Paczki z ubraniami bez zgłoszenia w SENT? Już niedługo zmiana przepisów i koniec koszmaru z wysyłką

MF wycofuje się z obowiązku zgłaszania w systemie SENT krajowych przewozów odzieży i obuwia. Projekt nowego rozporządzenia trafił 15 czerwca 2026 r. do konsultacji publicznych. To efekt dwóch miesięcy protestów branży modowej, logistycznej i e-commerce. Dla importu i WNT progi zostają podwyższone trzykrotnie. Firmy handlujące ubraniami i butami mogą odetchnąć.

rozwiń >

Co się zmienia? Czy to koniec SENT dla przewozów krajowych?

Minister Finansów podjął decyzję - po terminie wejścia nowego rozporządzenia w życie ma już nie być obowiązku zgłaszania w SENT:

REKLAMA

REKLAMA

Sprzedaży krajowej odzieży i obuwia;

Eksportu;

Wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) – z wyjątkiem WDT bezpośrednio po dopuszczeniu do obrotu towarów importowanych (procedura celna 42 00).

Dlaczego to ważna zmiana? Ogromna część przewozów realizowanych przez firmy handlujące odzieżą w Polsce to właśnie przewozy krajowe – przesyłki z magazynu do sklepu, z hurtowni do detalisty, z e-sklepu do klienta indywidualnego (choć formalnie B2C nie podlegało SENT, to w praktyce trzeba było to udowadniać, zwłaszcza gdy paczka była duża).

Podwyższone progi dla importu i WNT

Dla przewozów, które pozostaną w systemie SENT (import, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, tranzyt przez Polskę), progi zostają potrójnie podniesione:

Odzież:

Dotychczas: 10 kg

Od lipca: 31,5 kg

Obuwie:

Dotychczas: 20 sztuk

Od lipca: 64 sztuki

Ważne To realnie oznacza, że pod obowiązek zgłoszenia będą podlegać tylko duże przesyłki handlowe – nie pojedyncze paczki z Chin czy małe zamówienia hurtowe.

Dlaczego MF się wycofuje?

Oficjalne uzasadnienie: MF „prowadzi bieżący dialog z przedstawicielami branży odzieżowej i obuwniczej" i „monitoruje wpływ funkcjonujących obowiązków na warunki prowadzenia działalności gospodarczej".

REKLAMA

W praktyce branża alarmowała już od marca 2026 r., że przepisy są nieadekwatne, generują ogromne koszty administracyjne i uderzają w legalnie działające firmy bardziej niż w szarą strefę.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przypomnijmy: w ciągu pierwszego miesiąca obowiązywania przepisów (od 17 marca do połowy kwietnia 2026) dokonano 55 tys. zgłoszeń, przeprowadzono 653 kontrole, wykryto 86 nieprawidłowości i nałożono 34 mandaty. Kara za brak zgłoszenia? 46% wartości towaru, minimum 20 000 zł – nawet za paczkę wartą 500 zł.

Radca prawny Natalia Stanowska-Potoczny z kancelarii Causa Finita Szczepanek i Wspólnicy przestrzegała w maju: „Bez zmian system SENT – zamiast ograniczać nadużycia – może stać się poważną barierą dla legalnie działających przedsiębiorstw w branży modowej". MF najwyraźniej wreszcie usłyszało te głosy.

ZOBACZ TAKŻE: Paczka z ubraniami lub butami w takiej ilości musi zostać zgłoszona skarbówce. Są kontrole, sypią się kary - 20 000 zł to minimum

Kto na tym zyska?

Firmy e-commerce – nie będą musiały zgłaszać w SENT przesyłek krajowych do klientów indywidualnych (choć formalnie B2C nie podlegało SENT, to ciężar dowodu spoczywał na sprzedawcy). Hurtownie i dystrybutorzy – przewóz towaru z magazynu centralnego do magazynów regionalnych lub do sklepów partnerstkich w Polsce przestaje wymagać zgłoszenia. Logistyka i kurierzy – mniej obowiązków dokumentacyjnych, szybsze operacje. Importerzy drobnych przesyłek – podniesienie progów (31,5 kg odzieży, 64 szt. obuwia) oznacza, że większość importowanych paczek z Azji dla małych firm nie będzie wymagała zgłoszenia.

Co zostanie w SENT?

Nadal obowiązek zgłoszenia będzie istniał dla:

Importu odzieży powyżej 31,5 kg lub obuwia powyżej 64 szt. ;

lub obuwia powyżej ; Wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) powyżej tych progów ;

; Tranzytu przez Polskę;

przez Polskę; WDT bezpośrednio po procedurze celnej 42 00 (dopuszczenie do obrotu towarów importowanych).

Kiedy wejdą zmiany w raportowaniu SENT?

Projekt rozporządzenia trafił 15 czerwca 2026 r. do konsultacji publicznych na stronie Rządowego Centrum Legislacji (nr w wykazie 80/2026).

Standardowy proces legislacyjny:

Konsultacje publiczne – ok. 21 dni;

Uzgodnienia międzyresortowe;

Podpisanie przez ministra (rozporządzenie nie przechodzi przez parlament ani prezydenta);

Publikacja w Dzienniku Ustaw;

Wejście w życie.

Szacunkowy termin wejścia w życie to może być jeszcze nawet lipiec 2026 r. - komunikat MF wyraźnie wskazuje, że decyzja jest już podjęta przez Ministra Finansów, ale oczywiście formalności legislacyjne muszą zostać dopełnione.

Co robić teraz, zanim korzystne zmiany w SENT wejdą w życie?

Jeśli prowadzisz firmę handlującą odzieżą/obuwiem:

Monitoruj publikację rozporządzenia w Dzienniku Ustaw (na stronach Rządowego Centrum Legislacji do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania - nr w wykazie 80/2026 );

rozporządzenia w Dzienniku Ustaw (na stronach Rządowego Centrum Legislacji do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania - ); Do momentu wejścia zmian w życie – stosuj dotychczasowe zasady ;

; Przygotuj się do zmian w procedurach wewnętrznych (mniej zgłoszeń = mniej administracji i papierów).

Jeśli masz pytania do projektu:

Wejdź na stronę RCL i znajdź projekt nr 80/2026 ;

; Złóż uwagi w ramach konsultacji publicznych.

Ważne Branża wygrała – MF się wycofuje. To dobra wiadomość dla legalnych firm, które przez dwa miesiące zmagały się z absurdalnym obciążeniem administracyjnym.

Najczęściej zadawane pytania o SENT i zmiany- FAQ

Czy zmiany już obowiązują?

Nie – projekt jest na etapie konsultacji. Zmiany wejdą po publikacji rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.

Czy muszę teraz zgłaszać przewozy krajowe odzieży?

Tak – do momentu wejścia w życie nowego rozporządzenia obowiązują dotychczasowe zasady (10 kg / 20 szt.).

Co jeśli importuję odzież z Chin – 25 kg?

Po wejściu zmian w życie nie będziesz musiał zgłaszać (próg wzrośnie do 31,5 kg).

Czy eksport nadal podlega SENT?

Nie – eksport zostanie wyłączony z systemu.

Co z WDT (sprzedaż do firm w UE)?

Większość WDT zostanie wyłączona z SENT. Wyjątek: WDT bezpośrednio po procedurze celnej 42 00 (towar importowany i od razu wysyłany do UE).

Czy mogę zgłosić uwagi do projektu?

Tak – w ramach konsultacji publicznych na stronie RCL.

Źródło: Ministerstwo Finansów