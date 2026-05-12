Firma za granicą nie wystarczy. Kiedy polski fiskus nadal uzna, że podatki trzeba płacić w Polsce?

Założenie spółki za granicą może być elementem legalnej strategii podatkowej, ekspansji międzynarodowej albo uporządkowania struktury biznesowej. Nie jest jednak automatycznym „wyłączeniem” polskiego opodatkowania. Wielu przedsiębiorców wychodzi z błędnego założenia, że skoro firma została zarejestrowana w Wielkiej Brytanii, USA, Dubaju, Estonii, na Cyprze czy w innym państwie, to polski urząd skarbowy traci zainteresowanie ich dochodami. W praktyce jest dokładnie odwrotnie: im bardziej zagraniczna struktura wygląda na formalną, sztuczną albo zarządzaną z Polski, tym większe ryzyko, że fiskus zbada jej rzeczywiste funkcjonowanie.

Polskie przepisy podatkowe nie opierają się wyłącznie na tym, gdzie spółka została wpisana do rejestru. Dla organów podatkowych kluczowe znaczenie mają fakty: kto podejmuje decyzje, gdzie znajduje się zarząd, gdzie mieszkają właściciele, gdzie jest centrum interesów gospodarczych, czy spółka ma realne zaplecze operacyjne za granicą i czy nie jest wyłącznie „pustą skorupą” służącą do przesuwania dochodu poza Polskę. Z tego powodu sama firma za granicą nie wystarczy, aby bezpiecznie mówić o skutecznej optymalizacji podatkowej.

Firma za granicą a polski fiskus – gdzie zaczyna się problem?

Firma za granicą może być całkowicie legalnym i racjonalnym rozwiązaniem. Przedsiębiorca może zakładać spółkę w UK, USA, Dubaju, Estonii, Czechach, na Cyprze czy Malcie z powodów biznesowych, operacyjnych, inwestycyjnych lub podatkowych. Problem zaczyna się wtedy, gdy za zagraniczną rejestracją nie idzie realna zmiana sposobu prowadzenia działalności. Jeżeli spółka istnieje tylko na papierze, a wszystkie decyzje, kontrakty, sprzedaż, zarządzanie, księgowość operacyjna i faktyczna kontrola nadal znajdują się w Polsce, fiskus może uznać, że zagraniczna struktura nie zmienia miejsca opodatkowania.

W polskim systemie podatkowym znaczenie ma nie tylko formalna siedziba spółki, ale także jej zarząd. Ustawa o CIT wskazuje, że podatnicy, którzy mają siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, podlegają w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Oznacza to, że spółka zarejestrowana za granicą może zostać potraktowana jak polski rezydent podatkowy, jeżeli jej faktyczny zarząd znajduje się w Polsce.

To jeden z najważniejszych punktów, którego wielu przedsiębiorców nie rozumie. Rejestracja spółki w innym państwie nie przesądza jeszcze o tym, gdzie spółka powinna płacić podatki. Jeżeli właściciel mieszka w Polsce, prowadzi rozmowy handlowe z Polski, podpisuje kluczowe decyzje z Polski, zarządza kontem bankowym z Polski, zatrudnia podwykonawców z Polski i obsługuje klientów z Polski, to zagraniczny adres rejestrowy może nie wystarczyć. Dla fiskusa liczy się rzeczywistość gospodarcza, a nie wyłącznie dokument z zagranicznego rejestru.

Rezydencja podatkowa właściciela – pierwszy punkt kontrolny

Pierwszym obszarem ryzyka jest rezydencja podatkowa osoby fizycznej, czyli właściciela, wspólnika, udziałowca albo osoby faktycznie kontrolującej zagraniczną spółkę. Polskie objaśnienia podatkowe dotyczące rezydencji wskazują, że osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli co do zasady rozlicza w Polsce całość swoich dochodów, niezależnie od miejsca położenia źródeł przychodów. Brak polskiej rezydencji oznacza natomiast ograniczony obowiązek podatkowy, czyli opodatkowanie w Polsce tylko dochodów osiąganych na terytorium Polski.

