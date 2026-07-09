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To już dzieje się w polskich firmach. AI przyspiesza pracę tysięcy osób

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09 lipca 2026, 09:30
oprac. Łucja Orzeł
To już dzieje się w polskich firmach. AI przyspiesza pracę tysięcy osób
To już dzieje się w polskich firmach. AI przyspiesza pracę tysięcy osób
Shutterstock
Forsal.pl

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Z automatyzacji i sztucznej inteligencji korzysta już 42,2 proc. firm – wynika z raportu „Barometr rynku pracy 2026”. Największą popularność rozwiązania te zdobyły w sektorze handlu i usług. Ponad połowa pracowników wykorzystujących AI uważa, że narzędzia te pozwalają im szybciej wykonywać codzienne obowiązki.

Z przekazanego PAP raportu z badań wśród pracodawców i pracowników wynika, że z automatyzacji i sztucznej inteligencji korzysta 42,2 proc. organizacji, z czego jedynie 12,2 proc. stosuje je na szeroką skalę, a 30 proc. wykorzystuje je tylko w wybranych obszarach i dostrzega przestrzeń do rozwoju.

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Wdrożenie tych rozwiązań w najbliższym czasie planuje 22,5 proc. firm, a 35 proc. nie korzysta z nich i nie planuje ich implementacji.

Automatyzacja i AI przestały być rozwiązaniami zarezerwowanymi dla nielicznych firm. Wyniki badania pokazują jednak, że tylko niewielka część z nich wykorzystuje automatyzację i AI na szeroką skalę, podczas gdy dla wielu organizacji pozostają one narzędziem wspierającym wybrane procesy” – ocenił prezes zarządu Gi Group Antonio Carvelli.

Nie wszyscy wdrażają nowe technologie. Co trzecia firma nie planuje zmian

Z raportu wynika, że najwyższy odsetek firm szeroko wykorzystujących automatyzację i AI odnotowano w handlu i usługach – odpowiednio 15,4 proc. i 14 proc. W transporcie i logistyce jest to 13,6 proc., w sektorze publicznym 10,9 proc., a w przemyśle 9,1 proc.

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Z kolei częściowe wykorzystanie najczęściej deklarują przedsiębiorstwa z sektora przemysłu oraz transportu i logistyki – po 36,4 proc. W usługach odsetek ten wynosi 29,5 proc., w sektorze publicznym 28,2 proc., a w handlu 24,8 proc.

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Na etapie planowania wdrożeń są głównie firmy z handlu oraz sektora publicznego (25,5 proc.). W usługach odsetek ten wynosi 21,5 proc., w przemyśle 19 proc., a w transporcie i logistyce 14,5 proc. Jednocześnie ponad jedna trzecia firm w każdej z analizowanych branż nie wykorzystuje automatyzacji i AI oraz nie planuje ich wdrożenia.

Najczęściej wskazywanym przez firmy efektem wdrożenia automatyzacji i AI jest usprawnienie i przyspieszenie procesów (42,3 proc.). Na drugim miejscu znalazło się ograniczenie kosztów (32,6 proc.), a na trzecim zmiana organizacji pracy lub zakresu obowiązków pracowników (27 proc.). Rozwój nowych usług, produktów lub obszarów działalności wskazało natomiast 23,7 proc. organizacji.

Czy AI zabierze miejsca pracy? Przedsiębiorcy wskazują najważniejsze efekty zmian

Rzadziej przedsiębiorcy deklarowali wzrost tempa pracy lub presji na wyniki (15,8 proc.) oraz ograniczenie zapotrzebowania na pracowników (14,4 proc.). Trudności organizacyjne lub wdrożeniowe sygnalizowało 6,5 proc. firm.

Jak pokazał raport, ponad 23 proc. pracowników korzysta z narzędzi automatyzujących zadania lub wykorzystujących sztuczną inteligencję. Kolejne 20 proc. wskazuje, że rozwiązania te są stosowane w ich firmie, jednak sami ich nie używają. Z kolei blisko 46 proc. respondentów pracuje w organizacjach, w których automatyzacja i AI nie są wdrożone.

Wśród osób korzystających z takich usprawnień dominują pozytywne oceny. Najczęściej wskazywanym efektem jest ułatwienie lub przyspieszenie wykonywania obowiązków (52 proc.).

Z kolei po 24,4 proc. respondentów deklaruje, że automatyzacja i AI ograniczają liczbę powtarzalnych zadań i umożliwia im skupienie się na bardziej wymagających lub kreatywnych obowiązkach. Jednocześnie 20,6 proc. badanych wskazuje, że wykorzystanie automatyzacji i AI wiąże się ze wzrostem tempa pracy lub presji na wyniki, a 19 proc. podkreśla konieczność zdobycia nowych umiejętności.

Zmianę zakresu obowiązków deklaruje 6 proc. pracowników, natomiast blisko 4 proc. wskazuje, że nowe narzędzia utrudniły pracę lub wymagały dodatkowej weryfikacji efektów. Z kolei 11 proc. pracujących Polaków nie dostrzega wpływu zaawansowanych technologii na swoje obowiązki.

„Barometr rynku pracy 2026” powstał na podstawie badań przeprowadzonych przez Agencję Badań Rynku i Opinii SW Research. Badania zostały zrealizowane pod koniec lutego i na początku marca 2026 r. na łącznej grupie 1074 pracowników i pracodawców.

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Źródło: PAP
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