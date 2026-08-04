REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Moja firma » Aktualności » Fatalne dane z CEIDG: może zamykać się nawet 18 tys. jednoosobowych firm miesięcznie

Fatalne dane z CEIDG: może zamykać się nawet 18 tys. jednoosobowych firm miesięcznie

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 sierpnia 2026, 22:05
zamknięcie firmy ceidg jednoosobowa działalność gospodarcza jdg zawieszenie
Fatalne dane z CEIDG: może zamykać się nawet 18 tys. jednoosobowych firm miesięcznie
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Fatalne dane z CEIDG: w 2026 roku może zamykać się nawet 18 tys. jednoosobowych firm miesięcznie. Ile JDG zostało zawieszonych w pierwszej połowie roku? Jakie są przyczyny rosnącej liczby wniosków o zamknięcie działalności?

rozwiń >

Jednoosobowe firmy zamykają się na potęgę

W całym pierwszym półroczu 2026 r. zamknięto 108,1 tys. jednoosobowych działalności i zawieszono 191,4 tys. W obu przypadkach nastąpiły wzrosty – odpowiednio o 8,4% i 6,7% rdr. Wniosków o zamknięcie JDG przybyło w 15 województwach. Zdaniem ekspertów, skala i szeroki zasięg tego zjawiska potwierdzają pogarszanie się warunków funkcjonowania tego typu firm oraz nasilenie niekorzystnego trendu, obserwowanego już rok wcześniej. Jako główne przyczyny znawcy rynku wskazują rosnące składki i koszty pracy, niepewność gospodarczą oraz problemy z płatnościami od kontrahentów.

REKLAMA

REKLAMA

Fatalne dane z CEIDG

W pierwszej połowie 2026 roku przedsiębiorcy złożyli 108,1 tys. wniosków o wykreślenie działalności z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). To o 8,4% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy odnotowano 99,8 tys. takich przypadków. Zdaniem dr Hanny Nowak-Mizgalskiej z Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wzrost ten potwierdza pogarszanie się warunków funkcjonowania jednoosobowych działalności gospodarczych (JDG). Jest to kontynuacja, a nawet nasilenie niekorzystnej tendencji obserwowanej już od kilku lat.

Dane te nie napawają optymizmem, szczególnie gdy weźmie się pod uwagę, że w tym okresie złożono o ponad 5% mniej wniosków o uruchomienie nowych JDG niż w analogicznym okresie roku 2025. Jednocześnie wskaźnik wznowień w tym czasie wzrósł rdr. o ponad 3%. Choć w pierwszej połowie 2026 roku wniosków o założenie działalności jest formalnie nadal więcej niż wniosków o zakończenie jej, to aktywnych JDG, z uwzględnieniem liczby podmiotów wznowionych i zawieszonych, nadal ubywa – dodaje dr Nowak-Mizgalska.

Mniej aktywnych JDG

Ekspertka prognozuje też, że utrzymanie się aktualnej tendencji kurczenia się populacji aktywnych JDG może być w najbliższym czasie coraz bardziej odczuwalne, szczególnie na rynkach lokalnych. Przykładowo, jeśli zamknięta zostanie kwiaciarnia, która w danym miejscu funkcjonowała przez wiele lat, to niekoniecznie powstanie w tej samej lokalizacji inna. W związku z tym, inny najbliżej usytuowany tego typu podmiot może wykorzystać tę sytuację, np. podnosząc ceny.

REKLAMA

Przyczyny upadku jednoosobowych firm

Wzrosły stałe obciążenia niezależne od bieżącego przychodu. ZUS podaje, że minimalne składki społeczne wraz z Funduszem Pracy i Funduszem Solidarnościowym dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych wzrosły w 2026 roku o 8,6%, do 1926,76 zł miesięcznie. Od lutego minimalna podstawa składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się według skali lub podatkiem liniowym wynosi 4806 zł. Preferencja obniżająca ją w 2025 roku miała charakter czasowy. Ponadto przedsiębiorcy mierzą się z rosnącymi kosztami pracy, presją płacową, konkurencją, obciążeniami publicznymi, niepewnością gospodarczą oraz problemami z płatnościami od kontrahentów – wylicza radca prawny i doradca restukturyzacyjny Adrian Parol.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Do tego dr Nowak-Mizgalska dodaje, że część przedsiębiorców mogła zadziałać wyprzedzająco w obliczu wdrożonej w lipcu 2026 roku reformy rynku pracy, polegającej na wyposażeniu PIP w uprawnienia do wydawania decyzji o przekształceniu kontraktów B2B w umowy o pracę. Część osób samozatrudnionych mogła spodziewać się takich decyzji po wdrożeniu nowych przepisów i podjęciu przez PIP kontroli, dlatego z wyprzedzeniem poszukiwała alternatywnych form zatrudnienia.

Kolejną ważną zmianą dla dużej grupy przedsiębiorców było objęcie ich obowiązkiem e-fakturowania od 1 kwietnia 2026 roku. Mógł on wpłynąć nie tyle na decyzję o zamknięciu działalności, ile o jej zawieszeniu, jeśli przedsiębiorca nie czuł się w pełni przygotowany do transformacji cyfrowej i dużej zmiany w rozliczeniach swojej działalności. Rozwiązania, które w założeniu mają przyczynić się do ułatwień i poprawy organizacji działań w tym obszarze, mogą początkowo potęgować poczucie niepewności i trudności z adaptacją do nowych uwarunkowań – uzupełnia ekspertka z UE w Poznaniu.

Zawieszenie JDG w 2026 r.

Z pozyskanych danych wynika też, że w pierwszej połowie 2026 roku do rejestru CEIDG wpłynęło 191,4 tys. wniosków o zawieszenie JDG. To o 6,7% więcej niż w analogicznym okresie 2025 roku, kiedy było ich 179,4 tys. W ocenie Łukasza Goszczyńskiego, radcy prawnego i doradcy restrukturyzacyjnego z kancelarii GKPG, wzrost liczby wniosków jest sygnałem większej ostrożności przedsiębiorców i częstszego czasowego wycofywania się z aktywności. Nie musi jednak oznaczać trwałego pogorszenia warunków.

Zawieszenie jest legalnym mechanizmem, np. w kwestii ograniczenia kosztów w okresie bez zleceń, podczas sezonowej przerwy, choroby, opieki nad bliskim, przejściowego zatrudnienia na etacie albo oczekiwania na nowy kontrakt. JDG można co do zasady zawiesić, gdy przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników. Najważniejszą korzyścią jest brak obowiązku opłacania bieżących składek ZUS-owskich – wyjaśnia Łukasz Goszczyński.

Ekspert dodaje, że jakkolwiek liczba wniosków o zawieszenie jest wysoka, to sama w sobie nie jest powodem do alarmu. W I półroczu było ich niespełna dwa razy więcej niż zgłoszeń dot. zamknięcia prowadzonej działalności. Nie oznacza to jednak, że sytuacja jest prawie dwukrotnie gorsza, ponieważ zawieszenie jest odwracalne, silnie sezonowe i może być wielokrotnie stosowane. W ocenie Łukasza Goszczyńskiego, porównanie powinno obejmować zatem liczbę aktywnych JDG, wcześniejsze lata, wznowienia oraz długość okresu wyłączenia z aktywności.

Dla jednych przedsiębiorców zawieszenie jest skutecznym buforem pozwalającym przeczekać brak zamówień bez definitywnego zamykania firmy. Dla innych jest etapem poprzedzającym likwidację, zwłaszcza gdy przerwa się przedłuża, nie pojawiają się nowe kontrakty, a właściciel przechodzi do innej aktywności zawodowej. Ponadto dużą rolę odgrywa sezonowość. Istotne są też sytuacje osobiste, np. choroba, opieka nad dzieckiem lub bliskim, wypalenie zawodowe, przeprowadzka czy czasowe podjęcie pracy etatowej. CEIDG nie rejestruje przyczyn zawieszenia, więc nie można wiarygodnie określić udziału poszczególnych motywów – twierdzi mec. Goszczyński.

Liczba wniosków o zamknięcie JDG rośnie

Do tego z zebranych danych wynika, że w piętnastu województwach liczba wniosków o zamknięcie JDG wzrosła w I połowie 2026 roku w porównaniu z połową 2025 roku. Nieznacznie spadła natomiast rdr. w woj. kujawsko-pomorskim (4,1 tys. w I połowie 2025 roku, 4 tys. w I połowie 2026 roku). Najwięcej zgłoszeń o zamknięcie odnosi się do JDG, w przypadku których w momencie rejestracji nie podano w ogóle województwa prowadzenia działalności. W ocenie radcy prawnego Adriana Parola, wzrost w piętnastu województwach wskazuje, że zjawisko ma charakter szeroki, a nie wyłącznie lokalny. Ekspert zastrzega przy tym, że nie należy jednak porównywać samych liczb bez odniesienia do liczby aktywnych firm.

