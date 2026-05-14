Ostatni moment dla przedsiębiorców. ZUS podał termin rozliczenia składki zdrowotnej

Część przedsiębiorców do 20 maja musi przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2025 rok – przekazał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Rozliczenie należy uwzględnić w dokumentach rozliczeniowych za kwiecień.

Kto musi złożyć roczne rozliczenie składki zdrowotnej?

„Obowiązek rocznego rozliczenia składki zdrowotnej dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które w ubiegłym roku były z tego tytułu objęte ubezpieczeniem zdrowotnym i były opodatkowane podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym. Rozliczenie pozwala ustalić kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne należnej za dany rok na podstawie przychodów lub dochodów z tego roku” – przekazał ZUS.

REKLAMA

REKLAMA

Roczne rozliczenie złożyć musi też przedsiębiorca, który rozpoczął działalność w styczniu 2026 r. i rozlicza się na zasadach ogólnych. Wymóg ten obejmuje również osobę, która zawiesiła lub zakończyła działalność w 2025 r., ale była w tym czasie objęta ubezpieczeniem zdrowotnym choćby przez jeden dzień.

Wyjątki od obowiązku składania rozliczenia

Nie muszą składać go osoby, które miały zawieszoną działalność przez cały 2025 r. ZUS wyjaśnił jednak, że wyjątkiem jest sytuacja, gdy przedsiębiorca wznowił działalność w styczniu 2026 r., a rozlicza się na zasadach ogólnych.

„Składa wówczas rozliczenie za 2025 rok, aby ustalić wysokość rocznej składki zdrowotnej. Dla tego przedsiębiorcy będzie to jednomiesięczny rok składkowy” – podał.

REKLAMA

Termin uregulowania należności

Zakład podkreślił, że jeśli z rozliczenia wynika niedopłata składki zdrowotnej, trzeba ją dopłacić razem ze składką za kwiecień 2026 r., najpóźniej do 20 maja.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Z kolei wniosek o zwrot nadpłaty Zakład utworzy automatycznie i udostępni go na koncie eZUS dzień po złożeniu rocznego rozliczenia, jeżeli z rocznego rozliczenia wynika nadpłata składki zdrowotnej, a płatnik nie ma na koncie zaległości. ZUS wyjaśnił, że wniosek należy następnie zweryfikować, wskazać rachunek bankowy, podpisać i odesłać do 1 czerwca 2026 r. ZUS wypłaci nadpłatę do 3 sierpnia 2026 r. Jeśli płatnik nie złoży wniosku, ZUS rozliczy nadpłatę na jego koncie do końca roku.

ZUS przekazał też, że rozpoczął już zwroty nadpłaconej składki.

„Według danych z 14 maja kwota zwrotów przekroczyła 64,6 mln zł” – podał. Otrzymało je ponad 45,6 tys. płatników, a na zwrot kolejnych ponad 105 mln zł oczekuje 71,9 tys. płatników.

Przedsiębiorca, który zamierza skorygować wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne za poszczególne miesiące 2025 r., powinien złożyć dokumenty korygujące najpóźniej w dniu złożenia wniosku o zwrot nadpłaty. Jeśli nie składa takiego wniosku, ma czas na przekazanie korekty do 1 lipca 2026 r.