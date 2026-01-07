Wnioski o dofinansowanie rybactwa 2026 [Fundusze unijne]

Od kiedy do kiedy można składać wnioski o dofinansowanie rybactwa w 2026 roku z funduszy unijnych? Kto może się zgłosić i na co przeznacza się zdobyte środki?

Wnioski o dofinansowanie rybactwa 2026- ARiMR

Informujemy, że opublikowano ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.1 Kapitał ludzki (dla uprawnionych do rybactwa), nabór o numerze FEDR.01.01-IP.01-001/25. Nabór wniosków rozpocznie się 2 lutego 2026 r. i potrwa do 27 lutego 2026 r. Wnioski należy składać elektronicznie w aplikacji WOD2021.

REKLAMA

REKLAMA

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru: 6 miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków o dofinansowanie.

Miejsce składania wniosków: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Dla kogo dofinansowanie?

Kto może składać wnioski? Wniosek o dofinansowanie może złożyć uprawniony do rybactwa – osoba władająca obwodem rybackim na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 883).

Polecamy: Szkolenie: Rachunkowość i podatki w przedsiębiorstwie produkcyjnym – od ewidencji kosztów po rozliczenie CIT

Dofinansowanie rybactwa - na co?

Dofinansowanie można otrzymać na realizację operacji polegających na: przygotowaniu w zakresie prowadzonej działalności rybackiej raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, operatu rybackiego, operatu wodnoprawnego lub raportu ichtiologicznego lub zaopiniowanie operatu rybackiego, z wyłączeniem kosztów dotyczących usług prawnych.

REKLAMA

Więcej informacji o dofinansowaniu

Dodatkowe informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/11-kapital-ludzki-5/

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Pozostałe informacje dotyczące programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 są dostępne na stronie https://www.rybactwo.gov.pl/.