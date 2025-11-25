REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Moja firma » Aktualności » 6 nowych konkursów w programie FERS, m.in. równe traktowanie na rynku pracy i cyfryzacja edukacji. Dofinansowanie ponad 144,5 mln zł

6 nowych konkursów w programie FERS, m.in. równe traktowanie na rynku pracy i cyfryzacja edukacji. Dofinansowanie ponad 144,5 mln zł

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
25 listopada 2025, 18:23
fers fundusze unijne dofinansowanie konkursy
6 nowych konkursów w programie FERS, m.in. równe traktowanie na rynku pracy i cyfryzacja edukacji. Dofinansowanie ponad 144,5 mln zł
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

6 nowych konkursów w programie FERS, m.in. równe traktowanie na rynku pracy i cyfryzacja edukacji - Komitet Monitorujący Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego podjął decyzje. Na projekty wpisujące się w ramy konkursowe przeznaczone zostanie dofinansowanie ponad 144,5 mln zł.

FERS - 6 nowych naborów

Nowe projekty i konkursy zwiększające równe szanse na rynku pracy i podnoszące potencjał organizacji społeczeństwa obywatelskiego to kluczowe decyzje podjęte podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Przyjęto kryteria i założenia dla sześciu nowych naborów w sumie na ponad 144,5 mln zł.

REKLAMA

REKLAMA

Podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) omówiono aktualne postępy we wdrażaniu programu. W projektach dofinansowanych z FERS rozpoczęło już udział blisko 125 tys. osób, a wsparciem objęto ponad 15 tys. podmiotów. - Na dzisiejszym spotkaniu podsumowaliśmy dotychczasowe działania i wspólnie wyznaczyliśmy priorytety na kolejne etapy wdrażania programu FERS. Omówiliśmy szereg konkursów dotyczących cyfryzacji edukacji, ochrony zdrowia, równego traktowania osób na rynku pracy czy też zwiększenia potencjału organizacji pozarządowych - powiedziała wiceministra funduszy i polityki regionalnej Monika Sikora. Uczestnicy spotkania podkreślili też znaczenie dialogu i współpracy przy kształtowaniu kierunków rozwoju programu FERS. Decyzje podjęte podczas posiedzenia mają przyczynić się do efektywnej realizacji działań na kolejnych etapach jego wdrażania.

Konkurs FERS: równe traktowanie na rynku pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeprowadzi konkurs dotyczący równości na rynku pracy. Jego efektem będzie:

  • opracowanie i wdrożenie u 400 pracodawców nowego modelu wsparcia sprzyjającego równości szans kobiet i mężczyzn,
  • uruchomienie platformy internetowej z narzędziami i informacjami dotyczącymi równości płci,
  • wsparcie 3,2 tys. kobiet w rozwijaniu kompetencji i postaw liderskich,
  • utworzenie koalicji organizacji wspierających kobiety w budowaniu przywództwa,
  • wypracowanie dwóch modeli wsparcia dla opiekunów i aktywnego ojcostwa, które mają ułatwić godzenie obowiązków zawodowych i rodzinnych.

Konkursy FERS: wzmocnienie federacji organizacji pozarządowych

W czasie obrad Komitetu przedstawiono również dwa konkursy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przygotowane we współpracy z sektorem obywatelskim. Pierwszy koncentruje się na wzmocnieniu federacji organizacji pozarządowych, co ma kluczowe znaczenie dla rozwoju współdziałania w sektorze. Drugi umożliwi organizacjom pozarządowym wdrażanie strategii i planów rozwojowych, co wzmocni ich długoterminową stabilność i potencjał.

REKLAMA

Konkursy FERS: cyfryzacja edukacji, szkolenia z ultrasonografii dla lekarzy i lekarek POZ i opieka nad dziećmi do 3 lat

Na posiedzeniu KM FERS zaprezentowano propozycje modyfikacji programu. Ich celem jest zwiększenie zakresu realizowanych projektów i uruchomienie kolejnych. Przedstawiono także założenia dotyczące:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • konkursu MEN w obszarze cyfryzacji edukacji,
  • projektu MZ dotyczącego szkoleń z ultrasonografii dla lekarzy i lekarek POZ,
  • projektu MRPiPS wzmacniającego system opieki nad dziećmi do lat 3.

Celem tych działań jest dalsze podnoszenie jakości usług publicznych.

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik
Powiązane
Przełom w finansowaniu rehabilitacji? Nowe prawo ma otworzyć drogę do większego wsparcia z funduszy unijnych
Przełom w finansowaniu rehabilitacji? Nowe prawo ma otworzyć drogę do większego wsparcia z funduszy unijnych
Wdrożenie inicjatywy STEP – 10 postulatów. Jak ułatwić firmom dostęp do funduszy unijnych?
Wdrożenie inicjatywy STEP – 10 postulatów. Jak ułatwić firmom dostęp do funduszy unijnych?
150 tys. zł dofinansowania na działalność gospodarczą w 2025 roku. Dla kogo? Gdzie złożyć wniosek?
150 tys. zł dofinansowania na działalność gospodarczą w 2025 roku. Dla kogo? Gdzie złożyć wniosek?
Źródło: Alerter: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej - Aktualności
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Moja firma
6 nowych konkursów w programie FERS, m.in. równe traktowanie na rynku pracy i cyfryzacja edukacji. Dofinansowanie ponad 144,5 mln zł
25 lis 2025

6 nowych konkursów w programie FERS, m.in. równe traktowanie na rynku pracy i cyfryzacja edukacji - Komitet Monitorujący Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego podjął decyzje. Na projekty wpisujące się w ramy konkursowe przeznaczone zostanie dofinansowanie ponad 144,5 mln zł.
Zabawki są najczęstszą kategorią produktów zgłaszanych jako niebezpieczne. UE zaostrza przepisy. Mniej chemikaliów w składzie i cyfrowy paszport
25 lis 2025