Polska rezydencja podatkowa osoby fizycznej jest ustalana na podstawie dwóch głównych kryteriów. Pierwsze dotyczy posiadania w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych, czyli tzw. ośrodka interesów życiowych. Drugie dotyczy przebywania w Polsce dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Co istotne, wystarczy spełnienie jednego z tych kryteriów, aby osoba mogła zostać uznana za polskiego rezydenta podatkowego.

W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca może mieć spółkę w Dubaju, USA albo Wielkiej Brytanii, ale nadal pozostawać polskim rezydentem podatkowym. Jeżeli jego rodzina mieszka w Polsce, główny majątek znajduje się w Polsce, z Polski zarządza biznesem, tu ma istotne relacje gospodarcze i życiowe, a wyjazdy zagraniczne mają charakter formalny albo okazjonalny, to sama zagraniczna spółka nie przenosi automatycznie jego rezydencji. Fiskus może badać nie tylko liczbę dni pobytu, ale także całokształt powiązań osobistych i gospodarczych.

Miejsce zarządu spółki – największe ryzyko przy zagranicznych strukturach

Drugim kluczowym obszarem jest miejsce faktycznego zarządu spółki. To szczególnie ważne w przypadku struktur, w których przedsiębiorca zakłada spółkę za granicą, ale nadal prowadzi biznes z Polski. Polski fiskus może w takiej sytuacji zadać bardzo proste pytanie: czy ta spółka rzeczywiście jest zarządzana za granicą, czy tylko została tam zarejestrowana? Jeżeli odpowiedź prowadzi do Polski, spółka może zostać uznana za polskiego rezydenta podatkowego.

Miejsce zarządu nie sprowadza się wyłącznie do formalnego adresu biura, adresu korespondencyjnego czy nazwiska lokalnego dyrektora. Chodzi o to, gdzie faktycznie zapadają decyzje strategiczne i operacyjne. Organ podatkowy może analizować, skąd podejmowane są decyzje dotyczące kontraktów, finansowania, zatrudnienia, cen, kierunku rozwoju, płatności, relacji z klientami i dostawcami. Jeżeli wszystkie te decyzje podejmuje osoba przebywająca w Polsce, ryzyko podatkowe istotnie rośnie.

Typowym błędem jest powołanie zagranicznego nominee directora albo lokalnego administratora, który w praktyce nie ma realnego wpływu na biznes. Jeżeli osoba wpisana jako dyrektor podpisuje dokumenty wyłącznie na polecenie polskiego właściciela, nie zna klientów, nie prowadzi negocjacji, nie podejmuje samodzielnych decyzji i nie ponosi rzeczywistej odpowiedzialności za działalność, taka konstrukcja może zostać zakwestionowana. Fiskus bada nie tylko dokumenty, ale również ekonomiczną treść relacji.

Rzeczywisty ośrodek decyzyjny – co sprawdza fiskus?

Rzeczywisty ośrodek decyzyjny to miejsce, w którym faktycznie „żyje” biznes. Nie chodzi o deklaracje, lecz o codzienną praktykę zarządzania. Spółka może mieć zagraniczny numer rejestrowy, zagraniczny adres i zagraniczne konto bankowe, ale jeżeli wszystkie decyzje są podejmowane z mieszkania, biura albo laptopa właściciela w Polsce, to struktura może zostać oceniona jako polsko-centryczna. W takim układzie zagraniczna rejestracja jest tylko jednym z elementów formalnych, a nie dowodem realnej zmiany jurysdykcji podatkowej.

Organy podatkowe mogą analizować wiele kategorii dowodów. Znaczenie mogą mieć adresy IP logowania do bankowości, miejsce odbywania spotkań zarządu, treść korespondencji e-mail, harmonogramy spotkań, bilety lotnicze, kalendarze, pełnomocnictwa, lokalizacja księgowości, sposób podpisywania umów, miejsce przechowywania dokumentacji i rzeczywisty zakres obowiązków osób zaangażowanych za granicą. W praktyce im większa rozbieżność między dokumentami a rzeczywistością, tym większe ryzyko podatkowe.

