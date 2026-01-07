Nowy rok, nowe kontrole? W 2026 masz broń przeciw opieszałym urzędnikom. Świeży wyrok NSA zmienia zasady

Nowy rok, nowe kontrole? W 2026 r. masz prawo je ukrócić! Świeży wyrok NSA z października 2025 potwierdza: kontrola może trwać tylko określoną liczbę dni roboczych – potem masz pełne prawo urzędnikom powiedzieć: STOP! Co ważne, 1 stycznia licznik się wyzerował. Sprawdź, ile dni kontroli "przysługuje" Twojej firmie w tym roku.

rozwiń >

2026 rok – nowy licznik kontroli przez urzędników i świeża wykładnia przepisów w NSA

Początek roku to czas, gdy przedsiębiorcy sprawdzają, co się zmieniło w przepisach. Jest dobra wiadomość: w kwestii limitów czasu trwania kontroli przepisy pozostają, ale mamy świeżą, korzystną interpretację. Wyrok NSA z października 2025 r. rozwiał wątpliwości, jak liczyć maksymalny czas kontroli – i to interpretacja, którą warto znać przed pierwszą wizytą urzędników w 2026 roku.

Co równie istotne: 1 stycznia 2026 r. licznik dni kontroli wyzerował się u każdego przedsiębiorcy. Niezależnie od tego, ile dni kontrolowano Twoją firmę w ubiegłym roku, teraz zaczynasz z czystym kontem. Ale to działa w obie strony – organy kontroli również mają „świeży" limit do wykorzystania. Dlatego właśnie teraz, na początku roku, warto dokładnie wiedzieć, ile dni kontroli może Cię spotkać i kiedy masz prawo powiedzieć kontrolerom: „Dziękuję, czas minął".

Kontrola przez urzędników to nie tylko sprawdzenie zgodności z przepisami – to często paraliż firmy, zwłaszcza małej

Każdy przedsiębiorca, który przeszedł kontrolę, wie, że to nie jest formalność. Urzędnicy żądają dokumentów sprzed kilku lat, zadają dziesiątki pytań i oczekują szczegółowych wyjaśnień. W tym czasie zamiast rozwijać biznes, właściciel firmy grzebie w archiwach i odtwarza okoliczności sprzed lat.

To czas, który przedsiębiorca traci bezpowrotnie. Na szczęście ustawodawca wprowadził wyraźne ograniczenia – a NSA właśnie potwierdził, jak je stosować.

Twarde limity na 2026 rok – tyle dni i ani jednego więcej kontroli przez urzędników

Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców, czas trwania wszystkich kontroli jednego organu u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać:

Mikroprzedsiębiorcy – 6 dni roboczych

roboczych Mali przedsiębiorcy – 18 dni roboczych

roboczych Średni przedsiębiorcy – 24 dni roboczych

roboczych Duzi przedsiębiorcy – 48 dni roboczych

To suma wszystkich kontroli danego organu w ciągu całego 2026 roku. Jeśli urząd skarbowy skontroluje Cię w lutym przez 4 dni, w listopadzie może wrócić maksymalnie na 2 dni (w przypadku mikroprzedsiębiorcy).

Ważne Jakim jesteś przedsiębiorca? Sprawdź swoją kategorię Jak widać, powyżej, limity czasu trwania kontroli zależą od wielkości firmy. Definicje wielkości przedsiębiorcy z kolei zawiera art. 7 ustawy Prawo przedsiębiorców: Mikroprzedsiębiorca to firma, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniała średniorocznie mniej niż 10 pracowników , oraz

, oraz osiągnęła roczny obrót netto nieprzekraczający 2 mln euro lub miała aktywa bilansowe do 2 mln euro. Mały przedsiębiorca to firma (niebędąca mikroprzedsiębiorcą), która: zatrudniała średniorocznie mniej niż 50 pracowników , oraz

, oraz osiągnęła obrót do 10 mln euro lub miała aktywa do 10 mln euro. Średni przedsiębiorca to firma (niebędąca mikro ani małym przedsiębiorcą), która: zatrudniała średniorocznie mniej niż 250 pracowników , oraz

, oraz osiągnęła obrót do 50 mln euro lub miała aktywa do 43 mln euro. Pozostali to duzi przedsiębiorcy – choć ustawa nie używa tego terminu oficjalnie.

Świeży wyrok NSA – przełomowa interpretacja w sam raz na Nowy Rok 2026

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 15 października 2025 r. (sygn. III OSK 1677/22) – a więc zaledwie trzy miesiące temu – rozstrzygnął kluczową wątpliwość.

Ważne Ta wykładnia będzie miała bezpośrednie zastosowanie do wszystkich kontroli prowadzonych w 2026 roku.

