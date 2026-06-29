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Zawieś firmę przez mObywatela – nowe funkcje dla przedsiębiorców od dziś w aplikacji

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29 czerwca 2026, 18:47
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
smartfon otwarty na ekranie powitalnym aplikacji mObywatel
Masz firmę? Od dziś zawiesisz ją przez telefon w 2 minuty – nowa funkcja w mObywatelu
Shutterstock

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Od dziś (29 czerwca 2026) przedsiębiorcy mogą zawiesić, wznowić lub zmienić status swojej działalności gospodarczej wprost przez aplikację mObywatel. Wystarczy wypełnić krótki wniosek, podpisać profilem zaufanym i wysłać do CEIDG. Nowe funkcje obejmują także zarządzanie pełnomocnikami firmy. Sprawdź, jak działa usługa Firma w mObywatelu i co jeszcze możesz załatwić przez aplikację.

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Co nowego w mObywatelu dla przedsiębiorców?

Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło kolejne funkcje w usłudze Firma, która od dziś pozwala zarządzać statusem działalności gospodarczej bezpośrednio z poziomu aplikacji.

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„Im mniej czasu przedsiębiorca traci na formalności, tym więcej może poświęcić na rozwój swojej firmy. Zawieszenie działalności, jej wznowienie, zarządzanie pełnomocnikami – to wszystko jest teraz dostępne bezpośrednio w mObywatelu. Wspieramy polskich przedsiębiorców" – mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

VAT 2026 - KOMENTARZ

Zarządzanie statusem firmy – co możesz zrobić przez telefon?

1. Zawieszenie działalności gospodarczej

Na czas określony lub bez określenia terminu z góry – bez wizyty w urzędzie.

Jak to działa?

  1. Wchodzisz do usługi Firma w mObywatelu.
  2. Wybierasz opcję Zawieś działalność.
  3. Wypełniasz krótki formularz (data zawieszenia, powód – opcjonalnie).
  4. Podpisujesz wniosek profilem zaufanym.
  5. Wysyłasz do CEIDG wprost z aplikacji.

Wniosek trafia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) automatycznie. Po akceptacji przez urząd widzisz w aplikacji zaktualizowany status firmy.

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2. Wznowienie działalności gospodarczej

Po okresie zawieszenia możesz wznowić działalność – również przez aplikację.

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Możesz też:

  • Zmienić wcześniej wskazaną datę wznowienia działalności (np. jeśli planujesz wrócić do biznesu wcześniej).
  • Całkowicie zrezygnować z planowanego wznowienia.

3. Rezygnacja z planowanego zawieszenia lub wznowienia

Zmieniłeś zdanie? Możesz wycofać wcześniej złożony wniosek o zawieszenie lub wznowienie działalności – zanim zacznie obowiązywać. Wszystko załatwisz w aplikacji, bez wizyty w urzędzie.

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Pełnomocnicy i prokurenci firmy – zarządzaj listą przez telefon

To duża nowość: w usłudze Firma pojawił się skrót Pełnomocnicy, który pokazuje listę osób upoważnionych do działania w imieniu Twojej firmy (według danych w CEIDG).

Co widzisz na liście?

  • Imię i nazwisko pełnomocnika/prokurenta (jeśli to osoba fizyczna).
  • Nazwę i numer KRS (jeśli pełnomocnikiem jest osoba prawna, np. spółka).

Jak usunąć pełnomocnika przez mObywatel?

  1. Otwierasz listę Pełnomocnicy w usłudze Firma.
  2. Naciskasz Usuń obok wybranego nazwiska lub nazwy.
  3. Potwierdzasz decyzję.
  4. Aplikacja wysyła podpisany profilem zaufanym wniosek do CEIDG.

Usunięty pełnomocnik znika z listy – nie ma już uprawnień do reprezentowania Twojej firmy.

Co jeszcze możesz zrobić w usłudze Firma?

Usługa Firma w mObywatelu to coraz bardziej kompleksowe narzędzie dla przedsiębiorców. Oprócz nowości (zawieszenie, wznowienie, pełnomocnicy) możesz:

1. Założyć pierwszą działalność gospodarczą

Wypełniasz i wysyłasz wniosek CEIDG-1 bezpośrednio z aplikacji. Nie musisz iść do urzędu – cały proces załatwisz przez telefon.

2. Sprawdzić dane firmy

Widzisz aktualny status działalności, NIP, REGON, adres siedziby, główny przedmiot działalności (kod PKD).

3. Pobrać zaświadczenie z CEIDG

Oficjalny dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej – generujesz go w aplikacji w kilka sekund.

Kto może korzystać z usługi Firma?

Wymagania to:

  • Pełnoletnia osoba z polskim obywatelstwem;
  • Dodany mDowód w aplikacji mObywatel;
  • Aktywny profil zaufany (do podpisywania wniosków).

Jeśli spełniasz te trzy warunki – usługa Firma jest dla Ciebie.

Jak zaktualizować mObywatela do najnowszej wersji?

Nowe funkcje są dostępne od wersji 4.85.0 aplikacji mObywatel.

Jak sprawdzić wersję i zaktualizować?

Android:

  1. Otwórz Google Play.
  2. Wpisz mObywatel.
  3. Jeśli dostępna jest aktualizacja – kliknij Aktualizuj.

iOS:

  1. Otwórz App Store.
  2. Wpisz mObywatel.
  3. Jeśli dostępna jest aktualizacja – kliknij Aktualizuj.

Podsumowanie – mObywatel dla przedsiębiorców: co jest dostępne?

Usługa Firma w mObywatelu to narzędzie, które oszczędza czas i eliminuje biurokrację. Od dziś możesz:

  • Zawiesić działalność (na czas określony lub bezterminowo);
  • Wznowić działalność po zawieszeniu;
  • Zmienić datę wznowienia lub zrezygnować z niego;
  • Usunąć pełnomocnika lub prokurenta;
  • Założyć pierwszą działalność gospodarczą;
  • Pobrać zaświadczenie z CEIDG.

Wszystko przez aplikację, bez wychodzenia z domu i logowania co CEIDG z komputera.

„Tak ważna dla biznesu elastyczność i oszczędność czasu stają się więc faktem dzięki usłudze Firma w aplikacji mObywatel" – podsumowuje Ministerstwo Cyfryzacji.

Ważne

Pamiętaj, że nowe funkcjonalności wymagają najnowszej wersji mObywatela. Zaktualizuj aplikację do wersji 4.85.0.

Najczęściej zadawane pytania - mObywatel dla przedsiębiorców: jakie nowe funkcje od 29 czerwca 2026? FAQ

Czy zawieszenie działalności przez mObywatela jest bezpłatne?

Tak. Usługa jest całkowicie bezpłatna.

Ile czasu zajmuje zawieszenie działalności?

Wniosek wysyłasz natychmiast. Status w aplikacji aktualizuje się automatycznie po zatwierdzeniu wniosku.

Czy mogę zawiesić działalność wstecz?

Nie. Data zawieszenia nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku.

Co jeśli nie mam profilu zaufanego?

Bez profilu zaufanego nie podpiszesz wniosku – musisz go założyć (np. w banku, urzędzie, przez ePUAP).

Czy mogę zarządzać cudzą firmą przez mObywatela?

Nie. Usługa Firma działa tylko dla Twojej własnej działalności gospodarczej zarejestrowanej na Twoje dane.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

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Zawieś firmę przez mObywatela – nowe funkcje dla przedsiębiorców od dziś w aplikacji
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