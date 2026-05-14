Strona główna » Moja firma » Aktualności » Ostatni moment dla przedsiębiorców. ZUS podał termin rozliczenia składki zdrowotnej

Ostatni moment dla przedsiębiorców. ZUS podał termin rozliczenia składki zdrowotnej

14 maja 2026, 14:04
oprac. Łucja Orzeł
Shutterstock

Część przedsiębiorców do 20 maja musi przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2025 rok – przekazał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Rozliczenie należy uwzględnić w dokumentach rozliczeniowych za kwiecień.

Kto musi złożyć roczne rozliczenie składki zdrowotnej?

Obowiązek rocznego rozliczenia składki zdrowotnej dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które w ubiegłym roku były z tego tytułu objęte ubezpieczeniem zdrowotnym i były opodatkowane podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym. Rozliczenie pozwala ustalić kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne należnej za dany rok na podstawie przychodów lub dochodów z tego roku” – przekazał ZUS.

Roczne rozliczenie złożyć musi też przedsiębiorca, który rozpoczął działalność w styczniu 2026 r. i rozlicza się na zasadach ogólnych. Wymóg ten obejmuje również osobę, która zawiesiła lub zakończyła działalność w 2025 r., ale była w tym czasie objęta ubezpieczeniem zdrowotnym choćby przez jeden dzień.

Wyjątki od obowiązku składania rozliczenia

Nie muszą składać go osoby, które miały zawieszoną działalność przez cały 2025 r. ZUS wyjaśnił jednak, że wyjątkiem jest sytuacja, gdy przedsiębiorca wznowił działalność w styczniu 2026 r., a rozlicza się na zasadach ogólnych.

Składa wówczas rozliczenie za 2025 rok, aby ustalić wysokość rocznej składki zdrowotnej. Dla tego przedsiębiorcy będzie to jednomiesięczny rok składkowy” – podał.

Termin uregulowania należności

Zakład podkreślił, że jeśli z rozliczenia wynika niedopłata składki zdrowotnej, trzeba ją dopłacić razem ze składką za kwiecień 2026 r., najpóźniej do 20 maja.

Z kolei wniosek o zwrot nadpłaty Zakład utworzy automatycznie i udostępni go na koncie eZUS dzień po złożeniu rocznego rozliczenia, jeżeli z rocznego rozliczenia wynika nadpłata składki zdrowotnej, a płatnik nie ma na koncie zaległości. ZUS wyjaśnił, że wniosek należy następnie zweryfikować, wskazać rachunek bankowy, podpisać i odesłać do 1 czerwca 2026 r. ZUS wypłaci nadpłatę do 3 sierpnia 2026 r. Jeśli płatnik nie złoży wniosku, ZUS rozliczy nadpłatę na jego koncie do końca roku.

ZUS przekazał też, że rozpoczął już zwroty nadpłaconej składki.

Według danych z 14 maja kwota zwrotów przekroczyła 64,6 mln zł” – podał. Otrzymało je ponad 45,6 tys. płatników, a na zwrot kolejnych ponad 105 mln zł oczekuje 71,9 tys. płatników.

Przedsiębiorca, który zamierza skorygować wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne za poszczególne miesiące 2025 r., powinien złożyć dokumenty korygujące najpóźniej w dniu złożenia wniosku o zwrot nadpłaty. Jeśli nie składa takiego wniosku, ma czas na przekazanie korekty do 1 lipca 2026 r.

Źródło: PAP
Moja firma
Nastawienie ma znaczenie. O zmianie z adaptacją w tle
13 maja 2026

Zmiana stała się codziennym elementem rzeczywistości — nie epizodem, lecz warunkiem funkcjonowania. W świecie, który przyspieszył, utracił dawną przewidywalność i podważył znane struktury, umiejętność adaptacji przestaje być atutem. Staje się kompetencją fundamentalną. I od tej kompetencji z książka Andrei Clarke w tle 20 maja będziemy dyskutować w naszym studio wideo. Szczegóły już niebawem.
Nowe firmy szturmują rynek, ale w tych branżach liczba upadłości rośnie. Nowe dane GUS
13 maja 2026

W I kwartale 2026 r. odnotowano 108 upadłości podmiotów gospodarczych, tj. o 8 więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku - podał Główny Urząd Statystyczny.
KSeF od 2026 roku a firmy zagraniczne. Czy polski przedsiębiorca ze spółką za granicą też musi się przygotować?
12 maja 2026

Krajowy System e-Faktur przestaje być tematem wyłącznie dla klasycznych polskich firm. Od 2026 roku KSeF staje się realnym obowiązkiem, który może dotknąć również przedsiębiorców prowadzących działalność przez spółki zagraniczne, oddziały, struktury holdingowe albo podmioty zarejestrowane do VAT w Polsce. Kluczowe pytanie brzmi więc nie: „czy moja spółka jest zarejestrowana za granicą?”, ale: „czy w praktyce wykonuję czynności, które tworzą obowiązki fakturowe w Polsce?”.
Firma za granicą nie wystarczy. Kiedy polski fiskus nadal uzna, że podatki trzeba płacić w Polsce?
12 maja 2026

Założenie spółki za granicą może być elementem legalnej strategii podatkowej, ekspansji międzynarodowej albo uporządkowania struktury biznesowej. Nie jest jednak automatycznym „wyłączeniem” polskiego opodatkowania. Wielu przedsiębiorców wychodzi z błędnego założenia, że skoro firma została zarejestrowana w Wielkiej Brytanii, USA, Dubaju, Estonii, na Cyprze czy w innym państwie, to polski urząd skarbowy traci zainteresowanie ich dochodami. W praktyce jest dokładnie odwrotnie: im bardziej zagraniczna struktura wygląda na formalną, sztuczną albo zarządzaną z Polski, tym większe ryzyko, że fiskus zbada jej rzeczywiste funkcjonowanie.

Cyberbezpieczeństwo 2027. Dlaczego przedsiębiorcy muszą zająć się bezpieczeństwem danych już w 2026 r.
11 maja 2026

Od 2027 roku tysiące polskich firm będzie musiało udowodnić, że ich zarządy faktycznie panują nad cyberbezpieczeństwem. To skutek wdrożenia dyrektywy NIS2 do ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. W razie zaniedbań sankcje mogą uderzyć nie tylko w spółkę, lecz także bezpośrednio w członków zarządu – nawet do trzykrotności ich miesięcznego wynagrodzenia.
Małe firmy toną w długach
11 maja 2026

Z raportu Krajowego Rejestru Długów wynika, że przedsiębiorstwa działające w miejscowościach liczących do 20 tys. mieszkańców są zadłużone na łączną kwotę 2,53 mld zł. Dominują wśród nich jednoosobowe działalności gospodarcze, a największe zaległości mają firmy z branży handlowej, transportowej, magazynowej oraz budowlanej.
Sztuczna inteligencja wkracza do polskich firm na szeroką skalę. Zaskakujące dane
09 maja 2026

Pierwsze rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję zaimplementowało już lub wciąż wdraża 71 proc. polskich firm usługowych - wynika z badania EY. W publikacji dodano, że przedsiębiorstwa z tego sektora przerywały wprowadzanie rozwiązań AI częściej niż biznesy z innych branż.
Cicha epidemia przeciążenia
08 maja 2026

Rozmowa z Weroniką Ławniczak, założycielką Instytutu Holispace w Warszawie, o tym, jak podejście do zdrowia liderów zmienia perspektywę zarządzania

Długi leasingowe rosną: 1,32 mld zł do odzyskania. Kto jest liderem dłużników?
08 maja 2026

Firmy leasingowe muszą odzyskać od nierzetelnych klientów 1,32 mld zł; 13,3 tys. przedsiębiorstw korzystających z leasingu nie reguluje rat w terminie – wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Największym dłużnikiem leasingodawców są przedsiębiorstwa transportowe.
Ruszył Wykaz KSC. Sprawdź, czy musisz złożyć wniosek
07 maja 2026

Od 7 maja do 3 października firmy podlegające Krajowemu Systemu Cyberbezpieczeństwa muszą zapisać do Wykazu KSC. Obowiązek dotyczy m.in. sektorów zarządzania usługami ICT (teleinformatycznymi), odprowadzania ścieków, produkcji i dystrybucji żywności. Firmy muszą same ustalić, czy podlegają KSC.