Województwa mazowieckie, wielkopolskie, śląskie i małopolskie mają największe populacje przedsiębiorstw, więc naturalnie generują więcej otwarć, zawieszeń i zamknięć. Właściwym miernikiem byłaby liczba likwidacji na 1000 aktywnych JDG, najlepiej dodatkowo według branży i wieku firmy. GUS pokazuje duże różnice w nasyceniu przedsiębiorstwami między regionami – od ponad 100 aktywnych firm na 1000 mieszkańców w woj. mazowieckim do mniej niż 60 w warmińsko-mazurskim – dodaje ekspert.

Podsumowując, Łukasz Goszczyński uzupełnia, że kategoria „bez wskazania województwa” nie oznacza odrębnego obszaru koncentracji problemów. W CEIDG przedsiębiorca może zaznaczyć brak stałego miejsca wykonywania działalności, co jest typowe m.in. dla usług świadczonych u klienta, części zawodów mobilnych i pracy zdalnej. CEIDG technicznie wyodrębnia również wpisy bez przypisanego województwa. Wzrost tej kategorii może więc wynikać ze struktury danych i modelu prowadzenia biznesu, a nie z gorszej sytuacji konkretnego regionu.

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości.  Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.

Powiązane
Rewolucja w rejestracji firm. Sejm przyjął zmiany w CEIDG i zapowiada pełną cyfryzację
Rewolucja w rejestracji firm. Sejm przyjął zmiany w CEIDG i zapowiada pełną cyfryzację
W 2025 roku na rynku powstało prawie 289 tys. firm. Ponad 191 tys. odwiesiło działalność [DANE Z CEIDG]
W 2025 roku na rynku powstało prawie 289 tys. firm. Ponad 191 tys. odwiesiło działalność [DANE Z CEIDG]
Przedsiębiorcy nie będą musieli dołączać wydruków z KRS i zaświadczeń o wpisie do CEIDG do wniosków składanych do urzędów [projekt ustawy]
Przedsiębiorcy nie będą musieli dołączać wydruków z KRS i zaświadczeń o wpisie do CEIDG do wniosków składanych do urzędów [projekt ustawy]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Moja firma
Fatalne dane z CEIDG: może zamykać się nawet 18 tys. jednoosobowych firm miesięcznie
04 sie 2026

Fatalne dane z CEIDG: w 2026 roku może zamykać się nawet 18 tys. jednoosobowych firm miesięcznie. Ile JDG zostało zawieszonych w pierwszej połowie roku? Jakie są przyczyny rosnącej liczby wniosków o zamknięcie działalności?
Umowa o sprzedaż płodów rolnych. Co rolnik wiedzieć powinien
04 sie 2026

Sprzedajesz zboże, mleko czy owoce od lat na podstawie ustnych ustaleń i uścisku dłoni? To praktyka coraz bardziej ryzykowna i coraz częściej niezgodna z prawem. Ustawodawca, chroniąc słabszą stronę łańcucha dostaw żywności, jaką jest rolnik, wprowadził konkretne wymogi formalne oraz mechanizmy chroniące przed nieuczciwymi praktykami odbiorców. Warto wiedzieć, na czym one polegają, zanim podpiszesz kolejny kontrakt albo pojedziesz z płodami "pod bramę skupu".
Optymalizacja podatkowa a DAC8 - kryptowaluty za granicą przestają być niewidoczne. I co dalej?
04 sie 2026

Przechowywanie kryptowalut na zagranicznej giełdzie nie oznacza już, że informacje o transakcjach pozostaną poza zasięgiem polskiego fiskusa. Nowe regulacje DAC8 rozszerzają automatyczną wymianę informacji podatkowych na rynek kryptoaktywów. Dane gromadzone przez giełdy i innych pośredników mają trafiać do administracji państwa, w którym użytkownik jest rezydentem podatkowym.
Wymyślony cytat, przepis prawny, nieistniejąca sygnatura w pracy eksperckiej - sam zakup ChatGPT to nie wdrożenie AI w firmie
03 sie 2026

W prawie, podatkach, księgowości, doradztwie, finansach czy obszarach zgodności regulacyjnej posługiwanie się sztuczną inteligencją jest szczególnie ryzykowne. Wymyślony cytat, przepis prawny, nieistniejąca sygnatura w pracy eksperckiej - takie sytuacje pokazują, że sam zakup ChatGPT to nie wdrożenie AI w firmie.