Przykład jest prosty. Polska osoba zakłada spółkę w Estonii, ale mieszka w Polsce, sprzedaje usługi polskim klientom, wykonuje je z Polski, negocjuje z Polski, wystawia faktury z systemu obsługiwanego w Polsce i wypłaca środki na prywatne potrzeby w Polsce. Taka struktura może być trudna do obrony jako rzeczywiście zagraniczna, jeżeli nie ma dodatkowych elementów gospodarczych uzasadniających jej funkcjonowanie za granicą. Sama e-rezydencja, zagraniczny panel administracyjny albo prosty proces rejestracji spółki nie przesądzają jeszcze o bezpieczeństwie podatkowym.

Substance, czyli realna obecność za granicą

Jednym z najważniejszych pojęć w międzynarodowym planowaniu podatkowym jest substance. W uproszczeniu oznacza ono realną obecność gospodarczą w danym państwie. Chodzi o to, aby spółka nie była wyłącznie formalnym wehikułem do fakturowania, ale posiadała rzeczywiste funkcje, aktywa, personel, decyzyjność i uzasadnienie biznesowe. Im bardziej korzystna podatkowo jurysdykcja, tym większe znaczenie ma wykazanie, że spółka faktycznie tam działa.

Substance może obejmować lokalny zarząd, biuro, pracowników, podwykonawców, księgowość, lokalne konto bankowe, numer telefonu, stronę internetową, lokalne umowy, rzeczywiste spotkania zarządu, dokumentację decyzyjną i komercyjne powody obecności w danym kraju. Nie każda spółka musi mieć rozbudowane biuro i kilkunastoosobowy zespół. Zakres substance powinien być proporcjonalny do skali i typu działalności. Inaczej wygląda substance dla holdingu inwestycyjnego, inaczej dla e-commerce, inaczej dla firmy doradczej, a inaczej dla spółki technologicznej.

Brak substance jest jednym z najczęstszych powodów kwestionowania zagranicznych struktur. Jeżeli spółka w Dubaju nie ma realnego biura, lokalnej funkcji zarządczej ani rzeczywistego powodu gospodarczego poza niższym podatkiem, może to być problem. Jeżeli spółka w USA nie prowadzi realnej działalności w USA, nie ma klientów, kontrahentów ani zarządzania poza Polską, również może pojawić się pytanie o cel i faktyczne miejsce prowadzenia biznesu. W nowoczesnym planowaniu podatkowym nie chodzi o „papierową spółkę”, ale o strukturę, która ma ekonomiczny sens.

CFC – zagraniczna spółka kontrolowana nie zawsze rozwiązuje problem

Kolejnym mechanizmem, który może powodować opodatkowanie w Polsce mimo posiadania firmy za granicą, są przepisy o zagranicznych jednostkach kontrolowanych, czyli CFC. Ich celem jest przeciwdziałanie sytuacjom, w których polski rezydent podatkowy przenosi dochód do zagranicznej jednostki położonej w państwie o niższym poziomie opodatkowania, ale nadal zachowuje nad nią kontrolę. W takim przypadku dochód zagranicznej jednostki może podlegać opodatkowaniu w Polsce według zasad CFC. Polskie regulacje CFC są powiązane z art. 24a ustawy o CIT oraz art. 30f ustawy o PIT.

W praktyce CFC jest szczególnie ważne dla osób, które pozostają polskimi rezydentami podatkowymi i posiadają udziały w zagranicznych spółkach. Jeżeli spółka działa w państwie o preferencyjnym opodatkowaniu, generuje określone typy przychodów, a polski podatnik posiada nad nią odpowiedni poziom kontroli, może pojawić się obowiązek rozliczenia podatku w Polsce. To oznacza, że nawet jeżeli sama spółka jest formalnie zagraniczna, jej dochody mogą zostać „przypisane” do polskiego podatnika dla celów opodatkowania.

