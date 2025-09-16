150 tys. zł dofinansowania na działalność gospodarczą w 2025 roku. Dla kogo? Gdzie złożyć wniosek?

Zakładasz własny biznes, ale brakuje Ci środków na start? Nie musisz od razu brać drogiego kredytu. W Polsce jest kilka źródeł finansowania, które mogą pomóc w uruchomieniu działalności – od dotacji i tanich pożyczek, po prywatnych inwestorów i crowdfunding. Wybór zależy m.in. od tego, czy jesteś bezrobotny, mieszkasz na wsi, czy może planujesz innowacyjny startup.

Dofinansowanie na start firmy 2025 - dotacje z urzędu pracy – nawet 50 tys. zł

Jeśli jesteś zarejestrowany jako osoba bezrobotna, pierwsze kroki skieruj do powiatowego urzędu pracy. Jednorazowa dotacja może wynieść do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia, czyli ok. 50 tys. zł. Otrzymasz ją, jeśli m.in.:

jesteś bezrobotny,

opiekujesz się osobą z niepełnosprawnością i poszukujesz pracy,

jesteś absolwentem centrum lub klubu integracji społecznej.

Warunki:

musisz złożyć wniosek przed rejestracją firmy,

we wniosku podajesz m.in. kwotę dotacji, opis działalności i kalkulację kosztów,

firmę musisz prowadzić min. 12 miesięcy.

Dotacji nie dostaniesz, jeśli w ostatnich 12 miesiącach prowadziłeś firmę, chyba że zamknąłeś ją w czasie pandemii i planujesz inny profil działalności.

Pożyczki na start – program „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”

To oferta Banku Gospodarstwa Krajowego z wyjątkowo korzystnymi warunkami:

kwota do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia, czyli ponad 150 tys. zł ,

, niskie oprocentowanie, brak prowizji,

spłata do 7 lat,

roczna karencja w spłacie,

możliwość umorzenia nawet połowy pożyczki.

Pożyczkę mogą otrzymać m.in. osoby bezrobotne, poszukujące pracy, opiekunowie osób z niepełnosprawnością oraz studenci ostatniego roku.

Dotacje unijne 2025 – wsparcie dla osób w trudnej sytuacji

Fundusze europejskie finansują projekty, które pomagają wejść na rynek pracy lub założyć firmę. W ramach takich programów możesz liczyć na:

indywidualny plan działania,

doradztwo zawodowe,

szkolenia, kursy i studia podyplomowe,

staże i praktyki,

dotację na start firmy,

pokrycie kosztów ZUS przez określony czas.

Aktualne nabory znajdziesz w Wyszukiwarce Dotacji lub w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Firma na wsi – wsparcie z Lokalnych Grup Działania

Mieszkasz na wsi? Lokalne Grupy Działania oferują dotacje do 100 tys. zł na start firmy. Warunki najczęściej obejmują:

zamieszkanie na wsi min. rok,

brak działalności gospodarczej w ostatnich 12 miesiącach,

brak wcześniejszego dofinansowania na firmę z LGD.

Dotacje można przeznaczyć np. na zakup sprzętu czy wyposażenia. Warto sprawdzić w gminie lub w bazie LGD, czy w regionie jest aktualny nabór.

Finansowanie startupów – dla innowacyjnych pomysłów

Masz pomysł na unikalny produkt lub usługę? Możesz szukać wsparcia wśród:

funduszy seed capital i venture capital,

aniołów biznesu,

parków technologicznych i inkubatorów przedsiębiorczości.

Programy unijne, takie jak Startup Booster Poland, oferują dotacje do 400 tys. zł, mentoring i pomoc w rozwoju produktu. Startupy z Polski Wschodniej mogą korzystać z platform startowych, które zapewniają m.in. obsługę prawną, marketingową i księgową.

Prywatny inwestor – kapitał i know-how

Fundusze VC i aniołowie biznesu inwestują w firmy z dużym potencjałem, oferując środki i doświadczenie. W zamian często obejmują udziały lub wpływ na decyzje strategiczne. Warto już na początku ustalić warunki „wyjścia” inwestora.

Crowdfunding – zbiórka w internecie

Crowdfunding to sposób na zebranie środków od wielu osób przez internet, np. na platformach crowdfundingowych. Kluczem jest dobrze przygotowana kampania i aktywna promocja w mediach społecznościowych.