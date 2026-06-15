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Paczki z ubraniami niedługo bez zgłoszenia w SENT - MF zmieni przepisy po fali skarg

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15 czerwca 2026, 16:53
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
otwarta szafa-wieszak bez ścianek - wiszą na poprzeczce ubrania na wieszakach, na dolnej półce kilka bar obuwia. Na rogu zawieszony kapelusz. Tło to bladozielona ściana i podłoga betonowa. Pastelowa tonacja.
Paczki z ubraniami bez zgłoszenia w SENT? Już niedługo zmiana przepisów i koniec koszmaru z wysyłką
Shutterstock

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MF wycofuje się z obowiązku zgłaszania w systemie SENT krajowych przewozów odzieży i obuwia. Projekt nowego rozporządzenia trafił 15 czerwca 2026 r. do konsultacji publicznych. To efekt dwóch miesięcy protestów branży modowej, logistycznej i e-commerce. Dla importu i WNT progi zostają podwyższone trzykrotnie. Firmy handlujące ubraniami i butami mogą odetchnąć.

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Co się zmienia? Czy to koniec SENT dla przewozów krajowych?

Minister Finansów podjął decyzję - po terminie wejścia nowego rozporządzenia w życie ma już nie być obowiązku zgłaszania w SENT:

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  • Sprzedaży krajowej odzieży i obuwia;
  • Eksportu;
  • Wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) – z wyjątkiem WDT bezpośrednio po dopuszczeniu do obrotu towarów importowanych (procedura celna 42 00).

Dlaczego to ważna zmiana? Ogromna część przewozów realizowanych przez firmy handlujące odzieżą w Polsce to właśnie przewozy krajowe – przesyłki z magazynu do sklepu, z hurtowni do detalisty, z e-sklepu do klienta indywidualnego (choć formalnie B2C nie podlegało SENT, to w praktyce trzeba było to udowadniać, zwłaszcza gdy paczka była duża).

ZMIANY W PODATKACH 2026

Podwyższone progi dla importu i WNT

Dla przewozów, które pozostaną w systemie SENT (import, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, tranzyt przez Polskę), progi zostają potrójnie podniesione:

Odzież:

  • Dotychczas: 10 kg
  • Od lipca: 31,5 kg

Obuwie:

  • Dotychczas: 20 sztuk
  • Od lipca: 64 sztuki
Ważne

To realnie oznacza, że pod obowiązek zgłoszenia będą podlegać tylko duże przesyłki handlowe – nie pojedyncze paczki z Chin czy małe zamówienia hurtowe.

KALKULATOR ILOŚCI DNI

Dlaczego MF się wycofuje?

Oficjalne uzasadnienie: MF „prowadzi bieżący dialog z przedstawicielami branży odzieżowej i obuwniczej" i „monitoruje wpływ funkcjonujących obowiązków na warunki prowadzenia działalności gospodarczej".

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W praktyce branża alarmowała już od marca 2026 r., że przepisy są nieadekwatne, generują ogromne koszty administracyjne i uderzają w legalnie działające firmy bardziej niż w szarą strefę.

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Przypomnijmy: w ciągu pierwszego miesiąca obowiązywania przepisów (od 17 marca do połowy kwietnia 2026) dokonano 55 tys. zgłoszeń, przeprowadzono 653 kontrole, wykryto 86 nieprawidłowości i nałożono 34 mandaty. Kara za brak zgłoszenia? 46% wartości towaru, minimum 20 000 zł – nawet za paczkę wartą 500 zł.

Radca prawny Natalia Stanowska-Potoczny z kancelarii Causa Finita Szczepanek i Wspólnicy przestrzegała w maju: „Bez zmian system SENT – zamiast ograniczać nadużycia – może stać się poważną barierą dla legalnie działających przedsiębiorstw w branży modowej". MF najwyraźniej wreszcie usłyszało te głosy.

ZOBACZ TAKŻE: Paczka z ubraniami lub butami w takiej ilości musi zostać zgłoszona skarbówce. Są kontrole, sypią się kary - 20 000 zł to minimum

Kto na tym zyska?