NSA wskazał jednoznacznie: „(…) czas trwania kontroli organu u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekroczyć ilości wymienionych w tym przepisie kolejno następujących po sobie dni roboczych liczonych od daty wszczęcia kontroli do jej zakończenia, niezależnie od tego, czy kontrola prowadzona jest w siedzibie przedsiębiorcy lub w miejscu wykonywania działalności gospodarczej czy też w inny sposób i w innym miejscu, zgodnie z art. 51 ust. 2-3a Prawa przedsiębiorców (np. w miejscu przechowywania dokumentacji, w siedzibie organu lub nawet zdalnie)."

To oznacza trzy fundamentalne zasady w kontroli urzędniczej na 2026 rok:

Liczą się dni robocze – weekendy i święta nie wchodzą do limitu. Liczymy kolejne dni od rozpoczęcia do zakończenia – nie ma znaczenia, czy urzędnicy byli fizycznie obecni każdego dnia. Forma kontroli nie ma znaczenia – nawet jeśli kontrola odbywa się zdalnie, limit biegnie tak samo.

Ważne Przykład praktyczny – kontrola w 2026 roku Mikroprzedsiębiorca otrzymuje zawiadomienie o kontroli z urzędu skarbowego. Kontrola rozpoczyna się 20 stycznia 2026 r. (wtorek). Następnego dnia przedsiębiorca wysyła urzędnikom skany dokumentów mailem. Limit 6 dni roboczych oznacza, że kontrola musi zakończyć się najpóźniej 27 stycznia 2026 r. (czyli wtorek następnego tygodnia - nie wliczamy soboty i niedzieli, ale wliczamy pierwszy i ostatni dzień trwania kontroli). Nie ma znaczenia, że urzędnicy pracowali na dokumentach zdalnie i pojawili się dopiero na koniec, żeby spisać protokół - to nie oznacza, że kontrola trwała tylko tyle dni, ile byli obecni w firmie. Wówczas byłyby to 2 dni, zatem ten sam urząd mógłby jeszcze urządzić w tym samym roku kontrole. Każdy dzień roboczy od wszczęcia do zakończenia wlicza się do limitu – nawet jeśli kontrolerzy nie wykonywali w danym dniu żadnych czynności u przedsiębiorcy. To kluczowa zasada wynikająca ze świeżego orzeczenia NSA.

Kiedy limity czasu trwania kontroli nie obowiązują urzędników? Lista wyjątków

Oczywiście jest też łyżka dziegciu - to byłoby zbyt piękne, gdyby od wyżej omówionej zasady nie było żadnych wyjątków. Ustawa przewiduje sytuacje, w których limity czasowe nie mają zastosowania. Najważniejsze przypadki to takie, gdy:

Kontrola jest niezbędna do przeciwdziałania przestępstwu lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia.

do przeciwdziałania przestępstwu lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia. Istnieje bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub środowiska.

życia, zdrowia lub środowiska. Kontrola dotyczy zwrotu VAT przed jego dokonaniem.

przed jego dokonaniem. Kontrola wynika z przepisów unijnych o ochronie konkurencji lub interesów finansowych UE .

. W toku kontroli ujawniono zaniżenie zobowiązania podatkowego o ponad 10% (min. 500 zł) lub zawyżenie straty o ponad 50% (min. 2500 zł).

o ponad 10% (min. 500 zł) lub zawyżenie straty o ponad 50% (min. 2500 zł). Kontrola wykazała rażące naruszenie prawa – wtedy można przeprowadzić powtórną kontrolę trwającą do 7 dni.

Ważne Teraz pewnie pomyśleliście: "limity to martwy przepis, przecież urzędnicy zawsze powołają wyjątek!" Otóż ustawodawca przewidział taki stan rzeczy i korzystanie z wyjątku nie będzie takie proste, a na pewno nie automatyczne. Mianowicie, jeśli organ chce przedłużyć kontrolę ponad limit, musi wskazać przyczynę na piśmie i uzasadnić, który wyjątek ma zastosowanie.

Uwaga - wyjątków jest więcej, bo ok. 14 - są szczegółowo opisane w ustawie Prawo przedsiębiorców językiem prawnym.

Co zrobić, gdy kontrola urzędnicza w 2026 roku trwa za długo?

Jeśli kontrola przekracza ustawowy limit, a organ nie wskazał pisemnie podstawy przedłużenia, masz prawo:

Zażądać pisemnego uzasadnienia przedłużenia kontroli. Wnieść sprzeciw na podstawie art. 59 Prawa przedsiębiorców. W przypadku bezprawnego przedłużenia – dowody zebrane po przekroczeniu limitu mogą zostać zakwestionowane.

Początek roku to idealny moment, by zapamiętać te zasady. Świeże orzeczenie NSA daje przedsiębiorcom silny argument w sporach z opieszałymi kontrolerami. Znajomość swoich praw to podstawa – i w 2026 roku warto z niej korzystać.