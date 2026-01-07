REKLAMA

Ostrzeżenie hodowców zwierząt: istnieje prawny obowiązek poinformowania o podejrzeniu chorób zakaźnych u zwierząt np. wirus HPAI

Ostrzeżenie hodowców zwierząt: istnieje prawny obowiązek poinformowania o podejrzeniu chorób zakaźnych u zwierząt np. wirus HPAI

07 stycznia 2026, 13:36
Shutterstock

MRiRW ostrzega hodowców zwierząt: istnieje prawny obowiązek poinformowania o podejrzeniu chorób zakaźnych u zwierząt np. wirusa HPAI. Podtyp H5N1 został wykryty na fermie drobiu w Żaganiu. Jakie moją być konsekwencje braku powiadomienia Inspekcji Weterynaryjnej lub innych odpowiednich organów?

Obowiązek powiadomienia Inspekcji Weterynaryjnej o podejrzeniu choroby zakaźnej zwierząt hodowlanych

Przypominamy o obowiązku niezwłocznego zawiadomienia organu Inspekcji Weterynaryjnej lub najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej (także wójta/burmistrza/prezydenta miasta) o każdym przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt. Brak czujności i szybkiej reakcji w sytuacjach niestandardowych zachowań zwierząt lub jakichkolwiek zaobserwowanych symptomów chorobowych stwarza ogromnie zagrożenie dla bezpieczeństwa całej hodowli oraz rodzi określone skutki prawne.

Kto musi powiadomić o chorobie zakaźnej zwierząt?

Obowiązek natychmiastowego przekazywania informacji, jak potwierdza Główny Lekarz Weterynarii dotyczy posiadaczy zwierząt, a także osób mających kontakt ze zwierzętami, w szczególności wykonującymi obowiązki służbowe lub zawodowe.

Konsekwencje braku zawiadomienia o chorobie zakaźnej

Przypominamy, że brak zawiadomienia organu Inspekcji Weterynaryjnej może skutkować brakiem odszkodowania za zwierzęta padłe lub zabite oraz przekazaniem do organów ścigania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego, za który grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo kara grzywny.

Polecamy: Umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2026 r.

Wirus HPAI - ferma drobiu w Żaganiu

Takie zawiadomienie w ostatnich dniach wpłynęło do Prokuratury Rejonowej w Żaganiu, która aktualnie wyjaśnia sprawę drobiu skierowanego do ubojni i pochodzącego z fermy, na której wykryty został wirus HPAI. Do zdarzenia doszło na terenie fermy z województwa lubuskiego, gdzie hodowanych jest ponad 960 tysięcy sztuk drobiu. 26 grudnia 2025 r. kury przeznaczone do uboju zostały zbadane i zapatrzone w świadectwo zdrowia wydane przez urzędowego lekarza weterynarii, a następnie przetransportowane do ubojni drobiu zlokalizowanej na terenie województwa mazowieckiego. Dwa dni później (28 grudnia 2025 r.) na fermie zaobserwowane zostały symptomy choroby drobiu, ale lekarz wolnej praktyki, opiekujący się fermą nie stwierdził w tym dniu podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej i nie poinformował o zdarzeniu urzędowego i powiatowego lekarza weterynarii.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Taką informację Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Żaganiu przekazał dopiero 29 grudnia 2025 r. kierownik fermy, co pozwoliło służbom weterynaryjnym wdrożyć natychmiast wszystkie procedury wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429; wszczęte zostało dochodzenie epidemiologiczne, a mięso pozyskane z uboju drobiu natychmiast zatrzymano i odizolowano. Po otrzymaniu wyników badań laboratoryjnych potwierdzających wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI (podtyp H5N1), mięso pod nadzorem urzędowym poddano utylizacji w zakładzie do tego uprawnionym. 

Specjalnym procedurom poddany został również zakład, w którym doszło do uboju drobiu. Pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii przeprowadzono czyszczenie, mycie oraz dezynfekcję, a także podjęto działania zapobiegające ewentualnym dalszym zanieczyszczeniom  krzyżowym.

Powiatowy Lekarz Weterynarii skierował w tej sprawie zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Żaganiu oraz do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przy Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej, jako organu samorządu zawodowego lekarzy weterynarii, właściwego dla naruszeń związanych z wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii.

oprac. Emilia Panufnik
Źródło: Alerter: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Wiadomości
Ostrzeżenie hodowców zwierząt: istnieje prawny obowiązek poinformowania o podejrzeniu chorób zakaźnych u zwierząt np. wirus HPAI

07 sty 2026
