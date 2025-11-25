6 nowych konkursów w programie FERS, m.in. równe traktowanie na rynku pracy i cyfryzacja edukacji. Dofinansowanie ponad 144,5 mln zł

6 nowych konkursów w programie FERS, m.in. równe traktowanie na rynku pracy i cyfryzacja edukacji - Komitet Monitorujący Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego podjął decyzje. Na projekty wpisujące się w ramy konkursowe przeznaczone zostanie dofinansowanie ponad 144,5 mln zł.

FERS - 6 nowych naborów

Nowe projekty i konkursy zwiększające równe szanse na rynku pracy i podnoszące potencjał organizacji społeczeństwa obywatelskiego to kluczowe decyzje podjęte podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Przyjęto kryteria i założenia dla sześciu nowych naborów w sumie na ponad 144,5 mln zł.

Podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) omówiono aktualne postępy we wdrażaniu programu. W projektach dofinansowanych z FERS rozpoczęło już udział blisko 125 tys. osób, a wsparciem objęto ponad 15 tys. podmiotów. - Na dzisiejszym spotkaniu podsumowaliśmy dotychczasowe działania i wspólnie wyznaczyliśmy priorytety na kolejne etapy wdrażania programu FERS. Omówiliśmy szereg konkursów dotyczących cyfryzacji edukacji, ochrony zdrowia, równego traktowania osób na rynku pracy czy też zwiększenia potencjału organizacji pozarządowych - powiedziała wiceministra funduszy i polityki regionalnej Monika Sikora. Uczestnicy spotkania podkreślili też znaczenie dialogu i współpracy przy kształtowaniu kierunków rozwoju programu FERS. Decyzje podjęte podczas posiedzenia mają przyczynić się do efektywnej realizacji działań na kolejnych etapach jego wdrażania.

Konkurs FERS: równe traktowanie na rynku pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeprowadzi konkurs dotyczący równości na rynku pracy. Jego efektem będzie:

opracowanie i wdrożenie u 400 pracodawców nowego modelu wsparcia sprzyjającego równości szans kobiet i mężczyzn,

uruchomienie platformy internetowej z narzędziami i informacjami dotyczącymi równości płci,

wsparcie 3,2 tys. kobiet w rozwijaniu kompetencji i postaw liderskich,

utworzenie koalicji organizacji wspierających kobiety w budowaniu przywództwa,

wypracowanie dwóch modeli wsparcia dla opiekunów i aktywnego ojcostwa, które mają ułatwić godzenie obowiązków zawodowych i rodzinnych.

Konkursy FERS: wzmocnienie federacji organizacji pozarządowych

W czasie obrad Komitetu przedstawiono również dwa konkursy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przygotowane we współpracy z sektorem obywatelskim. Pierwszy koncentruje się na wzmocnieniu federacji organizacji pozarządowych, co ma kluczowe znaczenie dla rozwoju współdziałania w sektorze. Drugi umożliwi organizacjom pozarządowym wdrażanie strategii i planów rozwojowych, co wzmocni ich długoterminową stabilność i potencjał.

Konkursy FERS: cyfryzacja edukacji, szkolenia z ultrasonografii dla lekarzy i lekarek POZ i opieka nad dziećmi do 3 lat

Na posiedzeniu KM FERS zaprezentowano propozycje modyfikacji programu. Ich celem jest zwiększenie zakresu realizowanych projektów i uruchomienie kolejnych. Przedstawiono także założenia dotyczące:

konkursu MEN w obszarze cyfryzacji edukacji,

projektu MZ dotyczącego szkoleń z ultrasonografii dla lekarzy i lekarek POZ,

projektu MRPiPS wzmacniającego system opieki nad dziećmi do lat 3.

Celem tych działań jest dalsze podnoszenie jakości usług publicznych.