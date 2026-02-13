REKLAMA

Rewolucja w rejestracji firm. Sejm przyjął zmiany w CEIDG i zapowiada pełną cyfryzację

Rewolucja w rejestracji firm. Sejm przyjął zmiany w CEIDG i zapowiada pełną cyfryzację

13 lutego 2026, 11:44
Rewolucja w rejestracji firm. Sejm przyjął zmiany w CEIDG i zapowiada pełną cyfryzację
Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce ma być prostsze i w pełni elektroniczne. Sejm przyjął nowelizację przepisów o CEIDG, która wprowadza jedno cyfrowe okienko oraz stopniową likwidację papierowych wniosków.

Sejm przyjął zmiany w rejestracji działalności gospodarczej

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej znowelizował w piątek 13 lutego br. ustawę o Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Zmiana przewiduje stopniowe przejście na pełną elektronizację wszystkich wniosków składanych do Ewidencji.

Za nowelizacją zagłosowało 423 posłów, przeciw było 7, nikt nie wstrzymał się od głosu. Nowela trafi teraz do Senat Rzeczypospolitej Polskiej.

Jedno cyfrowe okienko dla przedsiębiorców

Uchwalone przepisy zakładają m.in. wprowadzenie w CEIDG tzw. jednego cyfrowego okienka. Polega ono na zastąpieniu osobnych wniosków do urzędu skarbowego, Główny Urząd Statystyczny oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych – jednym wnioskiem zintegrowanym, aby możliwe było dopełnienie w formie elektronicznej wszystkich formalności związanych z rejestracją w jednym miejscu.

W systemie centralnej ewidencji mają też być publikowane informacje o spółkach cywilnych, w których wspólnikiem jest przedsiębiorca wpisany do CEIDG. Nowela zakłada też wprowadzenie ustandaryzowanego wzoru umowy spółki cywilnej do wykorzystania w procesie zawierania umowy spółki.

Koniec papierowych wniosków – konkretne daty

Nowelizacja przewiduje również stopniowe odejście od składania wniosków papierowych podczas rejestracji firmy w CEIDG na rzecz pełnej elektronizacji. Od 1 listopada 2026 r. wnioski o rozpoczęcie działalności mają być przyjmowane wyłącznie elektronicznie. Od 1 listopada 2028 r. forma elektroniczna obowiązywać będzie również w przypadku pozostałych wniosków: o zawieszenie, wznowienie, zakończenie, zmianę wpisu. Nowela wprowadza też możliwość zakładania działalności przez aplikację mObywatel.

Automatyczna wymiana danych między rejestrami

Uchwalone przepisy zawierają szereg zmian usprawniających przekazywanie danych pomiędzy rejestrami bez konieczności działań przedsiębiorcy oraz aktualizację danych we wpisach w CEIDG na podstawie informacji zawartych w rejestrach publicznych.

Nowela zakłada dostosowanie adresu uwidocznionego w CEIDG do danych z rejestru TERYT (Krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju - PAP), a także uzupełnienie danych firmy o imię i nazwisko, w przypadku braku lub nieaktualnych danych we wpisie. Celem zmian jest ograniczenie obowiązków administracyjnych nakładanych na przedsiębiorców – tam, gdzie to możliwe, dane mają być aktualizowane bez konieczności podejmowania działań przez właściciela firmy.

Różne terminy wejścia zmian w życie

Nowelizacja wprowadza cztery odrębne terminy wejścia w życie poszczególnych rozwiązań. Większość przepisów ma wejść w życie 6 miesięcy od ogłoszenia ustawy. Uruchomienie podstawy prawnej do składania wniosków w CEIDG poprzez aplikację mObywatel ma nastąpić 7 dni od ogłoszenia.

oprac. Adam Kuchta
Źródło: INFOR