To bardzo istotne przy popularnych kierunkach typu spółka w Dubaju, spółka w USA, spółka w Estonii, spółka na Cyprze, spółka w Hongkongu czy struktury offshore. Przedsiębiorca powinien każdorazowo sprawdzić, czy jego zagraniczna firma nie spełnia przesłanek uznania za CFC. Błąd polegający na nieuwzględnieniu tych przepisów może prowadzić do zaległości podatkowych, odsetek, dodatkowych obowiązków sprawozdawczych oraz ryzyka kontroli.

Beneficial owner i rzeczywisty właściciel płatności

W strukturach międzynarodowych istotne znaczenie ma również pojęcie rzeczywistego właściciela, szczególnie przy podatku u źródła. Ministerstwo Finansów opublikowało w 2025 r. objaśnienia dotyczące stosowania klauzuli rzeczywistego właściciela dla celów podatku u źródła. Dokument dotyczy m.in. obowiązku dochowania należytej staranności przy ocenie, czy dany podmiot jest uprawniony do preferencji podatkowej wynikającej z ustawy o CIT albo umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W praktyce chodzi o sytuacje, w których polska firma dokonuje płatności do zagranicznego podmiotu, np. z tytułu dywidend, odsetek, należności licencyjnych lub innych kategorii objętych podatkiem u źródła. Sam fakt, że odbiorcą płatności jest zagraniczna spółka, nie oznacza automatycznie prawa do niższej stawki podatku albo zwolnienia. Trzeba zbadać, czy podmiot zagraniczny jest rzeczywistym właścicielem należności, czy tylko pośrednikiem przekazującym środki dalej.

To kolejny obszar, w którym formalna struktura nie wystarczy. Jeżeli zagraniczna spółka nie ponosi ekonomicznego ryzyka, nie ma swobody dysponowania płatnością, nie prowadzi rzeczywistej działalności i została wstawiona do struktury głównie po to, aby skorzystać z preferencyjnego opodatkowania, organy podatkowe mogą odmówić zastosowania preferencji. W konsekwencji polski płatnik może zostać obciążony obowiązkiem poboru podatku u źródła według standardowych zasad.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – ochrona, ale nie automatyczna

Wielu przedsiębiorców uważa, że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania sama rozwiązuje problem. To kolejny mit. Umowy międzynarodowe są bardzo ważne, ponieważ określają zasady podziału prawa do opodatkowania między państwami. Nie działają jednak automatycznie i nie chronią struktur, które są sztuczne, pozbawione substance albo faktycznie zarządzane z innego kraju niż wskazuje formalna rejestracja.

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania może pomóc w rozstrzygnięciu konfliktu rezydencji, opodatkowaniu dywidend, odsetek, należności licencyjnych, zysków przedsiębiorstw czy wynagrodzeń członków zarządu. Jednak aby z niej skorzystać, trzeba prawidłowo ustalić stan faktyczny. Jeżeli spółka formalnie jest w Wielkiej Brytanii, ale faktyczny zarząd znajduje się w Polsce, to problem nie polega już tylko na zastosowaniu umowy, lecz na tym, czy spółka w ogóle powinna być traktowana jako zagraniczny rezydent podatkowy.

Z tego powodu profesjonalna optymalizacja podatkowa nie polega na wyborze kraju z najniższą stawką podatku. Polega na zaprojektowaniu struktury, która jest zgodna z przepisami, ma uzasadnienie gospodarcze, uwzględnia rezydencję właścicieli, miejsce zarządu, przepisy CFC, podatek u źródła, raportowanie MDR, przepisy lokalne oraz realny model operacyjny. Dopiero takie podejście daje szansę na bezpieczeństwo.

MDR, czyli czy strukturę trzeba raportować?

Przy zakładaniu firmy za granicą trzeba również pamiętać o przepisach MDR, czyli obowiązku raportowania schematów podatkowych. Nie każda zagraniczna spółka jest schematem podatkowym, ale niektóre struktury mogą podlegać analizie pod tym kątem. Ministerstwo Finansów w objaśnieniach MDR wskazywało, że przepisy te dotyczą m.in. definicji schematu podatkowego, przesłanek raportowania, kręgu podmiotów obowiązanych do przekazywania informacji, sposobu i terminu raportowania oraz konsekwencji karnych skarbowych niewypełnienia obowiązku.

