Strona główna » Moja firma » Aktualności » Mniej podwyżek wynagrodzeń w 2026 roku? Niepokojące prognozy dla pracowników [BADANIE]

Mniej podwyżek wynagrodzeń w 2026 roku? Niepokojące prognozy dla pracowników [BADANIE]

08 grudnia 2025, 14:22
oprac. Anna Rymkiewicz
Mniej podwyżek w 2026 roku? Niepokojące prognozy dla pracowników [BADANIE]
Mniej podwyżek w 2026 roku? Niepokojące prognozy dla pracowników [BADANIE]
Podwyżki wynagrodzeń w przyszłym roku deklaruje 39 proc. pracodawców, o 8 pkt proc. mniej wobec 2025 roku - wynika z badania Randstad. Jednocześnie prawie 80 proc. firm chce utrzymać zatrudnienia, a redukcje zapowiada 5 proc.

Podwyżki wynagrodzeń w 2026 roku

Z badania wynika, że największy odsetek deklaracji podwyżek odnotowano w sektorach: obsługi nieruchomości i firm (53 proc.), finansów i ubezpieczeń oraz IT - po 45 proc. Podwyżki częściej planują też firmy zatrudniające powyżej 250 osób - to 43 proc.

Firmy najczęściej wskazywały podwyżki płac o 2–4 proc. - odpowiedziało tak 52 proc. pracodawców. Wzrosty na poziomie 4–7 proc. zapowiedziało 23 proc. firm, a 7–10 proc. wskazało 5 proc. Nikt nie wymienił podwyżek przekraczających 10 proc.

Pracodawcy zostali też zapytani o okolicznościowe bonusy związane z tegorocznymi świętami. Firmy najczęściej wskazywały na organizację firmowych wigilii (21 proc.) oraz premie okolicznościowe (20 proc.), a rzadziej upominki dla zatrudnionych i ich bliskich (13 proc.) czy bony podarunkowe (10 proc.).

Dodatki finansowe obejmą najczęściej wszystkich pracowników - takie rozwiązanie wymieniało 97 proc. pracodawców. Połowa firm ma przyznać równe kwoty, a pozostali przedsiębiorcy chce je wyznaczyć w zależności od stanowiska lub działu.

Przewidywania dotyczące zatrudnienia w 2026 roku

Badanie wykazało też, że 78 proc. ankietowanych w przyszłym roku utrzyma dotychczasową liczbę pracowników. Nowe rekrutacje planuje 15 proc. przedsiębiorstw; redukcje zapowiada 5 proc. firm — to wynik o 3 pkt proc. niższy niż rok wcześniej. Nowe rekrutacje planują głównie duże firmy (35 proc. wskazań), z sektorów przemysłu i budownictwa - odpowiednio 23 proc. i 21 proc.

Zobacz również:

Kondycja finansowa przedsiębiorstw

Z ankiety wynika, że kondycja finansowa przedsiębiorstw jest lepsza niż rok wcześniej - 75 proc. przedsiębiorstw określiło ją jako dobrą lub bardzo dobrą. To wzrost o 15 pkt proc. względem drugiego półrocza 2024 roku. Obecnie tylko 3 proc. firm ma złą lub bardzo złą sytuację - odsetek ten zmalał o 4 pkt proc. rok do roku.

Największą stabilność finansową mają branże finansów i ubezpieczeń (88 proc. dobrych ocen), IT (81 proc.) oraz przemysł (78 proc.). Najgorzej jest z kolei w obsłudze nieruchomości i firm — 7 proc.

Badanie przeprowadzono metodą CATI przez Instytut Badań Pollster między 10 a 28 października br. wśród 1000 przedstawicieli firm.

Źródło: PAP
