. Tysiące Polaków czeka przymusowa zmiana
03 gru 2025

Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję, która wywraca do góry nogami polski sektor futrzarski wart setki milionów złotych. Hodowcy norek i lisów mają czas do końca 2033 roku na zamknięcie działalności. Za nimi stoją tysiące pracowników, których czekają odprawy i poszukiwanie nowego zajęcia. Co oznacza ta historyczna zmiana dla przedsiębiorców, lokalnych społeczności i zwierząt?
Zapisz się na newsletter
Zakładasz firmę? A może ją rozwijasz? Chcesz jak najbardziej efektywnie prowadzić swój biznes? Z naszym newsletterem będziesz zawsze na bieżąco.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA