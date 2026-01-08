REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Moja firma » Aktualności » Ceny metali nadal wysokie w 2026 r.: złoto, srebro, miedź. Co z ceną ropy naftowej?

Ceny metali nadal wysokie w 2026 r.: złoto, srebro, miedź. Co z ceną ropy naftowej?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
08 stycznia 2026, 10:58
ceny metali złoto srebro miedź ropa naftowa 2026
Ceny metali: złoto, srebro, miedź. A cena ropy naftowej 2026?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ceny metali takich jak złoto, srebro czy miedź nadal będą wysokie w 2026 r. Jak będzie kształtowała się cena ropy naftowej w najbliższym czasie?

Ceny metali 2026

Wysokie ceny metali - złota, srebra i miedzi - powinny utrzymywać się w tym roku, uważa zarządzający funduszami Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Adam Czorniej. - Oceniamy, że w 2026 roku dolar może nadal pozostawać pod presją. Spodziewamy się, że metale pozostaną w ogniu wojen handlowych, a ich dostęp dla poszczególnych gospodarek będzie kluczowy w wyścigu technologicznym. Uważamy, że ewentualne korekty cen na rynku będą wykorzystywane do zwiększania zapasów. Naszym zdaniem wysokie ceny metali powinny utrzymać się w trakcie 2026 roku. Jednocześnie pozostajemy sceptyczni co do wzrostu cen ropy naftowej z uwagi na rynkową  nadpodaż. Ewentualny wzrost cen ropy musiałby mieć swoje uzasadnienie w mocniejszym od oczekiwań wzroście światowej gospodarki - napisał Czorniej w komentarzu.

REKLAMA

REKLAMA

Cena złota 2026

W grudniu złoto (GC1 4,0% m/m) zyskiwało w otoczeniu gołębiej narracji z FED w związku z utrzymującą się słabszą kondycją amerykańskiego rynku pracy.  Globalny stan posiadania złota w funduszach pasywnych ETF na koniec grudnia uległ zwiększeniu i wyniósł ok. 99 mln uncji trojańskich (1,5% m/m). Napływy odnotowały fundusze amerykańskie, a odpływy zarejestrowano w krajach europejskich (Wielka Brytania i Francja). Wszystkie znaczące banki inwestycyjne pozostają pozytywne na dalsze wzrosty ceny złota, z prognozowaną średnią ceną około 5000 USD/oz na koniec roku, wskazał zarządzający.

Cena srebra 2026

Według niego  wśród metali szlachetnych warte uwagi są ponadto nowe regulacje w Chinach dotyczące srebra. W otoczeniu wieloletnich deficytów i rekordowo niskich zapasów Chiny zapowiedziały kontrolę  eksportu surowca, nakładając istotne ograniczenia dla małych i średnich producentów. O prawo do eksportu będą mogły się ubiegać podmioty państwowe o rocznej wielkości produkcji nie mniejszej niż 80 ton kruszcu. Z uwagi na rosnące ceny surowca z problemami kosztowymi zaczyna mierzyć się przemysł fotowoltaiczny, gdzie udział srebra w całości kosztów materiałowych przekroczył  obecnie 30%. Nadpodaż produktów, a więc trudności w przerzucaniu kosztów na konsumentów, a także niskie marże w branży mogą wywołać pogorszyć warunki ekonomiczne dla sektora.

Cena miedzi 2026

Grudzień był bardzo korzystnym miesiącem dla inwestorów na rynku miedzi (LME Copper +12,8% m/m). W minionym miesiącu miedź notowana w Londynie po raz pierwszy osiągnęła historyczne maksimum w cenach zamknięcia powyżej 12 500 USD/t. Cały 2025 rok przyniósł stopę zwrotu 40%.

REKLAMA

- Na silny popyt na rynkach złożyło się kilka elementów. Po pierwsze, ponownie powróciły obawy o możliwe cła w USA dotyczące importu rafinowanej miedzi. Szczegóły będą znane w połowie 2026 roku. Znowu traderzy importowali duże ilości surowca, powodując wyraźny spadek zapasów i niedobory w Londynie. Jednocześnie zapasy w Chinach pozostają na relatywnie niskich poziomach, w rejonie dwuletnich minimów. Po drugie, w Chinach zapowiedziano kontynuację  dużych inwestycji w infrastrukturę i sieci przesyłowe, a także inwestycje w 'jakość' rozumianą  jako wsparcie dla technologii i projektów sztucznej inteligencji. W tym roku światowe inwestycje w infrastrukturę energetyczną przekroczą 30% globalnego popytu na miedź. Po trzecie, rynek wkracza w fazę wieloletnich deficytów, z uwagi na silny popyt w szczególności w sektorze OZE, któremu towarzyszą dobrze znane problemy podażowe. Wysokie ceny metali podniosą koszty transformacji energetycznej, mogą spowolnić jej przebieg, wywołać znaczące pogorszenie rentowności producentów i ostatecznie doprowadzić do pozytywnego szoku inflacyjnego lub negatywnego szoku dla wzrostu gospodarczego. Te ostatnie czynniki będą stwarzać korzystne otoczenie dla metali - napisał Czorniej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Cena ropy naftowej 2026

Z kolei ropa naftowa (WTI -5% m/m) w grudniu notowana była w rejonie tegorocznych minimów. Na ceny najmocniej oddziałuje utrzymująca się presja podażowa producentów i perspektywa nadprodukcji w przyszłym roku. Zgodnie z danymi z końca miesiąca tegoroczna nadpodaż na rynkach paliw szacowana jest na 3-4 mln bbl ropy dziennie.

- Dodatkowo wydarzenia z Wenezueli otwierają przestrzeń do dalszych zwyżek produkcji. Jednak nowa ropa z Karaibów popłynie najszybciej za około dwa lata. Analitycy szacują, że Wenezuela jest w posiadaniu największych na świecie złóż ropy wynoszących 300 mld bbl, znacznie więcej niż druga pod tym względem Arabia Saudyjska. Obecnie produkcja ropy w Wenezueli wynosi tylko około 800k bbl dziennie i była najniższa od dekad. Jej eksport był w większości objęty sankcjami. Głównym klientem były Chiny, tak zwane teaspot, czyli prywatne rafinerie działające na mniejszą skalę zlokalizowane w prowincji Shendong. Marynarce USA udało się zatrzymać część statków z floty cieni pływających pod banderą Omanu lub Malezji. Na ich miejsce z USA wypłynęły tankowce Chevronu, które przejmą około 30-50 mln bbl ropy (około 2-miesięczną produkcję) i przetransportują surowiec do USA. Chiny, które niedawno informowały o tworzeniu nowych magazynów ropy, mogą teraz mieć problem z ich zapełnieniem - zakończył zarządzający w Skarbiec TFI.

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik
Powiązane
Ceny surowców – początek grudnia 2024 r. Miedź, ropa, złoto, srebro i … kakao
Ceny surowców – początek grudnia 2024 r. Miedź, ropa, złoto, srebro i … kakao
Sprzedajesz złoto lub monety? Skarbówka wyjaśniła, kiedy nie zapłacisz podatku
Sprzedajesz złoto lub monety? Skarbówka wyjaśniła, kiedy nie zapłacisz podatku
Czy NBP oprócz rezerw złota utworzy rezerwę bitcoina?
Czy NBP oprócz rezerw złota utworzy rezerwę bitcoina?
Źródło: ISBnews
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Moja firma
Public affairs strategicznym narzędziem zarządzania wpływem i budowania odporności biznesowej
08 sty 2026

Jeszcze niedawno o sile przedsiębiorstw decydowały przede wszystkim przychody, tempo wzrostu i udział w rynku. Dziś coraz częściej o ich rozwoju przesądzają czynniki zewnętrzne: regulacje, oczekiwania społeczne i presja interesariuszy. W tej rzeczywistości strategicznym narzędziem zarządzania wpływem i budowania odporności biznesowej staje się public affairs (PA).
Od 1 lutego 2026 rząd zmienia zasady. Nowe obowiązki i kary bez okresu ostrzegawczego
08 sty 2026

Polscy przedsiębiorcy stoją u progu największej zmiany w fakturowaniu od lat. Krajowy System e-Faktur, czyli KSeF, wchodzi w życie etapami już w 2026 roku. Dla największych firm obowiązek zacznie się 1 lutego 2026 roku, a dla pozostałych podatników VAT od 1 kwietnia 2026 roku. Oznacza to koniec tradycyjnych faktur i przejście na obowiązkowe faktury ustrukturyzowane oraz cyfrowy obieg dokumentów.
Ceny metali nadal wysokie w 2026 r.: złoto, srebro, miedź. Co z ceną ropy naftowej?
08 sty 2026

