Korzystają z AI, ale połowa się jej boi – szokujące wyniki badania wśród polskich pracowników o sztucznej inteligencji

Korzystają z AI, ale połowa się jej boi – szokujące wyniki badania wśród polskich pracowników o sztucznej inteligencji

01 maja 2026, 04:00
oprac. Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
AI, sztuczna inteligencja, procent, wdrażanie AI, zarządzanie, kompetencje cyfrowe, praca
Prawie trzy czwarte polskich pracowników umie obsługiwać sztuczną inteligencję. Ale tylko połowa czuje się gotowa na przyszłość zdominowaną przez AI. Co trzeci specjalista widzi w tej technologii więcej zagrożeń niż szans dla swojej kariery. Ekspert od HR nie ma wątpliwości: „Jeśli wdrożysz algorytmy do chaotycznej firmy, otrzymasz szybszy i bardziej zautomatyzowany chaos". Co poszło nie tak?

Paradoks kompetencji w AI: pracownicy korzystają, ale się boją

Z najnowszego badania przeprowadzonego na potrzeby raportu „Ukryta siła sztucznej inteligencji" od Factorial, europejskiego start-upu w obszarze technologii HR oraz AI, wynika zaskakujący paradoks. Choć zdecydowana większość polskich pracowników dobrze radzi sobie z obsługą sztucznej inteligencji, to jedynie połowa czuje się gotowa do pracy w środowisku silnie kształtowanym przez tę technologię.

Na co dzień w pracy sztuczną inteligencją posiłkuje się już 78 procent badanych, a kolejne 16 procent ma zamiar to robić. Największa grupa (42 proc.) deklaruje, że rozumie działanie modeli AI i potrafi dostosowywać prompty do swoich potrzeb. Kolejne 24 procent opracowuje własne procesy i sposoby automatyzacji, a 7 procent osiągnęło poziom ekspercki, rozwijając własne rozwiązania AI i integrując tę technologię z innymi narzędziami. Oznacza to, że ok. trzy czwarte pracowników wykazuje mniejszą lub większą biegłość w korzystaniu ze sztucznej inteligencji.

Mimo to jedynie 51 procent respondentów czuje się dobrze przygotowanych do pracy w środowisku silnie kształtowanym przez tę technologię, a 10 procent czuje, że ich przygotowanie jest niewielkie lub żadne.

Więcej zagrożeń niż szans dla pracowników? Co mówią procenty z badania?

Rozważając potencjalny wpływ AI na swoją karierę w perspektywie nadchodzących pięciu lat, 36 procent badanych specjalistów dostrzega tyle samo szans, co zagrożeń. Aż 30 procent uważa, że zagrożeń jest więcej, a 27 procent widzi przewagę szans. Tylko 4 procent jest zdania, że AI nie będzie miała w najbliższych latach żadnego wpływu na ich pracę.

Zatem prawie co trzeci pracownik widzi w rozwoju technologii sztucznej inteligencji więcej zagrożeń niż szans dla swojej kariery. To może budzić niepokój, biorąc pod uwagę tempo, w jakim AI wkracza do codziennej pracy.

Zaufanie z zachowaniem kontroli w pracy ze sztuczną inteligencją

Jak pracownicy odnoszą się do samej technologii? Dane pokazują ostrożny optymizm połączony z potrzebą zachowania kontroli. Ponad połowa (54,5 proc.) deklaruje, że ufa odpowiedziom AI, ale zawsze poddaje je weryfikacji, a 15 procent bardziej ufa innym źródłom i traktuje wyniki podawane przez AI tylko jako szkic. Jednocześnie 23,5 procent badanych darzy AI dużym zaufaniem i jest zdania, że zazwyczaj podaje ona trafne wyniki. Jedynie 2,5 procent ma do niej bardzo sceptyczne podejście i w ogóle nie ma do niej zaufania.

Podobny obraz wyłania się z odpowiedzi na pytanie o delegowanie decyzji. Aż 78 procent badanych przez Factorial byłoby skłonnych powierzyć sztucznej inteligencji podejmowanie decyzji w pewnych obszarach swojej pracy – przy czym 48 procent tylko z zachowaniem możliwości weryfikacji i zatwierdzania, a 30 procent wyłącznie w przypadku powtarzalnych, jasno zdefiniowanych zadań. Zdecydowanie nie zgodziłoby się na to 19 procent badanych.

– Pracownicy wcale nie boją się samej sztucznej inteligencji – boją się utraty kontroli nad swoją pracą. Nasze dane mówią jasno: specjaliści chcą AI w roli inteligentnego asystenta, a nie autonomicznego decydenta – mówi Tomasz Wykowski, Country Manager Factorial w Polsce.

Managerowie wciąż w starej erze przed wdrażaniem AI

Ekspert nie ma wątpliwości, że problem nie leży w samej technologii, ale w sposobie zarządzania organizacjami.

– Sztuczna inteligencja w biurze to już nie eksperyment, to nowy e-mail. Mimo to wielu managerów mentalnie nadal tkwi w epoce rozliczania pracowników z wysiedzianych godzin, zamiast z dostarczonej wartości. Wdrażanie AI bez fundamentalnej zmiany modelu zarządzania to przepis na katastrofę – podkreśla Tomasz Wykowski.

I dodaje ostrzeżenie, które powinno trafić do każdego lidera wdrażającego nowe technologie:

– Największym grzechem polskich organizacji jest dziś próba automatyzowania bałaganu. Powiedzmy to wprost: jeśli wdrożysz algorytmy do chaotycznej firmy, otrzymasz po prostu szybszy i bardziej zautomatyzowany chaos. Zanim zaczniesz ścigać się na innowacje, uporządkuj procesy bazowe i zarządzanie ludźmi – inaczej technologia tylko wyolbrzymi twoje wewnętrzne problemy.

To projekt kulturowy, nie tylko IT

Wykowski wskazuje też na fundamentalny błąd w podejściu do wdrażania AI w organizacjach.

– Jeśli liderzy firm traktują wdrożenie sztucznej inteligencji wyłącznie jako projekt IT, z góry skazują go na porażkę. To przede wszystkim projekt psychologiczny i kulturowy podkreśla Country Manager Factorial w Polsce.

I konkluduje: – Skończmy z pustymi hasłami, że AI to tylko technologia. Sukces wdrożenia leży dziś w rękach działów HR i świadomych managerów, którzy potrafią udowodnić zespołom jedno: sztuczna inteligencja nie zabierze wam pracy, ale może to zrobić konkurencja, która nauczy się z nią lepiej współpracować.

To zdanie najlepiej podsumowuje wyzwanie, przed którym stoją dziś polskie firmy. Sztuczna inteligencja przestała być technologią przyszłości – jest teraźniejszością. Pytanie nie brzmi już „czy", ale „jak" ją wdrożyć, aby wspierała ludzi, a nie wywoływała lęk i opór.