Zabawki są najczęstszą kategorią produktów zgłaszanych jako niebezpieczne. W UE zaostrza się przepisy o bezpieczeństwie zabawek. Lista zakazanych w zabawkach chemikaliów się wydłuża. Dodatkowo Parlament Europejski wprowadza cyfrowy paszport ułatwiający kontrolę spełniania norm bezpieczeństwa przez zabawkę.
BCC Mixer ’25 – 25. edycja networkingowego spotkania przedsiębiorców już w ten czwartek
25 lis 2025

W najbliższy czwartek, 27 listopada 2025 roku w hotelu Warsaw Presidential Hotel rozpocznie się 25. edycja wydarzenia BCC Mixer, organizowanego przez Business Centre Club (BCC). BCC Mixer to jedno z większych ogólnopolskich wydarzeń networkingowych, które co roku gromadzi blisko 200 przedsiębiorców: prezesów, właścicieli firm, menedżerów oraz gości specjalnych.
"Firma Dobrze Widziana" i medal Solidarności Społecznej – BCC wyróżnia tych, którzy realnie zmieniają świat
25 lis 2025

Zbliża się finał XVI edycji konkursu "Firma Dobrze Widziana" – ogólnopolskiego przedsięwzięcia Business Centre Club. W tym roku konkurs po raz pierwszy został połączony z wręczeniem Medalu Solidarności Społecznej – wyróżnienia przyznawanego osobom realnie zmieniającym rzeczywistość społeczną. Wśród tegorocznych laureatów znalazła się m.in. Anna Dymna.

REKLAMA

Opłata mocowa i kogeneracyjna wystrzelą w 2026. Firmy zapłacą najwięcej od dekady
21 lis 2025

W 2026 roku rachunki za prąd zmienią się bardziej, niż większość odbiorców się spodziewa. To nie cena kWh odpowiada za podwyżki, lecz gwałtowny wzrost opłaty mocowej i kogeneracyjnej, które trafią na każdą fakturę od stycznia. Firmy zapłacą nawet o 55 proc. więcej, ale koszt odczują także gospodarstwa domowe. Sprawdzamy, dlaczego ceny rosną i kto zapłaci najwięcej.
URE: 2,92 mld zł rekompensaty dla przedsiębiorstw z sektorów energochłonnych za 2024 r. Cena terminowych uprawnień do emisji wynosiła 406,21 zł/t
20 lis 2025

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przyznaje 2,92 mld zł rekompensaty dla przedsiębiorstw z sektorów energochłonnych za 2024 r. Cena terminowych uprawnień do emisji wynosiła 406,21 zł/t. Jak uzyskać wsparcie z URE?
Rynek zamówień publicznych czeka na firmy. Minerva chce go otworzyć dla każdego [Gość Infor.pl]
20 lis 2025

W 2024 roku wartość rynku zamówień publicznych w Polsce wyniosła 587 miliardów złotych. To ogromna pula pieniędzy, która co roku trafia do przedsiębiorców. W skali Unii Europejskiej znaczenie tego segmentu gospodarki jest jeszcze większe, bo zamówienia publiczne odpowiadają za około 20 procent unijnego PKB. Mimo to wśród 33 milionów firm w UE tylko 3,5 miliona w ogóle próbuje swoich sił w przetargach. Reszta stoi z boku, choć mogłaby zyskać nowe źródła przychodów i stabilne kontrakty.
"Zrób to sam" w prawie? To nie działa!
21 lis 2025

Obecnie w internecie znaleźć można wszystko. Bez trudu znajdziemy gotowe wzory umów, regulaminów, czy całe polityki. Takie rozwiązania kuszą prostotą, szybkością i przede wszystkim brakiem kosztów. Nic dziwnego, że wielu przedsiębiorców decyduje się na skorzystanie z ogólnodostępnego wzoru nieznanego autora zamiast zapłacić za konsultację prawną i przygotowanie dokumentu przez profesjonalistę.

REKLAMA

Za negocjowanie w złej wierze też można odpowiadać
19 lis 2025

Negocjacje poprzedzają zazwyczaj zawarcie bardziej skomplikowanych umów, w których do uzgodnienia pozostaje wiele elementów, często wymagających specjalistycznej wiedzy, wnikliwej oceny oraz refleksji. Negocjacje stanowią uporządkowany albo niezorganizowany przez strony ciąg wielu innych wzajemnie się uzupełniających albo wykluczających, w całości lub w części, oświadczeń, twierdzeń i zachowań, który dopiero na końcu ma doprowadzić do związania stron umową [1].
"Najtańsza energia to ta, którą zaoszczędziliśmy". Jaka jest kondycja polskiej branży AGD? [WYWIAD]
18 lis 2025

Polska pozostaje największym producentem AGD w Unii Europejskiej, ale stoi dziś przed kumulacją wyzwań: spadkiem popytu w kraju i na kluczowych rynkach europejskich, rosnącą konkurencją z Chin i Turcji oraz narastającymi kosztami wynikającymi z unijnych regulacji. Choć fabryki wciąż pracują stabilnie, producenci podkreślają, że bez wsparcia w zakresie innowacji, rynku pracy i energii trudno będzie utrzymać dotychczasową przewagę konkurencyjną. Z Wojciechem Koneckim, prezesem APPLiA – Polskiego Związku Producentów AGD rozmawiamy o kondycji i przyszłości polskiej branży AGD.
Zapisz się na newsletter
Zakładasz firmę? A może ją rozwijasz? Chcesz jak najbardziej efektywnie prowadzić swój biznes? Z naszym newsletterem będziesz zawsze na bieżąco.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA