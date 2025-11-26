Dłuższy termin na oświadczenie o korzystaniu z zamrożonej ceny prądu. Firmy z sektora MŚP będą miały czas do 30 czerwca 2026 r.

Rząd przyjął w środę [red. 26 listopada 2025 r.] projekt ustawy o przedłużeniu firmom z sektora MŚP do 30 czerwca 2026 r. czasu na złożenie swoim sprzedawcom energii elektrycznej, oświadczeń o korzystaniu z zamrożonych cen prądu w II połowie 2024 r.

Dłuższy termin składania oświadczeń o korzystaniu z zamrożonej ceny prądu

Projekt zakłada, że mali i średni przedsiębiorcy ponownie będą mieli przedłużony termin składania oświadczeń. Pierwotnie termin ten minął 28 lutego 2025 r., ale za pomocą nowelizacji ustawowej przedłużono go do 30 czerwca 2025 r. Jak uzasadniano kolejne przedłużenie, nadal pozostaje grupa przedsiębiorców z sektora MŚP, dla których poprzedni termin okazał się niewystarczający.

Zamrożone ceny prądy w II połowie 2024 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, firmy z sektora MŚP, które w II połowie 2024 r. korzystały z zamrożonych cen energii elektrycznej, muszą złożyć odpowiednie oświadczenie swoim sprzedawcom energii pod groźbą konieczności zwrotu pomocy publicznej w postaci różnicy w cenie prądu.

W związku ze zmianą terminu, projekt przewiduje również modyfikacje odpowiednich terminów w ustawie o rynku mocy oraz dostosowanie terminu rozliczenia rekompensat przez Zarządcę Rozliczeń w ustawie o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej.

Zmiany w bonie ciepłowniczym

Projekt ma też zmodyfikować przepisy o bonie ciepłowniczym, aby zwolnić z konieczności rozpatrywania wniosków o bon te gminy, w których nie ma systemów ciepłowniczych, albo te, w których cena ciepła systemowego nie przekracza 170 zł za GJ. Obecne przepisy przewidują, że nawet w takich przypadkach urzędy muszą takie, oczywiście bezzasadne wnioski, rozpatrywać i wydawać decyzje.

Inna propozycja przewiduje, że w ustawie o bonie ciepłowniczym zmieniony zostanie termin drugiego obowiązku publikacji jednoskładnikowej ceny ciepła netto, jaki został nałożony na przedsiębiorstwa energetyczne w związku z ubieganiem się o bon ciepłowniczy za okres od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r., o który wnioski będą mogły być składane od 1 lipca 2026 r. W ustawie obecnie zapisany jest termin 30 kwietnia 2026 r., a ma być to 31 maja 2026 r.