W praktyce oznacza to, że transgraniczna struktura podatkowa powinna zostać oceniona nie tylko pod kątem bieżącego opodatkowania, ale także potencjalnych obowiązków informacyjnych. Jeżeli główną lub jedną z głównych korzyści struktury jest korzyść podatkowa, a jednocześnie spełnione są określone cechy rozpoznawcze, może powstać obowiązek raportowania. To szczególnie ważne przy bardziej rozbudowanych modelach obejmujących kilka jurysdykcji, płatności pasywne, podmioty powiązane albo przenoszenie funkcji i aktywów.

Błędem jest traktowanie MDR jako tematu wyłącznie dla dużych korporacji. W praktyce obowiązki te mogą dotyczyć także mniejszych przedsiębiorców, jeżeli korzystają z określonych rozwiązań transgranicznych. Dlatego przed wdrożeniem struktury warto przeprowadzić analizę, czy rozwiązanie wymaga raportowania i kto potencjalnie ma taki obowiązek: podatnik, doradca, księgowy, kancelaria czy inny promotor rozwiązania.

Kiedy polski fiskus może uznać, że podatki nadal trzeba płacić w Polsce?

Polski fiskus może uznać, że podatki nadal trzeba płacić w Polsce w kilku najczęstszych sytuacjach. Pierwsza to pozostanie właściciela polskim rezydentem podatkowym. Jeżeli osoba fizyczna nadal ma w Polsce ośrodek interesów życiowych albo przebywa w Polsce powyżej 183 dni, jej zagraniczne dochody mogą podlegać polskiemu rozliczeniu zgodnie z zasadami nieograniczonego obowiązku podatkowego.

Druga sytuacja to faktyczne zarządzanie zagraniczną spółką z Polski. Jeżeli spółka została zarejestrowana za granicą, ale decyzje zarządcze są podejmowane w Polsce, organ może uznać, że spółka ma zarząd na terytorium Polski. W konsekwencji może powstać obowiązek opodatkowania całości dochodów spółki w Polsce, mimo jej zagranicznej rejestracji.

Trzecia sytuacja to brak substance. Jeżeli spółka nie posiada realnej obecności za granicą, nie ma lokalnego zarządu, zaplecza, personelu, funkcji biznesowych ani gospodarczego uzasadnienia, jej struktura może zostać oceniona jako sztuczna. Czwarta sytuacja to zastosowanie przepisów CFC, gdy polski rezydent kontroluje zagraniczną jednostkę, która spełnia ustawowe przesłanki opodatkowania w Polsce. Piąta sytuacja to zakwestionowanie preferencji w podatku u źródła, jeżeli zagraniczny podmiot nie jest rzeczywistym właścicielem należności.

Jak zbudować bezpieczną strukturę zagraniczną?

Bezpieczna firma za granicą powinna zaczynać się od analizy, a nie od formularza rejestracyjnego. Najpierw trzeba odpowiedzieć na pytanie, jaki jest cel biznesowy struktury. Czy chodzi o ekspansję na nowy rynek, pozyskanie inwestorów, uproszczenie płatności międzynarodowych, ochronę majątku, sprzedaż globalną, holding, sukcesję, reinwestowanie zysków, czy wyłącznie niższy podatek? Im bardziej odpowiedź sprowadza się tylko do podatków, tym większe ryzyko zakwestionowania.

Następnie trzeba przeanalizować rezydencję podatkową właścicieli. Jeżeli przedsiębiorca nadal mieszka w Polsce i pozostaje polskim rezydentem podatkowym, struktura musi uwzględniać polskie przepisy PIT, CFC, raportowanie oraz zasady opodatkowania wypłat ze spółki. Jeżeli planowana jest zmiana rezydencji podatkowej, musi być ona rzeczywista, a nie deklaratywna. Zmiana rezydencji wymaga przeniesienia faktycznego ośrodka życia i interesów, a nie tylko uzyskania adresu za granicą.

