Paczki z ubraniami bez zgłoszenia w SENT? Już niedługo zmiana przepisów i koniec koszmaru z wysyłką

Paczki z ubraniami niedługo bez zgłoszenia w SENT - MF zmieni przepisy po fali skarg
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MF wycofuje się z obowiązku zgłaszania w systemie SENT krajowych przewozów odzieży i obuwia. Projekt nowego rozporządzenia trafił 15 czerwca 2026 r. do konsultacji publicznych. To efekt dwóch miesięcy protestów branży modowej, logistycznej i e-commerce. Dla importu i WNT progi zostają podwyższone trzykrotnie. Firmy handlujące ubraniami i butami mogą odetchnąć.
- Co się zmienia? Czy to koniec SENT dla przewozów krajowych?
- Podwyższone progi dla importu i WNT
- Dlaczego MF się wycofuje?
- Kto na tym zyska?
- Co zostanie w SENT?
- Kiedy wejdą zmiany w raportowaniu SENT?
- Co robić teraz, zanim korzystne zmiany w SENT wejdą w życie?
- Najczęściej zadawane pytania o SENT i zmiany- FAQ
Co się zmienia? Czy to koniec SENT dla przewozów krajowych?
Minister Finansów podjął decyzję - po terminie wejścia nowego rozporządzenia w życie ma już nie być obowiązku zgłaszania w SENT:
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- Sprzedaży krajowej odzieży i obuwia;
- Eksportu;
- Wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) – z wyjątkiem WDT bezpośrednio po dopuszczeniu do obrotu towarów importowanych (procedura celna 42 00).
Dlaczego to ważna zmiana? Ogromna część przewozów realizowanych przez firmy handlujące odzieżą w Polsce to właśnie przewozy krajowe – przesyłki z magazynu do sklepu, z hurtowni do detalisty, z e-sklepu do klienta indywidualnego (choć formalnie B2C nie podlegało SENT, to w praktyce trzeba było to udowadniać, zwłaszcza gdy paczka była duża).
Podwyższone progi dla importu i WNT
Dla przewozów, które pozostaną w systemie SENT (import, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, tranzyt przez Polskę), progi zostają potrójnie podniesione:
Odzież:
- Dotychczas: 10 kg
- Od lipca: 31,5 kg
Obuwie:
- Dotychczas: 20 sztuk
- Od lipca: 64 sztuki
To realnie oznacza, że pod obowiązek zgłoszenia będą podlegać tylko duże przesyłki handlowe – nie pojedyncze paczki z Chin czy małe zamówienia hurtowe.
Dlaczego MF się wycofuje?
Oficjalne uzasadnienie: MF „prowadzi bieżący dialog z przedstawicielami branży odzieżowej i obuwniczej" i „monitoruje wpływ funkcjonujących obowiązków na warunki prowadzenia działalności gospodarczej".
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W praktyce branża alarmowała już od marca 2026 r., że przepisy są nieadekwatne, generują ogromne koszty administracyjne i uderzają w legalnie działające firmy bardziej niż w szarą strefę.
Przypomnijmy: w ciągu pierwszego miesiąca obowiązywania przepisów (od 17 marca do połowy kwietnia 2026) dokonano 55 tys. zgłoszeń, przeprowadzono 653 kontrole, wykryto 86 nieprawidłowości i nałożono 34 mandaty. Kara za brak zgłoszenia? 46% wartości towaru, minimum 20 000 zł – nawet za paczkę wartą 500 zł.
Radca prawny Natalia Stanowska-Potoczny z kancelarii Causa Finita Szczepanek i Wspólnicy przestrzegała w maju: „Bez zmian system SENT – zamiast ograniczać nadużycia – może stać się poważną barierą dla legalnie działających przedsiębiorstw w branży modowej". MF najwyraźniej wreszcie usłyszało te głosy.
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Kto na tym zyska?