  1. Firmy e-commerce – nie będą musiały zgłaszać w SENT przesyłek krajowych do klientów indywidualnych (choć formalnie B2C nie podlegało SENT, to ciężar dowodu spoczywał na sprzedawcy).
  2. Hurtownie i dystrybutorzy – przewóz towaru z magazynu centralnego do magazynów regionalnych lub do sklepów partnerstkich w Polsce przestaje wymagać zgłoszenia.
  3. Logistyka i kurierzy – mniej obowiązków dokumentacyjnych, szybsze operacje.
  4. Importerzy drobnych przesyłek – podniesienie progów (31,5 kg odzieży, 64 szt. obuwia) oznacza, że większość importowanych paczek z Azji dla małych firm nie będzie wymagała zgłoszenia.

Co zostanie w SENT?

Nadal obowiązek zgłoszenia będzie istniał dla:

  • Importu odzieży powyżej 31,5 kg lub obuwia powyżej 64 szt.;
  • Wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) powyżej tych progów;
  • Tranzytu przez Polskę;
  • WDT bezpośrednio po procedurze celnej 42 00 (dopuszczenie do obrotu towarów importowanych).

Kiedy wejdą zmiany w raportowaniu SENT?

Projekt rozporządzenia trafił 15 czerwca 2026 r. do konsultacji publicznych na stronie Rządowego Centrum Legislacji (nr w wykazie 80/2026).

Standardowy proces legislacyjny:

  • Konsultacje publiczne – ok. 21 dni;
  • Uzgodnienia międzyresortowe;
  • Podpisanie przez ministra (rozporządzenie nie przechodzi przez parlament ani prezydenta);
  • Publikacja w Dzienniku Ustaw;
  • Wejście w życie.

Szacunkowy termin wejścia w życie to może być jeszcze nawet lipiec 2026 r. - komunikat MF wyraźnie wskazuje, że decyzja jest już podjęta przez Ministra Finansów, ale oczywiście formalności legislacyjne muszą zostać dopełnione.

Co robić teraz, zanim korzystne zmiany w SENT wejdą w życie?

Jeśli prowadzisz firmę handlującą odzieżą/obuwiem:

  • Monitoruj publikację rozporządzenia w Dzienniku Ustaw (na stronach Rządowego Centrum Legislacji do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania - nr w wykazie 80/2026);
  • Do momentu wejścia zmian w życie – stosuj dotychczasowe zasady;
  • Przygotuj się do zmian w procedurach wewnętrznych (mniej zgłoszeń = mniej administracji i papierów).

Jeśli masz pytania do projektu:

  • Wejdź na stronę RCL i znajdź projekt nr 80/2026;
  • Złóż uwagi w ramach konsultacji publicznych.
Ważne

Branża wygrała – MF się wycofuje. To dobra wiadomość dla legalnych firm, które przez dwa miesiące zmagały się z absurdalnym obciążeniem administracyjnym.

Najczęściej zadawane pytania o SENT i zmiany- FAQ

Czy zmiany już obowiązują?

Nie – projekt jest na etapie konsultacji. Zmiany wejdą po publikacji rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.

Czy muszę teraz zgłaszać przewozy krajowe odzieży?

Tak – do momentu wejścia w życie nowego rozporządzenia obowiązują dotychczasowe zasady (10 kg / 20 szt.).

Co jeśli importuję odzież z Chin – 25 kg?

Po wejściu zmian w życie nie będziesz musiał zgłaszać (próg wzrośnie do 31,5 kg).

Czy eksport nadal podlega SENT?

Nie – eksport zostanie wyłączony z systemu.

Co z WDT (sprzedaż do firm w UE)?

Większość WDT zostanie wyłączona z SENT. Wyjątek: WDT bezpośrednio po procedurze celnej 42 00 (towar importowany i od razu wysyłany do UE).

Czy mogę zgłosić uwagi do projektu?

Tak – w ramach konsultacji publicznych na stronie RCL.

Źródło: Ministerstwo Finansów

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MF wycofuje się z obowiązku zgłaszania w systemie SENT krajowych przewozów odzieży i obuwia. Projekt nowego rozporządzenia trafił 15 czerwca 2026 r. do konsultacji publicznych. To efekt dwóch miesięcy protestów branży modowej, logistycznej i e-commerce. Dla importu i WNT progi zostają podwyższone trzykrotnie. Firmy handlujące ubraniami i butami mogą odetchnąć.
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