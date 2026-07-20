Jeszcze do 31 sierpnia mieszkańcy gminy Łomianki mogą składać wnioski do Gminnego Programu Gromadzenia Wody w ramach dotacji celowej na zakup i montaż przydomowego, naziemnego zbiornika na deszczówkę i wody roztopowe lub budowę przydomowego ogrodu deszczowego. Kto może się ubiegać?

Dotacja na deszczówkę

Zbieranie deszczówki to realna oszczędność, a zgromadzona woda może być wykorzystana w okresach bez opadów do podlewania ogrodu. Mieszkańcy gminy Łomianki mogą ubiegać się o dofinansowanie na inwestycje mające na celu wykorzystywanie deszczówki.

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Dotacja może być udzielona za zakup i montaż przydomowego, naziemnego zbiornika na deszczówkę i wody roztopowe albo na budowę przydomowego ogrodu deszczowego.

Do kogo skierowany jest program?

Program skierowany jest dla szerokiego grona odbiorców. Skorzystać mogą osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, wspólnoty mieszkaniowe i jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi osobami prawnymi.

Wnioskodawca może ubiegać się o 80 proc. kosztów zakupu, montażu lub budowy nowej infrastruktury z zakresu małej retencji określonej w Programie, jednak nie więcej niż 1 000 zł.

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Ważne Rozpoczęcie realizacji inwestycji nie może nastąpić przed zawarciem umowy z gminą o udzielenie dotacji celowej

Wszelkie formularze oraz pełną dokumentację Gminnego Programu Gromadzenia Wody można znaleźć na stronie internetowej www.lomianki.pl, na stronie BIP Łomianki www.bip.lomianki.pl/Prawo Lokalne/Uchwały Rady Miejskiej, osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Łomiankach - ul. Warszawska 71, 05-092 Łomianki, pok. 10, tel. 22 888 98 87

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Jaka dokumentacja jest potrzebna?

Aby ubiegać się o dotację należy przygotować:

Wniosek o udzielenie dotacji celowej.

o udzielenie dotacji celowej. Opis przedsięwzięcia określający jej zakres rzeczowo – finansowy oraz stan istniejący (dokumentacja fotograficzna, opis techniczny inwestycji, wnioskowana kwota dotacji),

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.

Oświadczenie dotyczące podatku od towarów i usług – jeśli dotyczy.

Wszystkie zaświadczenia i informacje dotyczące pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – dotyczy przedsiębiorców.

Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wnioskodawcy - jeśli dotyczy.

Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu gminy, reguluje Uchwała nr XV/150/2025 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 15 maja 2025 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łomianki w ramach Gminnego Programu Gromadzenia Wody.