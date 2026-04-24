Local content w praktyce. Jak leasing wspiera rozwój polskich firm i ich udział w dużych inwestycjach [GOŚĆ INFOR.PL]

Coraz częściej wraca temat tzw. local content. W skrócie chodzi o to, by duże inwestycje realizowane w Polsce realnie wzmacniały krajowe firmy, a nie tylko zwiększały statystyki gospodarcze. Kluczowe pytanie brzmi: jak sprawić, żeby polskie przedsiębiorstwa mogły nie tylko uczestniczyć w tych projektach, ale robić to stabilnie i na większą skalę? Jedna z odpowiedzi prowadzi do finansowania.

Leasing jako fundament inwestycji

Jak podkreśla Tomasz Bogus, prezes PKO Leasing, finansowanie to jeden z najważniejszych elementów umożliwiających rozwój local content. Bez niego nawet najlepsze technologie czy know-how nie wystarczą.

W Polsce leasing odgrywa szczególnie dużą rolę. W sektorze MŚP:

ponad 60% firm wskazuje leasing jako główne lub preferowane źródło finansowania,

ponad 40% traktuje go jako podstawę finansowania inwestycji i działalności.

To jeden z najwyższych wyników w Europie. Nie jest to przypadek. Leasing pozwala firmom korzystać z maszyn, sprzętu czy technologii bez konieczności angażowania dużego kapitału na start.

Dlaczego to takie ważne?

Polska gospodarka w dużej mierze opiera się na małych i średnich przedsiębiorstwach. To one odpowiadają za około 70% PKB. Jednocześnie to właśnie te firmy często mają ograniczony dostęp do kapitału w porównaniu z zachodnimi konkurentami.

Leasing rozwiązuje ten problem w prosty sposób:

firma finansuje konkretne aktywo, które od razu pracuje na jej przychód. Nie musi najpierw latami odkładać środków ani brać klasycznego kredytu, który wymaga mocniejszej pozycji finansowej.

Local content zaczyna się w łańcuchu dostaw

Same duże inwestycje – infrastrukturalne czy zagraniczne – nie wystarczą, by wzmocnić gospodarkę. Kluczowe jest to, kto je realizuje.

Pełny efekt pojawia się dopiero wtedy, gdy:

polskie firmy stają się wykonawcami i podwykonawcami,

uczestniczą w całym łańcuchu dostaw,

rozwijają przy tym własne kompetencje i innowacyjność.

To właśnie tutaj leasing może odegrać największą rolę. Pozwala firmom szybko dostosować się do wymagań dużych kontraktów, np. kupić specjalistyczne maszyny czy rozbudować park technologiczny.

Od dużych projektów po małe firmy

Leasing działa na dwóch poziomach.

Z jednej strony wspiera największe projekty. Przykładem może być finansowanie maszyn górniczych dla KGHM realizowane za granicą czy projekty związane z PKN Orlen, gdzie cały łańcuch – od dostawców po finansowanie – opiera się w dużej mierze na polskich podmiotach.

Z drugiej strony kluczowe jest włączenie w te projekty sektora MŚP. To większe wyzwanie, ale też największa szansa dla gospodarki.

Nowe podejście do ryzyka

Jednym z powodów, dla których leasing dobrze sprawdza się w takich projektach, jest inne podejście do oceny ryzyka.

W przeciwieństwie do kredytu:

większy nacisk kładzie się na finansowane aktywo,

analizowany jest konkretny kontrakt i przyszłe przepływy pieniężne,

mniejsze znaczenie ma bieżąca kondycja finansowa firmy.

To szczególnie ważne dla mniejszych przedsiębiorstw, które mają potencjał, ale nie zawsze mogą wykazać się silnym bilansem.

Coraz częściej pojawia się też model, w którym ryzyko jest powiązane nie tylko z aktywem, ale również z realizowanym kontraktem. To otwiera drogę do finansowania firm uczestniczących w dużych inwestycjach publicznych czy infrastrukturalnych.

Leasing finansuje polskie inwestycje – także za granicą

Jeszcze kilkanaście lat temu to zagraniczne instytucje finansowe dominowały w finansowaniu dużych projektów. Dziś sytuacja się zmienia.

Polskie firmy coraz częściej inwestują za granicą – kupują zakłady, rozwijają działalność i potrzebują finansowania. Naturalną konsekwencją jest to, że krajowe instytucje finansowe podążają za nimi.

To efekt doświadczeń zdobytych po transformacji gospodarczej:

transferu technologii,

rozwoju kompetencji,

budowy własnej kadry.

Dzięki temu polski sektor finansowy jest dziś w stanie konkurować z największymi graczami w Europie.

Co dalej?

Największym wyzwaniem nie jest już przekonanie firm do leasingu. Przedsiębiorcy w Polsce dobrze znają ten instrument i chętnie z niego korzystają.

Kluczowe jest coś innego:

dopasowanie ofert do konkretnych projektów,

większa elastyczność finansowania,

obecność instytucji finansowych już na etapie planowania inwestycji.

Chodzi o to, by leasing nie był tylko standardowym produktem, ale narzędziem skrojonym pod konkretne kontrakty i branże.

Wnioski

Local content nie wydarzy się sam. Wymaga współpracy inwestorów, państwa i sektora finansowego. Leasing może być jednym z najważniejszych elementów tej układanki, bo realnie umożliwia firmom wejście do gry.

A im więcej polskich firm w łańcuchu dostaw, tym większa część wartości inwestycji zostaje w kraju.