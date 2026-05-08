Długi leasingowe rosną: 1,32 mld zł do odzyskania. Kto jest liderem dłużników?

Długi leasingowe rosną: 1,32 mld zł do odzyskania. Kto jest liderem dłużników?

08 maja 2026, 09:38
oprac. Łucja Orzeł
Shutterstock

Firmy leasingowe muszą odzyskać od nierzetelnych klientów 1,32 mld zł; 13,3 tys. przedsiębiorstw korzystających z leasingu nie reguluje rat w terminie – wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Największym dłużnikiem leasingodawców są przedsiębiorstwa transportowe.

Zgodnie z danymi KRD, największym dłużnikiem leasingodawców są firmy transportowe. Blisko 3 tys. przedsiębiorstw z tego sektora zalega 330 mln zł branży leasingowej. Dalej znajduje się handel z długiem w wysokości 229 mln zł oraz firmy przemysłowe, które winne są 156 mln zł.

Najwięksi dłużnicy branży leasingowej

Największa grupa niesolidnych płatników pochodzi z Mazowsza, gdzie ok. 3 tys. dłużników musi oddać leasingodawcom 324 mln zł. Na drugim miejscu znajdują się firmy mające siedzibę w województwie śląskim, których łączne zadłużenie wynosi 138 mln zł. Kolejne 127 mln zł długu mają przedsiębiorcy z Wielkopolski. Najmniej nierzetelnych leasingobiorców jest w województwie opolskim - mają do oddania 15,7 mln zł zaległości. Przedsiębiorcy z województwa podkarpackiego są winni blisko 24,3 mln zł, a z woj. świętokrzyskiego - 31,3 mln zł.

Transport jest dziś pod największą presją kosztową i regulacyjną, a to bezpośrednio przekłada się na rosnące ryzyko opóźnień w spłacie rat leasingowych. Przewoźnicy biorący udział w naszym badaniu (...) wskazali trzy największe wyzwania: wzrost kosztów paliwa i opłat drogowych (71 procent), spadające stawki zleceń (65 procent) oraz drożejące utrzymanie floty (64 procent). W takiej sytuacji często muszą wybierać między bieżącą płynnością a inwestycjami” - wskazała Sandra Czerwińska z Rzetelnej Firmy.

Porady dla nowych przedsiębiorców

Prawnik firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso Mateusz Lasota zwrócił z kolei uwagę, że przedsiębiorcy, którzy dopiero zaczynają działalność, powinni dobrze przemyśleć, czy nowy, drogi samochód rzeczywiście jest im niezbędny do jej prowadzenia. Radzi, aby nie opierać decyzji wyłącznie na chwilowym wzroście przychodów, a ocenić swoje możliwości finansowe w dłuższej perspektywie.

Lasota wyjaśnił, że pierwszym krokiem firmy leasingowej, gdy przedsiębiorcy przestają płacić raty jest próba rozwiązania sprawy przez windykację polubowną. W przypadku wypowiedzenia umowy istotne jest jednak nie tylko wyegzekwowanie niezapłaconych rat, ale przede wszystkim odzyskanie przedmiotu leasingu, np. samochodu. „Jeśli nie zostanie on zwrócony, firma leasingowa poniesie stratę. Dlatego sprawne przejęcie i zabezpieczenie pojazdu bądź sprzętu jest jednym z najważniejszych działań windykacyjnych na tym etapie postępowania” - zaznaczył Lasota.

W opracowaniu KRD dodano, że branża leasingowa w Polsce ma powody do zadowolenia, bo - zgodnie z danymi Związku Polskiego Leasingu - zakończyła ona miniony rok wyraźnym wzrostem, finansując inwestycje warte blisko 120 mld zł. Rynek leasingu w ujęciu rocznym urósł w Polsce o 8 proc., a prognozy ekspertów wskazują, że to tempo może być utrzymane w bieżącym roku.

Sytuacja całej branży leasingowej w Polsce

Dodano, że od 2026 r. limit kosztów w leasingu samochodów osobowych zależy od emisji dwutlenku węgla. Dla aut emitujących 50 gramów na kilometr lub więcej limit wynosi 100 tys. zł. Dla pojazdów z niższą emisją to 150 tys. zł, a dla samochodów elektrycznych i wodorowych — 225 tys. zł. W przypadku leasingu operacyjnego nowe limity obejmują opłaty ponoszone od 1 stycznia 2026 r., bez względu na datę zawarcia umowy.

Zwrócono też uwagę, że mali i średni przedsiębiorcy bardzo chętnie sięgają po leasing. Z przytoczonych danych Leaseurope wynika, że 44 proc. inwestycji firm w Polsce jest finansowanych właśnie za jego pomocą, co stanowi najwyższy poziom w Europie. Ponad 70 proc. klientów branży stanowią małe i średnie firmy. Wśród dłużników sektora leasingowego notowanych w KRD przeważają małe podmioty. Blisko 56 proc. firm nieregulujących zobowiązań wobec tej branży stanowią jednoosobowe działalności gospodarcze.

