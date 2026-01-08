public affairs strategicznym narzędziem zarządzania wpływem i budowania odporności biznesowej

Jeszcze niedawno o sile przedsiębiorstw decydowały przede wszystkim przychody, tempo wzrostu i udział w rynku. Dziś coraz częściej o ich rozwoju przesądzają czynniki zewnętrzne: regulacje, oczekiwania społeczne i presja interesariuszy. W tej rzeczywistości strategicznym narzędziem zarządzania wpływem i budowania odporności biznesowej staje się public affairs (PA).

rozwiń >

Otoczenie regulacyjne i społeczne stało się kluczowym graczem w rozwoju firm

Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonują w rzeczywistości, w której o ich rozwoju coraz rzadziej decydują wyłącznie wyniki finansowe, innowacyjność produktu czy skala działalności. Coraz częściej kluczowym czynnikiem jest wpływ – rozumiany zarówno jako oddziaływanie firmy na jej otoczenie, jak i jako siła, z jaką otoczenie społeczne, regulacyjne i środowiskowe oddziałuje na samą organizację. Potwierdzają to badania Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, według których aż 66 proc. firm wskazuje regulacje prawne jako główny impuls do wdrażania działań związanych z ESG (Barometr ESG CCIFP 2024). To pokazuje, jak silnie czynniki zewnętrzne determinują dziś kierunki rozwoju przedsiębiorstw. W tym kontekście rośnie znaczenie public affairs jako strategicznego obszaru zarządzania relacjami, ryzykiem i długofalowym rozwojem.

REKLAMA

REKLAMA

Wpływ firmy na otoczenie nie jest dziś pojęciem abstrakcyjnym. Obejmuje on realne konsekwencje działalności gospodarczej dla środowiska naturalnego, lokalnych społeczności, pracowników, klientów czy całych sektorów rynku. Jednocześnie firmy podlegają coraz silniejszemu wpływowi czynników zewnętrznych, takich jak zmieniające się regulacje, polityki publiczne, oczekiwania społeczne czy presja ze strony inwestorów i instytucji finansowych. Z badań wynika, że znaczenie oczekiwań interesariuszy jako czynnika motywującego firmy do działań w obszarze ESG wzrosło z 16 proc. w 2019 roku do aż 57 proc. w 2024 roku, co oznacza rosnącą rolę otoczenia społecznego w kształtowaniu decyzji biznesowych (CCIFP, ESG.pl). Relacja między firmą a otoczeniem ma charakter dwukierunkowy i dynamiczny – brak zarządzania jednym z tych wymiarów szybko prowadzi do utraty kontroli nad drugim.

Raporty ESG

Odpowiedzią na potrzebę porządkowania i mierzenia wpływu stały się raporty ESG, które w ostatnich latach przeszły drogę od dobrowolnej praktyki do obowiązkowego elementu funkcjonowania wielu firm. Badania pokazują, że 85 proc. firm posiadających formalną strategię ESG integruje ją bezpośrednio ze strategią biznesową, co potwierdza, że kwestie wpływu przestały być obszarem pobocznym, a stały się elementem głównego nurtu zarządzania (CCIFP, CEO.com.pl). Jednocześnie raportowanie ESG dostarcza przede wszystkim diagnozy – pokazuje, gdzie firma się znajduje i z jakimi wyzwaniami się mierzy – ale samo w sobie nie odpowiada na pytanie, jak tym wpływem skutecznie zarządzać w codziennej praktyce.

Public affairs zamiast public relations?

W tym miejscu pojawia się public affairs jako obszar, który łączy analizę wpływu z realnym działaniem. PA pełni rolę pomostu między przedsiębiorstwem a jego otoczeniem instytucjonalnym, społecznym i regulacyjnym, umożliwiając firmom lepsze rozumienie procesów legislacyjnych, udział w ich stanowieniu, przewidywanie kierunków zmian prawa oraz identyfikację interesariuszy mających realny wpływ na warunki prowadzenia działalności. W przeciwieństwie do klasycznego public relations (PR), które koncentruje się na wizerunku i komunikacji medialnej, public affairs dotyczy kształtowania ram funkcjonowania firmy w przestrzeni publicznej i regulacyjnej, co ma bezpośrednie przełożenie na jej zdolność wpływu, adaptacji i rozwoju.

REKLAMA

Budowanie odporności biznesowej

Skuteczne zarządzanie wpływem poprzez PA wymaga podejścia strategicznego i długoterminowego. Firmy, które traktują ten obszar wyłącznie reakcyjnie, są bardziej narażone na ryzyko nagłych zmian regulacyjnych, kryzysów reputacyjnych czy konfliktów z interesariuszami. Tymczasem badania akademickie obejmujące analizę blisko dwóch tysięcy publikacji wskazują, że wdrażanie strategii ESG – wspieranych przez aktywne zarządzanie relacjami z otoczeniem – w niemal połowie przypadków przekłada się na poprawę wyników finansowych przedsiębiorstw, a w większości pozostałych nie wpływa na nie negatywnie (metaanaliza CEJSH, 2024). Oznacza to, że zarządzanie wpływem jest kluczowym elementem budowania odporności biznesowej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Integracja wyników analiz ESG z procesami decyzyjnymi firmy

Public Affairs pozwala również integrować wyniki analiz ESG z procesami decyzyjnymi w firmie. W praktyce oznacza to, że informacje o wpływie środowiskowym, społecznym i korporacyjnym mogą stać się realnym argumentem w procesach konsultacyjnych i negocjacyjnych, a nie jedynie obowiązkiem sprawozdawczym. Firmy, które rozwijają kompetencje PA, osiągają większą stabilność działania w otoczeniu pełnym niepewności. Lepiej adaptują się do zmian prawnych, skuteczniej minimalizują ryzyka niefinansowe i budują zaufanie wśród kluczowych interesariuszy.

Podsumowanie

Wpływ stał się jednym z podstawowych czynników warunkujących rozwój, a brak jego świadomego zarządzania oznacza utratę kontroli nad przyszłością organizacji. Dlatego dziś, w świecie rosnących oczekiwań społecznych i coraz bardziej złożonych regulacji, firma nie może już pozwolić sobie na bierne funkcjonowanie w przestrzeni publicznej, gdzie zmiana wpisana jest w codzienność.