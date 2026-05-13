Nastawienie ma znaczenie. O zmianie z adaptacją w tle
Zmiana stała się codziennym elementem rzeczywistości — nie epizodem, lecz warunkiem funkcjonowania. W świecie, który przyspieszył, utracił dawną przewidywalność i podważył znane struktury, umiejętność adaptacji przestaje być atutem. Staje się kompetencją fundamentalną. I od tej kompetencji z książka Andrei Clarke w tle 20 maja będziemy dyskutować w naszym studio wideo. Szczegóły już niebawem.
„…Gdy stajemy się aktywnymi uczestnikami procesu zmiany, tworzymy własną stabilność opartą na głębokiej odporności, sprawczości i zgodności z własnym ja.
Kiedy przestajemy biernie czekać na zmianę, a zaczynamy ją uprzedzać, nasze miejsce w procesie także się zmienia. Przerywamy wtedy domyślną relację ze zmianą i zyskujemy kontrolę: potrafimy przewidywać wyzwania i szanse, podejmować przemyślane decyzje, porzucać nieaktualne przekonania i tworzyć życie zgodne z naszymi wartościami i aspiracjami. W artykule z 2010 roku Psychological flexibility as a fundamental aspect of health Kashdan i Rottenberg wskazali, że osoby bardziej adaptacyjne częściej deklarują wyższy poziom szczęścia i dobrostanu. To logiczne — bo u podstaw adaptacyjności leży elastyczny i odporny umysł, otwarty na zmiany. Ta psychologiczna elastyczność decyduje o tym, jak radzimy sobie z niepewnością — i właśnie dlatego adaptacyjne myślenie pomaga nie tylko pilotom, ale także nam wszystkim, każdego dnia, w świecie, który ciągle przyspiesza…” - fragment pochodzi z książki Andrei Clarke „Adaptuj się” wydanej przez Wydawnictwo Studio Emka.