Kolejny krok to zaprojektowanie zarządu i substance. Spółka powinna mieć realne miejsce podejmowania decyzji, dokumentację spotkań, lokalne funkcje i osoby, które faktycznie uczestniczą w prowadzeniu działalności. Warto zadbać o spójność między dokumentami a praktyką: umowami, fakturami, przelewami, korespondencją, stroną internetową, regulaminami, polityką cenową i codziennym zarządzaniem. Dobra struktura podatkowa musi być możliwa do obrony dowodowo.

Firma w UK, USA, Dubaju albo Estonii – to nie produkt, tylko struktura

Popularność zagranicznych spółek wynika z realnych korzyści. Firma w UK może być atrakcyjna ze względu na rozpoznawalność systemu common law i prostotę prowadzenia działalności. Spółka w USA, np. LLC, może być interesująca dla działalności międzynarodowej, startupów albo biznesów technologicznych. Dubaj przyciąga przedsiębiorców brakiem klasycznego podatku dochodowego w wielu przypadkach oraz prestiżem biznesowym. Estonia kojarzy się z prostym modelem opodatkowania reinwestowanych zysków.

Każdy z tych kierunków może mieć sens. Żaden z nich nie jest jednak magicznym rozwiązaniem podatkowym. Ta sama spółka, która dla jednego przedsiębiorcy będzie legalnym i efektywnym narzędziem ekspansji, dla innego może być źródłem ryzyka podatkowego. Wszystko zależy od rezydencji właściciela, modelu działalności, klientów, miejsca zarządu, substance, przepływów finansowych, dokumentacji i zgodności z przepisami polskimi oraz lokalnymi.

Dlatego decyzja o założeniu firmy za granicą powinna być poprzedzona profesjonalną analizą. Nie wystarczy pytanie: „gdzie jest najniższy podatek?”. Właściwe pytania brzmią: gdzie faktycznie będzie zarządzany biznes, gdzie będą klienci, gdzie będzie zespół, gdzie mieszka właściciel, jakie są przepływy pieniędzy, czy wystąpi CFC, czy trzeba raportować MDR, czy spółka ma substance i czy całość da się obronić przed polskim fiskusem.

Podsumowanie: zagraniczna spółka musi być realna, a nie tylko zarejestrowana

Firma za granicą może być skutecznym narzędziem międzynarodowej optymalizacji podatkowej, ale tylko wtedy, gdy jest elementem przemyślanej i zgodnej z prawem struktury. Sama rejestracja spółki w UK, USA, Dubaju, Estonii czy innej jurysdykcji nie oznacza jeszcze, że polski fiskus przestaje mieć podstawy do opodatkowania. Kluczowe znaczenie mają rezydencja podatkowa właściciela, miejsce faktycznego zarządu, rzeczywisty ośrodek decyzyjny, przepisy CFC, substance oraz ekonomiczny sens całej konstrukcji.

Największym błędem jest traktowanie zagranicznej spółki jako prostego sposobu na „ucieczkę od podatków”. Nowoczesne planowanie podatkowe działa inaczej. Polega na legalnym projektowaniu działalności międzynarodowej w taki sposób, aby struktura odpowiadała rzeczywistości gospodarczej, była zgodna z przepisami i możliwa do obrony w razie kontroli.

Dlatego przed założeniem firmy za granicą warto przeprowadzić audyt podatkowy i strukturalny. Należy sprawdzić, czy właściciel nadal będzie polskim rezydentem podatkowym, gdzie będzie faktycznie podejmowany zarząd, czy spółka będzie miała substance, jakie przepisy CFC mogą mieć zastosowanie, jak będą opodatkowane wypłaty oraz czy pojawią się obowiązki raportowe. Dopiero taka analiza pozwala odróżnić legalną optymalizację podatkową od ryzykownej konstrukcji, która może zostać zakwestionowana przez polski urząd skarbowy.