- Firmy e-commerce – nie będą musiały zgłaszać w SENT przesyłek krajowych do klientów indywidualnych (choć formalnie B2C nie podlegało SENT, to ciężar dowodu spoczywał na sprzedawcy).
- Hurtownie i dystrybutorzy – przewóz towaru z magazynu centralnego do magazynów regionalnych lub do sklepów partnerstkich w Polsce przestaje wymagać zgłoszenia.
- Logistyka i kurierzy – mniej obowiązków dokumentacyjnych, szybsze operacje.
- Importerzy drobnych przesyłek – podniesienie progów (31,5 kg odzieży, 64 szt. obuwia) oznacza, że większość importowanych paczek z Azji dla małych firm nie będzie wymagała zgłoszenia.
Co zostanie w SENT?
Nadal obowiązek zgłoszenia będzie istniał dla:
- Importu odzieży powyżej 31,5 kg lub obuwia powyżej 64 szt.;
- Wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) powyżej tych progów;
- Tranzytu przez Polskę;
- WDT bezpośrednio po procedurze celnej 42 00 (dopuszczenie do obrotu towarów importowanych).
Kiedy wejdą zmiany w raportowaniu SENT?
Projekt rozporządzenia trafił 15 czerwca 2026 r. do konsultacji publicznych na stronie Rządowego Centrum Legislacji (nr w wykazie 80/2026).
Standardowy proces legislacyjny:
- Konsultacje publiczne – ok. 21 dni;
- Uzgodnienia międzyresortowe;
- Podpisanie przez ministra (rozporządzenie nie przechodzi przez parlament ani prezydenta);
- Publikacja w Dzienniku Ustaw;
- Wejście w życie.
Szacunkowy termin wejścia w życie to może być jeszcze nawet lipiec 2026 r. - komunikat MF wyraźnie wskazuje, że decyzja jest już podjęta przez Ministra Finansów, ale oczywiście formalności legislacyjne muszą zostać dopełnione.
Co robić teraz, zanim korzystne zmiany w SENT wejdą w życie?
Jeśli prowadzisz firmę handlującą odzieżą/obuwiem:
- Monitoruj publikację rozporządzenia w Dzienniku Ustaw (na stronach Rządowego Centrum Legislacji do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania - nr w wykazie 80/2026);
- Do momentu wejścia zmian w życie – stosuj dotychczasowe zasady;
- Przygotuj się do zmian w procedurach wewnętrznych (mniej zgłoszeń = mniej administracji i papierów).
Jeśli masz pytania do projektu:
- Wejdź na stronę RCL i znajdź projekt nr 80/2026;
- Złóż uwagi w ramach konsultacji publicznych.
Branża wygrała – MF się wycofuje. To dobra wiadomość dla legalnych firm, które przez dwa miesiące zmagały się z absurdalnym obciążeniem administracyjnym.
Najczęściej zadawane pytania o SENT i zmiany- FAQ
Czy zmiany już obowiązują?
Nie – projekt jest na etapie konsultacji. Zmiany wejdą po publikacji rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.
Czy muszę teraz zgłaszać przewozy krajowe odzieży?
Tak – do momentu wejścia w życie nowego rozporządzenia obowiązują dotychczasowe zasady (10 kg / 20 szt.).
Co jeśli importuję odzież z Chin – 25 kg?
Po wejściu zmian w życie nie będziesz musiał zgłaszać (próg wzrośnie do 31,5 kg).
Czy eksport nadal podlega SENT?
Nie – eksport zostanie wyłączony z systemu.
Co z WDT (sprzedaż do firm w UE)?
Większość WDT zostanie wyłączona z SENT. Wyjątek: WDT bezpośrednio po procedurze celnej 42 00 (towar importowany i od razu wysyłany do UE).
Czy mogę zgłosić uwagi do projektu?
Tak – w ramach konsultacji publicznych na stronie RCL.
Źródło: Ministerstwo Finansów
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