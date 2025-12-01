REKLAMA

Strona główna » Moja firma » Aktualności » 3 tys. zł na jeden pojazd. Można już składać wnioski o dofinansowanie do wymiany tachografów

3 tys. zł na jeden pojazd. Można już składać wnioski o dofinansowanie do wymiany tachografów

01 grudnia 2025, 11:10
wymiana tachografów wnioski dofinansowanie 3 tys zł
Wymiana tachografów - wnioski o dofinansowanie 3 tys. zł do pojazdu
Od 1 grudnia od godz. 10:00 firmy transportowe z przewozami do państw UE mogą już składać wnioski o dofinansowanie do wymiany tachografów. Na jeden pojazd należy się kwota do 3 tys. zł. Obowiązuje zasada kto pierwszy, ten lepszy.

Dofinansowanie do wymiany tachografów - wnioski od 1 grudnia 2025 r.

W sumie prawie 320 mln zł trafi do polskich przewoźników drogowych na wymianę tachografów w ok. 107 tys. pojazdów. Wsparcie pochodzi z KPO, a Polska jako jedyna w UE wprowadza tak szeroki program pomocy.

Wnioski o dofinansowanie można składać poprzez elektroniczny system Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1 rudnia 2025 r. od godz. 10:00. O pomoc mogą ubiegać się wszyscy przewoźnicy posiadający licencję wspólnotową, niezależnie od liczby pojazdów oraz rodzaju wykonywanych przewozów – zarówno towarowych, jak i osobowych.

Kto pierwszy, ten lepszy

Wsparcie będzie przyznawane do wyczerpania środków, z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń i pierwszeństwem dla wniosków obejmujących pierwsze 10 pojazdów. Wnioski będzie można składać do końca stycznia 2026 r.

Polska branża transportu drogowego jest liderem unijnego rynku, realizując około 20 proc. przewozów towarowych w UE, przed Niemcami (15 proc.) i Hiszpanią (14 proc.). Sektor TSL (transport, spedycja logistyka) zatrudnia w Polsce około miliona osób, w tym 370 tys. kierowców, i odpowiada za blisko 6,5 proc. PKB. Polscy przewoźnicy od 2007 r. utrzymują pierwsze miejsce w przewozach międzynarodowych, wykorzystując flotę ponad 260 tys. pojazdów spełniających normę Euro 6.

oprac. Emilia Panufnik
Źródło: PAP
Od 1 grudnia od godz. 10:00 firmy transportowe z przewozami do państw UE mogą już składać wnioski o dofinansowanie do wymiany tachografów. Na jeden pojazd należy się kwota do 3 tys. zł. Obowiązuje zasada kto pierwszy, ten lepszy.
