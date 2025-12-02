Zmiany w CEIDG od 2026 r. Rząd przyjął projekt nowelizacji. Stopniowo zmiany wejdą w życie w 2026, 2027 i 2028 r.

Idą duże zmiany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Będzie digitalizacja i prostsza obsługa dla przedsiębiorców. Rząd przyjął projekt nowelizacji. Zmiany będą wprowadzane stopniowo w 2026, 2027 i 2028 r. Czego dotyczą?

Zmiany w CEIDG

Jak wskazał resort rozwoju i technologii, przewidziane w projekcie nowelizacji rozwiązania pozwolą na prostsze i bardziej sprawne zakładanie działalności gospodarczej oraz znacznie ułatwią jej prowadzenie. „Obejmą one zarówno nowe funkcjonalności dla spółek cywilnych, jak i stopniowe przejście na pełną elektronizację wszystkich wniosków w CEIDG. Rozwiązania zawarte w ustawie mają usprawnić kontakt przedsiębiorców z administracją i podnieść jakość danych w państwowych rejestrach” - przekazało MRiT.

Informacje dotyczące zawartych umów spółek cywilnych będzie można przekazywać bezpośrednio za pośrednictwem CEIDG. W pierwszym etapie rozwiązanie dotyczyć będzie ok. 90 proc. spółek, tj. tych, w których chociaż jeden ze wspólników jest przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG (ponad 200 tys. podmiotów).

Wniosek zintegrowany w CEIDG

Jak zauważyło MRiT, wprowadzenie w CEIDG tzw. jednego cyfrowego okienka oznacza zastąpienie osobnych wniosków do urzędu skarbowego, GUS i ZUS jednym wnioskiem zintegrowanym, aby możliwe było dopełnienie w formie elektronicznej wszystkich formalności związanych z rejestracją w jednym miejscu. W systemie centralnej ewidencji mają też być publikowane informacje o spółkach cywilnych, w których wspólnikiem jest przedsiębiorca wpisany do CEIDG.

Zaświadczenie dot. spółki cywilnej i wzór umowy w CEIDG

Możliwe ma być generowanie zaświadczenia dotyczącego spółki cywilnej. Projekt zakłada też wprowadzenie ustandaryzowanego wzoru umowy spółki cywilnej do wykorzystania w procesie zawierania umowy spółki.

Pełna elektronizacja CEIDG

Nowelizacja zakłada też stopniowe odejście od składania wniosków papierowych podczas rejestracji firmy w CEIDG na rzecz pełnej elektronizacji. „Jest to spójne z kierunkiem zmian w całej administracji. Statystyki pokazują, że już obecnie większość wniosków do CEIDG (ponad 70 proc.) jest składana elektronicznie” - podał resort. Od 1 listopada 2026 r. wnioski o rozpoczęcie działalności mają być przyjmowane wyłącznie elektronicznie. Od 1 listopada 2028 r. forma elektroniczna obowiązywać będzie również w przypadki pozostałych wniosków: o zawieszenie, wznowienie, zakończenie, zmianę wpisu.

Zakładanie działalności przez mObywatel

Nowela wprowadza też możliwość zakładania działalności przez aplikację mObywatel. „To kolejny krok w rozwoju usług publicznych, szczególnie istotny z uwagi na fakt, że rocznie do CEIDG trafia ponad 2 mln wniosków” - zaznaczyło MRiT.

Inne zmiany w CEIDG

Projekt przewiduje też szereg zmian usprawniających przekazywanie danych pomiędzy rejestrami bez konieczności działań przedsiębiorcy oraz aktualizację danych we wpisach w CEIDG na podstawie informacji zawartych w rejestrach publicznych.

Przewiduje się m.in.: dostosowanie adresu uwidocznionego w CEIDG do danych z rejestru TERYT, a także uzupełnienie danych firmy o imię i nazwisko, w przypadku braku lub nieaktualnych danych we wpisie. Celem zmian jest ograniczenie obowiązków administracyjnych nakładanych na przedsiębiorców – tam, gdzie to możliwe, dane mają być aktualizowane bez konieczności podejmowania działań przez właściciela firmy.

Zmiany wejdą w życie w 2026, 2027 i 2028 r.

Projekt ustawy przewiduje cztery odrębne terminy wejścia w życie poszczególnych rozwiązań. Większość przepisów ma wejść w życie 6 miesięcy od ogłoszenia ustawy. Uruchomienie podstawy prawnej do składania wniosków w CEIDG poprzez aplikację mObywatel ma nastąpić 7 dni od ogłoszenia. Od 1 listopada 2026 r. wnioski o rozpoczęcie działalności przyjmowane będą tylko online. Z kolei 1 listopada 2028 r. wprowadzone ma zostać „jedno okienko” dla spółek cywilnych.