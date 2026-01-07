REKLAMA

Strona główna » Moja firma » Aktualności » ZUS zakończył wielkie podliczanie kont. Sprawdź, czy masz zwrot pieniędzy, czy pilny dług

ZUS zakończył wielkie podliczanie kont. Sprawdź, czy masz zwrot pieniędzy, czy pilny dług

07 stycznia 2026, 17:14
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
rozliczenie konta ZUS, nadpłata ZUS, niedopłata składek ZUS, PUE ZUS logowanie, eZUS, zwrot składki zdrowotnej 2026, informacja dla płatników
Ważny komunikat ZUS. Na twoim koncie mogła pojawić się nadpłata. Masz mało czasu na reakcję, jeśli wynik jest ujemny
Zakład Ubezpieczeń Społecznych właśnie zakończył generowanie rocznych informacji o saldzie na kontach płatników składek. Na twoim profilu PUE ZUS (eZUS) czeka już raport, który decyduje o twoich finansach. Może się okazać, że ZUS jest ci winien pieniądze, które możesz wypłacić, lub – co gorsza – masz zaległości, od których już naliczane są odsetki. Ignorowanie tego komunikatu to błąd. Wyjaśniamy, jak odczytać informację i co zrobić z wynikiem rozliczenia.

Masz nadpłatę w ZUS? Sprawdź, jak odzyskać te pieniądze ze składek

Dla wielu przedsiębiorców sprawdzenie salda w ZUS może być miłą niespodzianką. Jeśli z rocznego rozliczenia wynika, że na twoim koncie widnieje nadpłata, masz dwie drogi postępowania, a decyzja należy do ciebie.

  1. Po pierwsze, nadpłacone środki podlegają zwrotowi. Nie dzieje się to jednak automatycznie – ZUS nie przeleje pieniędzy na twoje konto firmowe bez wyraźnego sygnału. Aby odzyskać gotówkę, należy złożyć wniosek o zwrot nadpłaty (formularz RZS-P). Co ważne, zwrot przysługuje tylko wtedy, gdy płatnik nie ma żadnych innych zaległości wobec Zakładu.
  2. Druga opcja to pozostawienie nadpłaty na przyszłe zobowiązania. Jeśli nie złożysz wniosku o zwrot, ZUS automatycznie zaliczy nadwyżkę na poczet bieżących lub przyszłych składek. To wygodne rozwiązanie, które pozwala np. zapłacić niższą składkę w kolejnym miesiącu, pomniejszoną o kwotę nadpłaty. Warto jednak zweryfikować dokładną wysokość nadwyżki, aby w przyszłym przelewie nie popełnić błędu w wyliczeniach.

Niedopłata na koncie w ZUS to tykająca bomba odsetkowa

Scenariusz pesymistyczny zakłada, że po zalogowaniu do systemu zobaczysz saldo ujemne. Niedopłata, nawet ta wynikająca z groszowych różnic w zaokrągleniach czy błędnie opisanych przelewów, jest traktowana przez system bezwzględnie.

Niewielka zaległość może wydawać się błaha, ale w systemie ZUS generuje ona odsetki za zwłokę. Co więcej, brak uregulowania zaległości może zablokować możliwość otrzymania zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami, które jest niezbędne np. przy kredytach firmowych, leasingach czy startowaniu w przetargach publicznych.

Jeśli informacja o rozliczeniu wykazuje niedopłatę, przedsiębiorca powinien jak najszybciej uregulować różnicę wraz z należnymi odsetkami. W przypadku wątpliwości co do wyliczeń ZUS, płatnik ma prawo złożyć wniosek o weryfikację salda, jednak nie wstrzymuje to biegu naliczania odsetek, jeśli racja ostatecznie będzie po stronie urzędu.

Gdzie znaleźć informację o nadpłacie lub niedopłacie na koncie? Instrukcja obsługi PUE ZUS (eZUS)

Wielu płatników ma problem z odnalezieniem właściwego dokumentu w gąszczu zakładek systemu PUE (eZUS). Informacja o stanie konta za ubiegły rok nie przychodzi mailem. Aby ją zobaczyć, należy:

  1. Zalogować się do swojego profilu na PUE ZUS.
  2. Wybrać zakładkę "Płatnik".
  3. Przejść do menu "Panel Płatnika".
  4. Odszukać sekcję "Salda bieżące" lub sprawdzić skrzynkę odbiorczą dokumentów roboczych i wiadomości od ZUS.

Dokument, który tam znajdziemy, to kompleksowe podsumowanie wpłat przekazanych w danym roku na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Pułapka rozliczenia składki zdrowotnej

Warto zwrócić uwagę, że rozliczenia są szczególnie istotne ze względu na skomplikowany system naliczania składki zdrowotnej wprowadzony w ostatnich latach (tzw. Polski Ład i jego nowelizacje). Wiele firm rozliczało się na podstawie dochodu, co przy zmiennych przychodach w ciągu roku mogło prowadzić do powstawania zarówno sporych nadpłat, jak i niedopłat w ujęciu rocznym.

PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK ZUS

ZUS w swoim komunikacie przypomina, że informacja ta jest generowana raz w roku, ale podgląd salda bieżącego jest możliwy w każdej chwili. Eksperci księgowi zalecają, by nie czekać na ostatnią chwilę i zweryfikować saldo natychmiast po otrzymaniu powiadomienia. W przypadku większych niedopłat, których nie jesteśmy w stanie spłacić jednorazowo, wciąż istnieje możliwość wystąpienia do ZUS o rozłożenie należności na raty – jednak wniosek taki należy złożyć, zanim ZUS podejmie windykację.

Jeśli jeszcze nie zalogowałeś się na swoje konto w tym miesiącu – zrób to nawet jeszcze dziś. Ignorancja w kontaktach z ZUS bywa najdroższym błędem przedsiębiorcy.

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) - nadpłata i niedopłata na koncie w ZUS

Jak odzyskać nadpłatę składek z ZUS i jaki wniosek złożyć?

Nadpłata podlega zwrotowi tylko na wniosek płatnika. Należy złożyć wniosek o zwrot nadpłaty (formularz RZS-P). Zwrot przysługuje, gdy płatnik nie ma żadnych innych zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Co się dzieje z nadpłatą w ZUS, gdy nie złożę wniosku RZS-P?

ZUS automatycznie zaliczy nadpłatę na poczet bieżących lub przyszłych składek. Rozwiązanie pozwala zapłacić niższą składkę w kolejnym miesiącu, pomniejszoną o kwotę nadpłaty. Warto zweryfikować dokładną wysokość nadwyżki, żeby wiedzieć, o ile można obniżyć najbliższą wpłatę składek.

Jakie są skutki niedopłaty składek w ZUS i co należy zrobić?

Niedopłata generuje odsetki za zwłokę i może zablokować zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami. Należy jak najszybciej uregulować różnicę wraz z odsetkami. Wniosek o weryfikację salda nie wstrzymuje naliczania odsetek.

Gdzie w PUE ZUS (eZUS) znaleźć roczną informację o stanie konta płatnika?

Należy zalogować się do PUE ZUS (eZUS), wybrać zakładkę "Płatnik", przejść do "Panel Płatnika" i sekcji "Salda bieżące" oraz sprawdzić skrzynkę odbiorczą dokumentów roboczych i wiadomości od ZUS. Informacja nie przychodzi mailem.

Czy można rozłożyć niedopłatę składek ZUS na raty i kiedy złożyć wniosek?

Istnieje możliwość wystąpienia do ZUS o rozłożenie należności na raty w przypadku większych niedopłat. Wniosek należy złożyć, zanim ZUS podejmie windykację.

