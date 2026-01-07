Wnioski o dofinansowanie rybactwa 2026 [Fundusze unijne]
REKLAMA
REKLAMA
Od kiedy do kiedy można składać wnioski o dofinansowanie rybactwa w 2026 roku z funduszy unijnych? Kto może się zgłosić i na co przeznacza się zdobyte środki?
- Wnioski o dofinansowanie rybactwa 2026- ARiMR
- Dla kogo dofinansowanie?
- Dofinansowanie rybactwa - na co?
- Więcej informacji o dofinansowaniu
Wnioski o dofinansowanie rybactwa 2026- ARiMR
Informujemy, że opublikowano ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.1 Kapitał ludzki (dla uprawnionych do rybactwa), nabór o numerze FEDR.01.01-IP.01-001/25. Nabór wniosków rozpocznie się 2 lutego 2026 r. i potrwa do 27 lutego 2026 r. Wnioski należy składać elektronicznie w aplikacji WOD2021.
REKLAMA
REKLAMA
- Planowany termin rozstrzygnięcia naboru: 6 miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków o dofinansowanie.
- Miejsce składania wniosków: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dla kogo dofinansowanie?
Kto może składać wnioski? Wniosek o dofinansowanie może złożyć uprawniony do rybactwa – osoba władająca obwodem rybackim na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 883).
Polecamy: Szkolenie: Rachunkowość i podatki w przedsiębiorstwie produkcyjnym – od ewidencji kosztów po rozliczenie CIT
Dofinansowanie rybactwa - na co?
Dofinansowanie można otrzymać na realizację operacji polegających na: przygotowaniu w zakresie prowadzonej działalności rybackiej raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, operatu rybackiego, operatu wodnoprawnego lub raportu ichtiologicznego lub zaopiniowanie operatu rybackiego, z wyłączeniem kosztów dotyczących usług prawnych.
REKLAMA
Więcej informacji o dofinansowaniu
Dodatkowe informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/11-kapital-ludzki-5/
Pozostałe informacje dotyczące programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 są dostępne na stronie https://www.rybactwo.gov.pl/.
REKLAMA
REKLAMA