Ceny metali takich jak złoto, srebro czy miedź nadal będą wysokie w 2026 r. Jak będzie kształtowała się cena ropy naftowej w najbliższym czasie?
Dlaczego polscy przedsiębiorcy kupują auta w Czechach?
08 sty 2026

Zakup samochodu to dla przedsiębiorcy nie tylko kwestia komfortu, ale również decyzja biznesowa, podatkowa i operacyjna. Od kilku lat wyraźnie widać rosnące zainteresowanie polskich firm rynkiem motoryzacyjnym w Czechach. Dotyczy to zarówno samochodów nowych, jak i używanych – w szczególności aut klasy premium, flotowych oraz pojazdów wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

REKLAMA

Kontrole w 2026 roku? Jest limit – po tylu dniach możesz pokazać urzędnikom drzwi. NSA potwierdził
07 sty 2026

Nowy rok, nowe kontrole? W 2026 r. masz prawo je ukrócić! Świeży wyrok NSA z października 2025 potwierdza: kontrola może trwać tylko określoną liczbę dni roboczych – potem masz pełne prawo urzędnikom powiedzieć: STOP! Co ważne, 1 stycznia licznik się wyzerował. Sprawdź, ile dni kontroli "przysługuje" Twojej firmie w tym roku.
Ostrzeżenie hodowców zwierząt: istnieje prawny obowiązek poinformowania o podejrzeniu chorób zakaźnych u zwierząt np. wirus HPAI
07 sty 2026

MRiRW ostrzega hodowców zwierząt: istnieje prawny obowiązek poinformowania o podejrzeniu chorób zakaźnych u zwierząt np. wirusa HPAI. Podtyp H5N1 został wykryty na fermie drobiu w Żaganiu. Jakie moją być konsekwencje braku powiadomienia Inspekcji Weterynaryjnej lub innych odpowiednich organów?
Wnioski o dofinansowanie rybactwa 2026 [Fundusze unijne]
07 sty 2026

Od kiedy do kiedy można składać wnioski o dofinansowanie rybactwa w 2026 roku z funduszy unijnych? Kto może się zgłosić i na co przeznacza się zdobyte środki?
ZUS zakończył wielkie podliczanie kont. Sprawdź, czy masz zwrot pieniędzy, czy pilny dług
07 sty 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych właśnie zakończył generowanie rocznych informacji o saldzie na kontach płatników składek. Na twoim profilu PUE ZUS (eZUS) czeka już raport, który decyduje o twoich finansach. Może się okazać, że ZUS jest ci winien pieniądze, które możesz wypłacić, lub – co gorsza – masz zaległości, od których już naliczane są odsetki. Ignorowanie tego komunikatu to błąd. Wyjaśniamy, jak odczytać informację i co zrobić z wynikiem rozliczenia.

REKLAMA

Składki ZUS 2026 [Działalność gospodarcza]
07 sty 2026

W 2026 r. wzrosła najniższa krajowa i prognozowane przeciętne wynagrodzenie w 2026 r. Ile wynoszą preferencyjne składki ZUS, a ile zapłacą pozostałe osoby prowadzące działalność gospodarczą?
Goldman Sachs zaskakuje prognozą na 2026 r.: globalny wzrost 2,8 proc., USA wyraźnie przed Europą
02 sty 2026

Goldman Sachs podnosi oczekiwania wobec światowej gospodarki. Bank prognozuje solidny globalny wzrost na poziomie 2,8 proc. w 2026 r., z wyraźnie lepszym wynikiem USA dzięki niższym cłom, podatkom i łatwiejszym warunkom finansowym. Europa ma rosnąć wolniej, a inflacja w większości krajów zbliżyć się do celów banków centralnych, co otwiera drogę do obniżek stóp procentowych.
Zapisz się na newsletter
Zakładasz firmę? A może ją rozwijasz? Chcesz jak najbardziej efektywnie prowadzić swój biznes? Z naszym newsletterem będziesz zawsze na bieżąco.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA