Strona główna » Moja firma » Biznes » Jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka z o.o.? Czy i kiedy warto dokonać przekształcenia?

Jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka z o.o.? Czy i kiedy warto dokonać przekształcenia?

26 kwietnia 2026, 04:00
Marta Dębiak-Bartosewicz
Radca prawny i wspólnik w kancelarii Bąk i Dębiak Kancelaria Radców Prawnych
Przekształcenie z JDG w spółkę z o.o.
Wybór między jednoosobową działalnością gospodarczą (JDG) a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością to jeden z najważniejszych dylematów rosnących firm w Polsce. Dotyczy to w szczególności firm, które otwierały swój biznes kilka/kilkanaście lat temu jako JDG, a obecnie z uwagi na skalę lub plany sprzedaży rozważają przekształcenie w spółkę z o.o.

Czy zmiana prowadzenia działalności gospodarczej ma sens?

1. Jeśli chcesz spać spokojnie …

W JDG czy też spółce cywilnej przedsiębiorcy odpowiadają za długi firmy całym swoim majątkiem osobistym, często również majątkiem wspólnym z małżonkiem. W spółce z o.o. odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości kapitału zakładowego. Choć zarząd może odpowiadać posiłkowo (na podstawie art. 299 KSH), odpowiednie prowadzenie spraw spółki i terminowe zgłaszanie wniosku o ogłoszenie upadłości niemal całkowicie eliminuje ryzyko odpowiedzialności osobistej członków zarządu. Co więcej, wspólnicy spółek kapitałowych, którzy nie są członkami zarządu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

2. Pewne są tylko podatki…

JDG płaci PIT (skala 12/32%, podatek liniowy 19% lub ryczałt). System ten jest prosty, ale przy wysokich dochodach i braku kosztów bywa bolesny, zwłaszcza w połączeniu ze składką zdrowotną. W spółce z o.o. możemy mieć do czynienia z tzw. podwójnym opodatkowaniem (CIT od zysku spółki i PIT od dywidendy). Brzmi źle? Niekoniecznie. Małe spółki (przychody do 2 mln euro) korzystają z 9% stawki CIT. Dodatkowo popularny CIT Estoński pozwala na odroczenie CIT do momentu wypłaty zysku. Dodatkowo wynagrodzenie wspólników za ich pracę lub usługi na rzecz spółki stanowią koszty uzyskania przychodu, co obniża przychód do opodatkowania

3. ZUS to MUS?

JDG wiąże się obowiązkowym ZUS (chyba że jesteś zatrudniony jeszcze w innym miejscu na etacie) oraz składka zdrowotna uzależniona od dochodu (4,9%).

W wieloosobowej spółce z o.o. wspólnicy nie płacą składek ZUS ani zdrowotnej – oczywiście w przypadku gdy rozliczają się ze spółką wyłącznie poprzez wypłatę dywidendy. W przypadku posiadania umowy ze spółką, ich wynagrodzenie podlega takim samym prawom i obowiązkom jak w przypadku innych osób.

4. Koszty prowadzenia: pełna księgowość i dyscyplina finansowa

JDG to zwykle prosta księgowość – KPiR, do tego pełna swoboda w zakresie wypłat z rachunku spółki

Spółka z o.o. wymaga prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych. Koszt biura rachunkowego dla spółki jest zazwyczaj o 2-3 x wyższy niż w przypadku KPiR dla JDG. Do tego dochodzą koszty sporządzania sprawozdań finansowych, a każdy przelew z konta spółki musi mieć podstawę prawną (faktura, rachunek, uchwała). Nie ma mowy o „wyjmowaniu” gotówki z bankomatu na prywatne zakupy spożywcze, co dla wielu właścicieli JDG jest trudną do zaakceptowania zmianą mentalną.

5. Prestiż – sukcesja – sprzedaż

Spółka z o.o. jest postrzegana jako podmiot bardziej wiarygodny dla kontrahentów i instytucji finansowych. Jest też znacznie łatwiejsza w kontekście sukcesji – udziały można sprzedać, podarować lub odziedziczyć bez przerywania ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa. JDG jest znacznie trudniejsza do sprzedaży, nie mówiąc już o przyjęciu inwestora. W takiej sytuacji i tak docelowo pozostaje sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowoutworzonej spółki z o.o.

Podsumowanie: czy warto przekształcać JDG w sp. z o.o.?

Tak, jeśli:

  • twoje dochody roczne przekraczają 150-200 tys. zł (próg opłacalności wyższej księgowości),
  • działasz w branży o wysokim ryzyku prawnym lub finansowym (budownictwo, IT, transport),
  • planujesz reinwestować zyski i chcesz skorzystać z CIT-u estońskiego,
  • planujesz inwestycje zewnętrzne lub sprzedaż firmy w całości lub części.

Jak wygląda proces przekształcenia w kilku krokach?

Przekształcenie z JDG w spółkę z o.o. może odbyć się na dwa sposoby:

  • przekształcenie formalne (art. 551 KSH): spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki JDG (koncesje, licencje, umowy). Wymaga planu przekształcenia, opinii biegłego rewidenta (tylko w określonych przypadkach), aktu notarialnego oraz rejestracji w KRS. Jest to proces droższy, ale najbezpieczniejszy pod kątem ciągłości biznesu.
  • aport, sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub nowa spółka: można też założyć nową spółkę i wnieść do niej przedsiębiorstwo lub po prostu wygasić JDG i przenieść kontrakty do nowej spółki. Wymaga to jednak zgody kontrahentów na cesję umów, dodatkowych rozliczeń między podmiotami i może powodować problemy z historią kredytową.

Oczywiście każda sytuacja jest inna i wymaga indywidualnej oceny. Powyższe informacje stanowią ogólne informacje i nie mogą być czytane jako rekomendacje w konkretnej sprawie.

Źródło: INFOR
