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Ułatwień nie będzie. Rząd wstrzymuje prace nad wykazem zawodów deficytowych

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08 czerwca 2026, 08:53
oprac. Łucja Orzeł
Ułatwień nie będzie. Rząd wstrzymuje prace nad wykazem zawodów deficytowych
Ułatwień nie będzie. Rząd wstrzymuje prace nad wykazem zawodów deficytowych
Shutterstock

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Pracodawcy liczyli na ułatwienia przy uzyskiwaniu zezwoleń na pracę dla cudzoziemców. Rząd wstrzymał jednak prace nad wykazem zawodów deficytowych; powodem jest wzrost bezrobocia - napisał poniedziałkowy „Dziennik Gazeta Prawna” w materiale „Szybkiej ścieżki nie będzie”.

Gazeta podała, że prace nad wykazem zawodów, w których występują niedobory kadrowe, trwały od kilku miesięcy, a 15 stycznia pojawił się projekt, który został przesłany do konsultacji. Według dziennika firmy liczyły, że już niebawem wykaz wejdzie w życie i upatrywały w nim ratunku w obliczu paraliżu decyzyjnego w urzędach wojewódzkich i narastających zatorów w legalizacji pobytu cudzoziemców.

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Wykaz miał wyeliminować jedną z najbardziej czasochłonnych procedur przy rekrutacji obcokrajowców. Pracodawca chętny do zatrudnienia pracownika wykonującego zawód z listy miał być zwolniony z obowiązku uzyskania informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy" - przypomniał DGP.

Resort pracy potwierdził DGP informacje z jednego z podzespołów Rady Dialogu Społecznego, że prace nad rozporządzeniem zostały wstrzymane i nie jest planowane ich wznowienie.

Rząd wstrzymuje prace nad rozporządzeniem dotyczącym rynku pracy

Resort dodał, że wstrzymanie prac nastąpiło ze względu na wzrost bezrobocia - podał dziennik i podkreślił, że powodem tej decyzji nie kryją zaskoczenia reprezentanci pracodawców, bo bezrobocie rok do roku wprawdzie wzrosło, ale trend zdążył się już odwrócić.

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Źródło: PAP
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