Długi leasingowe rosną: 1,32 mld zł do odzyskania. Kto jest liderem dłużników?

Firmy leasingowe muszą odzyskać od nierzetelnych klientów 1,32 mld zł; 13,3 tys. przedsiębiorstw korzystających z leasingu nie reguluje rat w terminie – wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Największym dłużnikiem leasingodawców są przedsiębiorstwa transportowe.

Zgodnie z danymi KRD, największym dłużnikiem leasingodawców są firmy transportowe. Blisko 3 tys. przedsiębiorstw z tego sektora zalega 330 mln zł branży leasingowej. Dalej znajduje się handel z długiem w wysokości 229 mln zł oraz firmy przemysłowe, które winne są 156 mln zł.

Najwięksi dłużnicy branży leasingowej

Największa grupa niesolidnych płatników pochodzi z Mazowsza, gdzie ok. 3 tys. dłużników musi oddać leasingodawcom 324 mln zł. Na drugim miejscu znajdują się firmy mające siedzibę w województwie śląskim, których łączne zadłużenie wynosi 138 mln zł. Kolejne 127 mln zł długu mają przedsiębiorcy z Wielkopolski. Najmniej nierzetelnych leasingobiorców jest w województwie opolskim - mają do oddania 15,7 mln zł zaległości. Przedsiębiorcy z województwa podkarpackiego są winni blisko 24,3 mln zł, a z woj. świętokrzyskiego - 31,3 mln zł.

„Transport jest dziś pod największą presją kosztową i regulacyjną, a to bezpośrednio przekłada się na rosnące ryzyko opóźnień w spłacie rat leasingowych. Przewoźnicy biorący udział w naszym badaniu (...) wskazali trzy największe wyzwania: wzrost kosztów paliwa i opłat drogowych (71 procent), spadające stawki zleceń (65 procent) oraz drożejące utrzymanie floty (64 procent). W takiej sytuacji często muszą wybierać między bieżącą płynnością a inwestycjami” - wskazała Sandra Czerwińska z Rzetelnej Firmy.

Porady dla nowych przedsiębiorców

Prawnik firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso Mateusz Lasota zwrócił z kolei uwagę, że przedsiębiorcy, którzy dopiero zaczynają działalność, powinni dobrze przemyśleć, czy nowy, drogi samochód rzeczywiście jest im niezbędny do jej prowadzenia. Radzi, aby nie opierać decyzji wyłącznie na chwilowym wzroście przychodów, a ocenić swoje możliwości finansowe w dłuższej perspektywie.

Lasota wyjaśnił, że pierwszym krokiem firmy leasingowej, gdy przedsiębiorcy przestają płacić raty jest próba rozwiązania sprawy przez windykację polubowną. W przypadku wypowiedzenia umowy istotne jest jednak nie tylko wyegzekwowanie niezapłaconych rat, ale przede wszystkim odzyskanie przedmiotu leasingu, np. samochodu. „Jeśli nie zostanie on zwrócony, firma leasingowa poniesie stratę. Dlatego sprawne przejęcie i zabezpieczenie pojazdu bądź sprzętu jest jednym z najważniejszych działań windykacyjnych na tym etapie postępowania” - zaznaczył Lasota.

W opracowaniu KRD dodano, że branża leasingowa w Polsce ma powody do zadowolenia, bo - zgodnie z danymi Związku Polskiego Leasingu - zakończyła ona miniony rok wyraźnym wzrostem, finansując inwestycje warte blisko 120 mld zł. Rynek leasingu w ujęciu rocznym urósł w Polsce o 8 proc., a prognozy ekspertów wskazują, że to tempo może być utrzymane w bieżącym roku.

Sytuacja całej branży leasingowej w Polsce

Dodano, że od 2026 r. limit kosztów w leasingu samochodów osobowych zależy od emisji dwutlenku węgla. Dla aut emitujących 50 gramów na kilometr lub więcej limit wynosi 100 tys. zł. Dla pojazdów z niższą emisją to 150 tys. zł, a dla samochodów elektrycznych i wodorowych — 225 tys. zł. W przypadku leasingu operacyjnego nowe limity obejmują opłaty ponoszone od 1 stycznia 2026 r., bez względu na datę zawarcia umowy.

Zwrócono też uwagę, że mali i średni przedsiębiorcy bardzo chętnie sięgają po leasing. Z przytoczonych danych Leaseurope wynika, że 44 proc. inwestycji firm w Polsce jest finansowanych właśnie za jego pomocą, co stanowi najwyższy poziom w Europie. Ponad 70 proc. klientów branży stanowią małe i średnie firmy. Wśród dłużników sektora leasingowego notowanych w KRD przeważają małe podmioty. Blisko 56 proc. firm nieregulujących zobowiązań wobec tej branży stanowią jednoosobowe działalności gospodarcze.

Poinformowano ponadto, że w 2025 r. firmy leasingowe pobrały z KRD 1,5 mln informacji gospodarczych, a w ciągu ostatnich dziesięciu lat - 11,5 mln.