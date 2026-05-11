Małe firmy toną w długach

Małe firmy toną w długach

11 maja 2026, 06:30
Z raportu Krajowego Rejestru Długów wynika, że przedsiębiorstwa działające w miejscowościach liczących do 20 tys. mieszkańców są zadłużone na łączną kwotę 2,53 mld zł. Dominują wśród nich jednoosobowe działalności gospodarcze, a największe zaległości mają firmy z branży handlowej, transportowej, magazynowej oraz budowlanej.

Które branże najbardziej zadłużone?

W publikacji przekazano, że dług ten dotyczy blisko 60 tys. podmiotów, które mają łącznie 328,8 tys. niespłaconych zobowiązań.

Największa część zaległości przypada na cztery branże: handel, transport i gospodarkę magazynową, budownictwo oraz przetwórstwo przemysłowe. Handel odpowiada za 547,4 mln zł długu, transport - 455,1 mln zł, budownictwo - 413,8 mln zł, a przetwórstwo przemysłowe za 375,5 mln zł. Jak wyliczył KRD, łącznie daje to 1,79 mld zł, czyli 71 proc. całego zadłużenia firm z małych miast i wsi.

Autorzy raportu wskazali, że w strukturze dłużników przeważają jednoosobowe działalności gospodarcze (JDG) - jest ich 42,7 tys., a ich łączne zaległości wynoszą 1,61 mld zł. Spółek prawa handlowego z zaległościami jest 16,7 tys., ale każda z nich ma przeciętnie więcej zaległości. Średnio na spółkę przypada 54 tys. zł przeterminowanych zobowiązań, podczas gdy na JDG – 37,6 tys. zł.

Im mniejsza miejscowość, tym większe zadłużenie przypadające na firmę

Najwięcej długów mają przedsiębiorcy z Mazowsza (351,6 mln zł), Wielkopolski i ze Śląska – odpowiednio 335,7 mln zł i 240 mln zł. Z danych KRD wynika, że im mniejsza miejscowość, tym wyższe średnie zadłużenie przypadające na firmę.

„Choć najwyższą łączną wartość zaległości generują firmy z miast 10-20 tys. mieszkańców, to podmioty z najmniejszych miejscowości – do 5 tys. mieszkańców – notują najwyższe średnie zadłużenie. Przypada tu 44,6 tys. zł na firmę wobec 40,5 tys. zł w miastach 10-20 tys. mieszkańców” - przekazano.

Źródło: PAP
Sztuczna inteligencja wkracza do polskich firm na szeroką skalę. Zaskakujące dane
09 maja 2026

Pierwsze rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję zaimplementowało już lub wciąż wdraża 71 proc. polskich firm usługowych - wynika z badania EY. W publikacji dodano, że przedsiębiorstwa z tego sektora przerywały wprowadzanie rozwiązań AI częściej niż biznesy z innych branż.
Cicha epidemia przeciążenia
08 maja 2026

Rozmowa z Weroniką Ławniczak, założycielką Instytutu Holispace w Warszawie, o tym, jak podejście do zdrowia liderów zmienia perspektywę zarządzania
Długi leasingowe rosną: 1,32 mld zł do odzyskania. Kto jest liderem dłużników?
08 maja 2026

Firmy leasingowe muszą odzyskać od nierzetelnych klientów 1,32 mld zł; 13,3 tys. przedsiębiorstw korzystających z leasingu nie reguluje rat w terminie – wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Największym dłużnikiem leasingodawców są przedsiębiorstwa transportowe.

Ruszył Wykaz KSC. Sprawdź, czy musisz złożyć wniosek
07 maja 2026

Od 7 maja do 3 października firmy podlegające Krajowemu Systemu Cyberbezpieczeństwa muszą zapisać do Wykazu KSC. Obowiązek dotyczy m.in. sektorów zarządzania usługami ICT (teleinformatycznymi), odprowadzania ścieków, produkcji i dystrybucji żywności. Firmy muszą same ustalić, czy podlegają KSC.
UniCredit próbuje przejąć głównego akcjonariusza mBanku. Berlin mówi "nie"
05 maja 2026

UniCredit złożył we wtorek ofertę przejęcia niemieckiego Commerzbanku, głównego akcjonariusza mBanku w Polsce. Oferta włoskiego banku jest ważna do 16 czerwca. Państwo niemieckie, posiadające ponad 12 proc. udziałów, sprzeciwia się sprzedaży. Zarówno politycy z Berlina, jak i szeregowi pracownicy banku postrzegają potencjalne przejęcie jako "wrogie".
Kilkaset listów dziennie i zero miejsca na błąd. Tak naprawdę wygląda praca listonosza
04 maja 2026

Kilkaset przesyłek dziennie, kilometry w nogach i tylko sekundy na każdą skrzynkę. Praca listonosza to nie spacer z torbą pod pachą – to zawód wymagający koncentracji, planowania i odpowiedzialności. Jak naprawdę wygląda dzień osoby, która codziennie doręcza nam korespondencję?
Korzystają z AI, ale połowa się jej boi – szokujące wyniki badania wśród polskich pracowników o sztucznej inteligencji
01 maja 2026

Prawie trzy czwarte polskich pracowników umie obsługiwać sztuczną inteligencję. Ale tylko połowa czuje się gotowa na przyszłość zdominowaną przez AI. Co trzeci specjalista widzi w tej technologii więcej zagrożeń niż szans dla swojej kariery. Ekspert od HR nie ma wątpliwości: „Jeśli wdrożysz algorytmy do chaotycznej firmy, otrzymasz szybszy i bardziej zautomatyzowany chaos". Co poszło nie tak?

Coraz bliżej umowy UE - Mercosur. Kto zyska, a kto może stracić?
29 kwi 2026

1 maja 2026 r. wchodzi w życie tymczasowe porozumienie handlowe UE–Mercosur, tworząc rynek liczący 700 mln konsumentów. W polskim biznesie nie widać entuzjazmu. Możliwe zyski widzą branże motoryzacyjna i... spożywcza – podaje w „Rz”.
Nowelizacja ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC) 2026: od 7 maja obowiązkowa samoidentyfikacja i wpis do wykazu KSC, czas tylko do 3 października
07 maja 2026

To zupełnie nowy obowiązek. Od 7 maja 2026 r. tysiące firm w Polsce są objęte nowymi wymogami cyberbezpieczeństwa i muszą szybko wpisać się do wykazu KSC. To efekt wdrożenia unijnej dyrektywy NIS2. Ministerstwo Cyfryzacji podało instrukcję, ale czasu jest mało: najpierw samoidentyfikacja, dopiero potem wpis. I jeszcze procedury do opracowania i wdrożenia. Zlekceważysz? Zapłacisz, i to słono