REKLAMA

Firmy wydają tysiące na szkolenia. Dlaczego efekty często znikają po kilku tygodniach?
03 sie 2026

Firmy inwestują w szkolenia menedżerskie i programy rozwojowe dla kadry zarządzającej. Uczestnicy wysoko oceniają zajęcia, zdobywają wiedzę i opuszczają salę z konkretnymi postanowieniami. Po kilku tygodniach okazuje się jednak, że nadal unikają trudnych rozmów, zbyt mało delegują albo wracają do dawnych sposobów zarządzania. Jak zaplanować rozwój kompetencji menedżerskich, aby przyniósł trwałe rezultaty?
Odpowiedzialność influencerów za rekomendacje produktów
03 sie 2026

W dobie świetnie funkcjonujących i w dalszym ciągu rozwijających się mediów społecznościowych, coraz więcej firm decyduje się właśnie tą drogą reklamować swoje produkty. Wiąże się to jednak z pewnymi ograniczeniami, zwłaszcza gdy reklama opiera się na współpracy ze znanymi osobami.
Powództwo o rozwiązanie spółki z o.o. – gdy dalsze istnienie spółki nie ma sensu, ale nie wszyscy wspólnicy są tego zdania
03 sie 2026

Konflikt między wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może doprowadzić do całkowitego paraliżu jej działalności. Nie można powołać zarządu, podjąć kluczowych uchwał, zatwierdzić sprawozdania finansowego ani zdecydować o dalszym kierunku rozwoju firmy. Jeden ze wspólników chce zakończyć działalność, natomiast drugi konsekwentnie blokuje rozwiązanie spółki. Brak jednomyślności nie zawsze oznacza jednak, że wspólnicy muszą bezterminowo pozostawać w niedziałającej spółce. W szczególnych sytuacjach możliwe jest wystąpienie do sądu z powództwem o jej rozwiązanie.
Bezpieczny zapas czy finansowa pułapka? Firmy coraz dłużej czekają na gotówkę
03 sie 2026

Firmy na całym świecie coraz wolniej odzyskują pieniądze zainwestowane w materiały, produkcję i towary. Jak wynika z analizy Allianz Trade, przyczyną jest m.in. gromadzenie większych zapasów jako zabezpieczenie przed zakłóceniami w łańcuchach dostaw. Taka strategia może jednak zwiększać presję na dostawców.

REKLAMA

Ekspert: unijne przepisy nakładają na polskich przedsiębiorców nowe obowiązki w zakresie opakowań
01 sie 2026

Od 12 sierpnia 2026 r. zacznie być stosowane unijne rozporządzenie PPWR, które gruntownie zmienia zasady projektowania, oznakowania i wprowadzania do obrotu opakowań. Obejmie wszystkich przedsiębiorców wprowadzających opakowania lub produkty w opakowaniach na rynek UEj, od dużych producentów żywności po najmniejsze firmy. Dla wielu z nich oznacza to konieczność przebudowy opakowań i łańcucha dostaw. Dobra wiadomość jest taka, że część potrzebnych rozwiązań technologicznych jest już dostępna, a firmy mają jeszcze czas na przygotowania.
Sieci handlowe ruszają za Polakami na wakacje. Nie chodzi tylko o kurorty – ta walka o portfele klientów dzieje się także tam, gdzie wielu spędzi urlop po cichu
31 lip 2026

Morze, góry, Mazury, ale także własny ogród i mieszkanie – dla sieci handlowych każdy wakacyjny scenariusz Polaków oznacza nową okazję do sprzedaży. Detaliści otwierają sezonowe punkty w najpopularniejszych kurortach, inwestują w dodatkowe miejsca sprzedaży i szukają sposobów, by dotrzeć do klientów, którzy zamiast wyjazdu wybiorą urlop w domu. Skala tej rywalizacji jest większa, niż mogłoby się wydawać: światowy rynek sezonowych sklepów jest wart już niemal 15 mld dolarów, a kluczowe pytanie brzmi: jak sieci radzą sobie z nagłym wzrostem sprzedaży, brakami pracowników i oczekiwaniami klientów, którzy nawet na wakacjach nie rezygnują z wygody?
Zapisz się na newsletter
Zakładasz firmę? A może ją rozwijasz? Chcesz jak najbardziej efektywnie prowadzić swój biznes? Z naszym newsletterem będziesz zawsze na bieżąco.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA