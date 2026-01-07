REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Moja firma » Finanse » Wnioski o dofinansowanie rybactwa 2026 [Fundusze unijne]

Wnioski o dofinansowanie rybactwa 2026 [Fundusze unijne]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
07 stycznia 2026, 13:11
dofinansowanie arimr rybactwo 2026
dofinansowanie arimr rybactwo 2026
gov.pl

REKLAMA

REKLAMA

Od kiedy do kiedy można składać wnioski o dofinansowanie rybactwa w 2026 roku z funduszy unijnych? Kto może się zgłosić i na co przeznacza się zdobyte środki?

Wnioski o dofinansowanie rybactwa 2026- ARiMR

Informujemy, że opublikowano ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.1 Kapitał ludzki (dla uprawnionych do rybactwa), nabór o numerze FEDR.01.01-IP.01-001/25. Nabór wniosków rozpocznie się 2 lutego 2026 r. i potrwa do 27 lutego 2026 r. Wnioski należy składać elektronicznie w aplikacji WOD2021.

REKLAMA

REKLAMA

  • Planowany termin rozstrzygnięcia naboru: 6 miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków o dofinansowanie.
  • Miejsce składania wniosków: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Dla kogo dofinansowanie?

Kto może składać wnioski? Wniosek o dofinansowanie może złożyć uprawniony do rybactwa – osoba władająca obwodem rybackim na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 883).

Polecamy: Szkolenie: Rachunkowość i podatki w przedsiębiorstwie produkcyjnym – od ewidencji kosztów po rozliczenie CIT

Dofinansowanie rybactwa - na co?

Dofinansowanie można otrzymać na realizację operacji polegających na: przygotowaniu w zakresie prowadzonej działalności rybackiej raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, operatu rybackiego, operatu wodnoprawnego lub raportu ichtiologicznego lub zaopiniowanie operatu rybackiego, z wyłączeniem kosztów dotyczących usług prawnych.

REKLAMA

Więcej informacji o dofinansowaniu

Dodatkowe informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/11-kapital-ludzki-5/

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Pozostałe informacje dotyczące programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 są dostępne na stronie https://www.rybactwo.gov.pl/.

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik
Powiązane
ARiMR: Wnioski o 3 tys. zł na wymianę tachografów już od poniedziałku 1 grudnia. Trzeba się spieszyć, bo decyduje kolejność zgłoszeń
ARiMR: Wnioski o 3 tys. zł na wymianę tachografów już od poniedziałku 1 grudnia. Trzeba się spieszyć, bo decyduje kolejność zgłoszeń
Dopłaty dla rolników a susza, gradobicia i inne zdarzenia pogodowe. MRiRW i ARiMR wyjaśniają zasady
Dopłaty dla rolników a susza, gradobicia i inne zdarzenia pogodowe. MRiRW i ARiMR wyjaśniają zasady
Rolniku, zgłoś straty po ulewach i powodzi – ARiMR wypłaca wsparcie nawet do kilkudziesięciu tysięcy zł
Rolniku, zgłoś straty po ulewach i powodzi – ARiMR wypłaca wsparcie nawet do kilkudziesięciu tysięcy zł
Źródło: Alerter: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Wiadomości
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Moja firma
Public affairs strategicznym narzędziem zarządzania wpływem i budowania odporności biznesowej
08 sty 2026

Jeszcze niedawno o sile przedsiębiorstw decydowały przede wszystkim przychody, tempo wzrostu i udział w rynku. Dziś coraz częściej o ich rozwoju przesądzają czynniki zewnętrzne: regulacje, oczekiwania społeczne i presja interesariuszy. W tej rzeczywistości strategicznym narzędziem zarządzania wpływem i budowania odporności biznesowej staje się public affairs (PA).
Od 1 lutego 2026 rząd zmienia zasady. Nowe obowiązki i kary bez okresu ostrzegawczego
08 sty 2026

Polscy przedsiębiorcy stoją u progu największej zmiany w fakturowaniu od lat. Krajowy System e-Faktur, czyli KSeF, wchodzi w życie etapami już w 2026 roku. Dla największych firm obowiązek zacznie się 1 lutego 2026 roku, a dla pozostałych podatników VAT od 1 kwietnia 2026 roku. Oznacza to koniec tradycyjnych faktur i przejście na obowiązkowe faktury ustrukturyzowane oraz cyfrowy obieg dokumentów.
Ceny metali nadal wysokie w 2026 r.: złoto, srebro, miedź. Co z ceną ropy naftowej?
08 sty 2026

Ceny metali takich jak złoto, srebro czy miedź nadal będą wysokie w 2026 r. Jak będzie kształtowała się cena ropy naftowej w najbliższym czasie?
Dlaczego polscy przedsiębiorcy kupują auta w Czechach?
08 sty 2026

Zakup samochodu to dla przedsiębiorcy nie tylko kwestia komfortu, ale również decyzja biznesowa, podatkowa i operacyjna. Od kilku lat wyraźnie widać rosnące zainteresowanie polskich firm rynkiem motoryzacyjnym w Czechach. Dotyczy to zarówno samochodów nowych, jak i używanych – w szczególności aut klasy premium, flotowych oraz pojazdów wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

REKLAMA

Kontrole w 2026 roku? Jest limit – po tylu dniach możesz pokazać urzędnikom drzwi. NSA potwierdził
07 sty 2026

Nowy rok, nowe kontrole? W 2026 r. masz prawo je ukrócić! Świeży wyrok NSA z października 2025 potwierdza: kontrola może trwać tylko określoną liczbę dni roboczych – potem masz pełne prawo urzędnikom powiedzieć: STOP! Co ważne, 1 stycznia licznik się wyzerował. Sprawdź, ile dni kontroli "przysługuje" Twojej firmie w tym roku.
Ostrzeżenie hodowców zwierząt: istnieje prawny obowiązek poinformowania o podejrzeniu chorób zakaźnych u zwierząt np. wirus HPAI
07 sty 2026

MRiRW ostrzega hodowców zwierząt: istnieje prawny obowiązek poinformowania o podejrzeniu chorób zakaźnych u zwierząt np. wirusa HPAI. Podtyp H5N1 został wykryty na fermie drobiu w Żaganiu. Jakie moją być konsekwencje braku powiadomienia Inspekcji Weterynaryjnej lub innych odpowiednich organów?
Wnioski o dofinansowanie rybactwa 2026 [Fundusze unijne]
07 sty 2026

Od kiedy do kiedy można składać wnioski o dofinansowanie rybactwa w 2026 roku z funduszy unijnych? Kto może się zgłosić i na co przeznacza się zdobyte środki?
ZUS zakończył wielkie podliczanie kont. Sprawdź, czy masz zwrot pieniędzy, czy pilny dług
07 sty 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych właśnie zakończył generowanie rocznych informacji o saldzie na kontach płatników składek. Na twoim profilu PUE ZUS (eZUS) czeka już raport, który decyduje o twoich finansach. Może się okazać, że ZUS jest ci winien pieniądze, które możesz wypłacić, lub – co gorsza – masz zaległości, od których już naliczane są odsetki. Ignorowanie tego komunikatu to błąd. Wyjaśniamy, jak odczytać informację i co zrobić z wynikiem rozliczenia.

REKLAMA

Składki ZUS 2026 [Działalność gospodarcza]
07 sty 2026

W 2026 r. wzrosła najniższa krajowa i prognozowane przeciętne wynagrodzenie w 2026 r. Ile wynoszą preferencyjne składki ZUS, a ile zapłacą pozostałe osoby prowadzące działalność gospodarczą?
Goldman Sachs zaskakuje prognozą na 2026 r.: globalny wzrost 2,8 proc., USA wyraźnie przed Europą
02 sty 2026

Goldman Sachs podnosi oczekiwania wobec światowej gospodarki. Bank prognozuje solidny globalny wzrost na poziomie 2,8 proc. w 2026 r., z wyraźnie lepszym wynikiem USA dzięki niższym cłom, podatkom i łatwiejszym warunkom finansowym. Europa ma rosnąć wolniej, a inflacja w większości krajów zbliżyć się do celów banków centralnych, co otwiera drogę do obniżek stóp procentowych.
Zapisz się na newsletter
Zakładasz firmę? A może ją rozwijasz? Chcesz jak najbardziej efektywnie prowadzić swój biznes? Z naszym newsletterem będziesz zawsze na bieżąco.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA