Od 8 lipca 2026 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, która w istotny sposób zmienia zasady kontroli zatrudnienia w Polsce. Inspektorzy PIP zyskali m.in. możliwość administracyjnego przekształcania pozornych umów cywilnoprawnych i kontraktów B2B w umowy o pracę - bez konieczności kierowania sprawy do sądu. To jedna z najważniejszych zmian w prawie pracy ostatnich lat, a jej skutki odczują wszyscy pracodawcy, niezależnie od branży czy wielkości firmy.

Aby pomóc przedsiębiorcom, kadrowym i specjalistom HR przygotować się na nowe zasady, zapraszamy na bezpłatne wydarzenie online „Kawa z INFORLEX. Nowe uprawnienia PIP 2026 - czy Twoja firma jest gotowa na kontrolę?”, które odbędzie się 23 lipca 2026 r. o godz. 9:00.

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Dlaczego warto wziąć udział

Nowe przepisy to nie tylko szersze kompetencje inspektorów, ale też wyższe kary finansowe, możliwość prowadzenia kontroli zdalnych oraz ściślejsza współpraca PIP z ZUS i Krajową Administracją Skarbową w zakresie wymiany danych. W praktyce oznacza to, że urząd będzie mógł skuteczniej i szybciej typować firmy do kontroli, a sama kontrola może przebiegać sprawniej niż dotychczas, co dla nieprzygotowanego pracodawcy oznacza mniej czasu na reakcję.

Podczas spotkania eksperci w przystępny sposób wyjaśnią, co te zmiany oznaczają w codziennej praktyce działów kadr, HR i zarządów firm.

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Co znajdziesz w programie

Podczas spotkania dowiesz się m.in.:

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• jakie nowe obowiązki i ryzyka wiążą się ze zmianami w uprawnieniach PIP,

• za co pracodawcy mogą zostać ukarani i jakie sankcje realnie im grożą,

• jak będzie przebiegać kontrola PIP i na co inspektorzy zwrócą szczególną uwagę,

• jakie dokumenty i informacje warto przygotować zawczasu, jeszcze przed kontrolą,

• jakie prawa przysługują pracodawcy w trakcie postępowania kontrolnego,

• jakie błędy inspektorzy wykrywają najczęściej i jak skutecznie ich unikać.

Dla kogo jest to wydarzenie

Spotkanie kierujemy do wszystkich, którzy odpowiadają za zgodność zatrudnienia z przepisami i chcą uniknąć niepotrzebnego ryzyka:

• pracodawców i osób zarządzających firmą, które chcą wiedzieć, na co się przygotować,

• działów kadr i płac, odpowiedzialnych za dokumentację pracowniczą,

• specjalistów HR, którzy na co dzień zarządzają formami zatrudnienia i umowami cywilnoprawnymi.

Jeśli w Twojej organizacji funkcjonują umowy zlecenia, umowy o dzieło lub współpraca B2B, warto już teraz zweryfikować, czy sposób ich wykonywania odpowiada rzeczywistemu charakterowi współpracy bo to właśnie na tym skupi się uwaga inspektorów.

Nie czekaj na kontrolę, żeby dowiedzieć się, czy Twoja firma działa zgodnie z nowymi przepisami. Dołącz do Kawy z INFORLEX 23 lipca 2026 r. o godz. 9:00 i przygotuj organizację na zmiany.

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