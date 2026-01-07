W 2026 r. wzrosła najniższa krajowa i prognozowane przeciętne wynagrodzenie w 2026 r. Ile wynoszą preferencyjne składki ZUS, a ile zapłacą pozostałe osoby prowadzące działalność gospodarczą?

Składki ZUS 2026 - działalność gospodarcza

Planujesz otwarcie działalności gospodarczej? Sprawdź, jakie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne obowiązują w 2026 roku! Od 1 stycznia 2026 r. wzrosła kwota minimalnego wynagrodzenia i prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2026 r. W związku z tym zmianie uległa wysokości składek na ubezpieczenia społeczne odprowadzane przez przedsiębiorców. Podpowiadamy, ile wynoszą składki preferencyjne dla nowych firm oraz ile zapłacą pozostałe osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Preferencyjne składki ZUS 2026

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i korzystają z preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 24 miesiące kalendarzowe od rozpoczęcia działalności, opłacają składki od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2026 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4806 zł, tak więc podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2026 r. nie może być niższa niż 1441,80 zł.

Pozostali przedsiębiorcy, którzy opłacają składki od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, będą je naliczać od podstawy 5652 zł, ponieważ kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2026 r. wynosi 9420 zł.

Ważne Osoby rozpoczynające pierwszą działalność gospodarczą, przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, mogą skorzystać z preferencyjnych składek ZUS.

Przepisy w tym zakresie wyłączają z takiej możliwości osoby, które:

prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem

rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,

wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Preferencyjny ZUS - wysokość składek

W tym przypadku składki na ubezpieczenia społeczne w 2026 r. kształtują się następująco:

281,44 zł – na ubezpieczenie emerytalne (19,52%),

115,35 zł – na ubezpieczenia rentowe (8%),

35,33 zł – na ubezpieczenie chorobowe - dobrowolne (2,45%),

24,08 zł – na ubezpieczenie wypadkowe (1,67%).

Do powyższej kwoty należy doliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne, która uzależniona jest od wybranej formy opodatkowania. Minimalna składka zdrowotna w 2025 r., za każdy miesiąc roku składkowego od 1 lutego 2025 r. do 31 stycznia 2026 r., wynosi 314,96 zł. Od 1 lutego 2026 r. będzie obowiązywać wyższa składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Składki ZUS 2026 - pozostałe osoby prowadzące działalność

Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność, tj.:

osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, niewymienione w powyższej grupie,

twórcy i artyści,

osoby, które prowadzą działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej,

wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,

akcjonariusze prostej spółki akcyjnej,

osoby, które prowadzą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty,

osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność albo z osobami korzystającymi z „ulgi na start”

w 2026 roku zapłacą składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości:

1103,27 zł – na ubezpieczenie emerytalne (19,52%),

452,16 zł – na ubezpieczenia rentowe (8%),

138,47 zł – na ubezpieczenie chorobowe (2,45%),

94,39 zł – na ubezpieczenie wypadkowe (1,67%),

138,47 zł – składka na Fundusz Pracy (2,45%).

Przedsiębiorcy zapłacą 1926,76 zł „pełnego” ZUS-u. Do tej kwoty należy doliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne, która uzależniona jest od wybranej formy opodatkowania oraz wysokości dochodu.

Szczegółowych informacji w zakresie ubezpieczeń społecznych udziela Zakład Ubezpieczeń Społecznych.