Poinformowano ponadto, że w 2025 r. firmy leasingowe pobrały z KRD 1,5 mln informacji gospodarczych, a w ciągu ostatnich dziesięciu lat - 11,5 mln.

Cicha epidemia przeciążenia
08 maja 2026

Rozmowa z Weroniką Ławniczak, założycielką Instytutu Holispace w Warszawie, o tym, jak podejście do zdrowia liderów zmienia perspektywę zarządzania
Ruszył Wykaz KSC. Sprawdź, czy musisz złożyć wniosek
07 maja 2026

Od 7 maja do 3 października firmy podlegające Krajowemu Systemu Cyberbezpieczeństwa muszą zapisać do Wykazu KSC. Obowiązek dotyczy m.in. sektorów zarządzania usługami ICT (teleinformatycznymi), odprowadzania ścieków, produkcji i dystrybucji żywności. Firmy muszą same ustalić, czy podlegają KSC.
UniCredit próbuje przejąć głównego akcjonariusza mBanku. Berlin mówi "nie"
05 maja 2026

UniCredit złożył we wtorek ofertę przejęcia niemieckiego Commerzbanku, głównego akcjonariusza mBanku w Polsce. Oferta włoskiego banku jest ważna do 16 czerwca. Państwo niemieckie, posiadające ponad 12 proc. udziałów, sprzeciwia się sprzedaży. Zarówno politycy z Berlina, jak i szeregowi pracownicy banku postrzegają potencjalne przejęcie jako "wrogie".

Kilkaset listów dziennie i zero miejsca na błąd. Tak naprawdę wygląda praca listonosza
04 maja 2026

Kilkaset przesyłek dziennie, kilometry w nogach i tylko sekundy na każdą skrzynkę. Praca listonosza to nie spacer z torbą pod pachą – to zawód wymagający koncentracji, planowania i odpowiedzialności. Jak naprawdę wygląda dzień osoby, która codziennie doręcza nam korespondencję?
Korzystają z AI, ale połowa się jej boi – szokujące wyniki badania wśród polskich pracowników o sztucznej inteligencji
01 maja 2026

Prawie trzy czwarte polskich pracowników umie obsługiwać sztuczną inteligencję. Ale tylko połowa czuje się gotowa na przyszłość zdominowaną przez AI. Co trzeci specjalista widzi w tej technologii więcej zagrożeń niż szans dla swojej kariery. Ekspert od HR nie ma wątpliwości: „Jeśli wdrożysz algorytmy do chaotycznej firmy, otrzymasz szybszy i bardziej zautomatyzowany chaos". Co poszło nie tak?
Coraz bliżej umowy UE - Mercosur. Kto zyska, a kto może stracić?
29 kwi 2026

1 maja 2026 r. wchodzi w życie tymczasowe porozumienie handlowe UE–Mercosur, tworząc rynek liczący 700 mln konsumentów. W polskim biznesie nie widać entuzjazmu. Możliwe zyski widzą branże motoryzacyjna i... spożywcza – podaje w „Rz”.
Nowelizacja ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC) 2026: od 7 maja obowiązkowa samoidentyfikacja i wpis do wykazu KSC, czas tylko do 3 października
07 maja 2026

To zupełnie nowy obowiązek. Od 7 maja 2026 r. tysiące firm w Polsce są objęte nowymi wymogami cyberbezpieczeństwa i muszą szybko wpisać się do wykazu KSC. To efekt wdrożenia unijnej dyrektywy NIS2. Ministerstwo Cyfryzacji podało instrukcję, ale czasu jest mało: najpierw samoidentyfikacja, dopiero potem wpis. I jeszcze procedury do opracowania i wdrożenia. Zlekceważysz? Zapłacisz, i to słono

Jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka z o.o.? Czy i kiedy warto dokonać przekształcenia?
26 kwi 2026

Wybór między jednoosobową działalnością gospodarczą (JDG) a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością to jeden z najważniejszych dylematów rosnących firm w Polsce. Dotyczy to w szczególności firm, które otwierały swój biznes kilka/kilkanaście lat temu jako JDG, a obecnie z uwagi na skalę lub plany sprzedaży rozważają przekształcenie w spółkę z o.o.
Local content w praktyce. Jak leasing wspiera rozwój polskich firm i ich udział w dużych inwestycjach [GOŚĆ INFOR.PL]
24 kwi 2026

Coraz częściej wraca temat tzw. local content. W skrócie chodzi o to, by duże inwestycje realizowane w Polsce realnie wzmacniały krajowe firmy, a nie tylko zwiększały statystyki gospodarcze. Kluczowe pytanie brzmi: jak sprawić, żeby polskie przedsiębiorstwa mogły nie tylko uczestniczyć w tych projektach, ale robić to stabilnie i na większą skalę? Jedna z odpowiedzi prowadzi do finansowania.
