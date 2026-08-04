Optymalizacja podatkowa a DAC8 - kryptowaluty za granicą przestają być niewidoczne. I co dalej?

Przechowywanie kryptowalut na zagranicznej giełdzie nie oznacza już, że informacje o transakcjach pozostaną poza zasięgiem polskiego fiskusa. Nowe regulacje DAC8 rozszerzają automatyczną wymianę informacji podatkowych na rynek kryptoaktywów. Dane gromadzone przez giełdy i innych pośredników mają trafiać do administracji państwa, w którym użytkownik jest rezydentem podatkowym.

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W przypadku polskiego rezydenta oznacza to, że Krajowa Administracja Skarbowa może otrzymać informacje o transakcjach dokonanych również za pośrednictwem podmiotów działających poza Polską. Samo korzystanie z zagranicznej giełdy, rachunku płatniczego albo portfela oferowanego przez zagranicznego dostawcę nie przesuwa automatycznie obowiązku podatkowego do innego kraju.

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Jaka jest podstawa prawna zmian?

Podstawą unijnych regulacji jest dyrektywa Rady (UE) 2023/2226 z 17 października 2023 r., nazywana DAC8. Zmieniła ona dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania.

DAC8 wprowadziła wspólne dla państw Unii Europejskiej zasady raportowania informacji o użytkownikach kryptoaktywów i dokonywanych przez nich transakcjach. Rozwiązania są powiązane również ze standardem CARF, czyli Crypto-Asset Reporting Framework, opracowanym przez OECD.

W Polsce regulacje zostały wdrożone ustawą z 13 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, ogłoszoną w Dzienniku Ustaw z 17 marca 2026 r. pod pozycją 347. Ustawa weszła w życie 18 marca 2026 r., czyli następnego dnia po jej ogłoszeniu.

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Nowe przepisy nie zmieniają samej stawki podatku od sprzedaży kryptowalut. Zmieniają przede wszystkim dostęp administracji skarbowej do danych oraz możliwość porównywania informacji otrzymanych od zagranicznych dostawców z deklaracjami składanymi przez podatnika.

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Od kiedy raportowane są transakcje?

Chociaż polska ustawa weszła w życie 18 marca 2026 r., obowiązek raportowania obejmuje transakcje przeprowadzane od 1 stycznia 2026 r.

Oznacza to, że giełdy i inni raportujący dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów mają gromadzić informacje również o transakcjach dokonanych pomiędzy 1 stycznia a 17 marca 2026 r., a więc przed formalnym wejściem w życie polskich przepisów. Ministerstwo Finansów wskazuje wprost, że obowiązek raportowania obejmuje transakcje dokonane od początku 2026 r.

Podatnik nie powinien zatem zakładać, że operacje wykonane na początku 2026 r. nie zostaną objęte systemem tylko dlatego, że polska ustawa została ogłoszona w marcu.

Jakie dane mogą trafić do fiskusa?

Raportowanie ma obejmować zarówno informacje identyfikujące użytkownika, jak i zbiorcze dane dotyczące przeprowadzanych operacji.

Dostawca usług może wymagać od klienta podania między innymi:

imienia i nazwiska,

adresu,

państwa lub państw rezydencji podatkowej,

numeru identyfikacji podatkowej,

daty i miejsca urodzenia,

danych pozwalających przypisać konto do konkretnego użytkownika.

Raportowane mogą być również informacje o nabyciu i sprzedaży kryptoaktywów, wymianie jednego kryptoaktywa na inne, transferach oraz wartości realizowanych operacji. Ministerstwo Finansów potwierdza, że system obejmuje m.in. nabycie, sprzedaż oraz wymianę jednego kryptoaktywa na inne.

To ważne rozróżnienie. Wymiana jednej kryptowaluty na inną może podlegać raportowaniu, mimo że na gruncie polskiego PIT taka wymiana co do zasady nie powoduje jeszcze powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Jakie uprawnienia uzyska urząd skarbowy?

DAC8 nie wprowadza odrębnego „podatku od giełdy zagranicznej” ani automatycznego poboru 19 proc. od każdej zaraportowanej transakcji. Nie oznacza również, że każda informacja otrzymana przez KAS automatycznie doprowadzi do kontroli. Nowy system dostarczy jednak administracji skarbowej materiału, który może zostać zestawiony z informacjami wykazanymi przez podatnika w PIT-38.

Jeżeli dane będą się różniły, urząd może w szczególności:

wezwać podatnika do złożenia wyjaśnień,

zażądać dokumentów potwierdzających ceny nabycia i sprzedaży,

poprosić o historię rachunku na giełdzie lub historię transferów,

zweryfikować źródło środków przeznaczonych na zakup kryptoaktywów,

przeprowadzić czynności sprawdzające, kontrolę podatkową albo postępowanie podatkowe,

określić zaległość podatkową wraz z odsetkami,

zbadać, czy niezłożenie deklaracji lub niewykazanie dochodu może rodzić odpowiedzialność karną skarbową.

Szczególnie istotna będzie możliwość porównania wartości sprzedaży raportowanej przez giełdę z przychodem wykazanym przez inwestora. Sam raport nie musi jednak przedstawiać pełnego obrazu sytuacji podatnika. Może nie uwzględniać wszystkich kosztów zakupu, transferów między własnymi portfelami albo operacji przeprowadzonych u innych dostawców.

Dlatego rozbieżność między danymi z DAC8 a PIT-38 nie zawsze musi oznaczać ukrycie dochodu. Podatnik powinien jednak potrafić ją wyjaśnić i udokumentować.

Jak rozlicza się kryptowaluty w Polsce?

Polski rezydent podatkowy co do zasady podlega w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów, niezależnie od tego, czy zostały osiągnięte za pośrednictwem polskiej, cypryjskiej, niemieckiej czy pozaunijnej giełdy.

Przychód z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej powstaje przede wszystkim wtedy, gdy kryptowaluta zostaje:

sprzedana za walutę tradycyjną, np. złote, euro lub dolary,

wymieniona na towar, usługę albo prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna,

wykorzystana do uregulowania zobowiązania.

Sama wymiana jednej waluty wirtualnej na inną nie podlega obecnie opodatkowaniu w Polsce. Rozliczenie następuje w deklaracji PIT-38, a stawka podatku wynosi 19 proc.

Dochód stanowi różnicę między przychodem a udokumentowanymi kosztami nabycia kryptowalut i kosztami związanymi z ich zbyciem. Koszty poniesione w danym roku należy wykazać nawet wtedy, gdy podatnik nie sprzedał jeszcze kryptowalut. Niewykorzystana nadwyżka kosztów przechodzi na kolejne lata.

To jeden z najważniejszych powodów, dla których inwestor powinien przechowywać dokumentację zakupu. Fiskus może otrzymać informację o sprzedaży, ale podatnik nadal musi sam wykazać, ile wcześniej zapłacił za dane aktywa.

Jakie są konsekwencje dla polskiego rezydenta?

Najważniejszą konsekwencją DAC8 jest ograniczenie faktycznej anonimowości transakcji przeprowadzanych za pośrednictwem scentralizowanych dostawców.

Polski rezydent powinien liczyć się z tym, że urząd może uzyskać dane również wtedy, gdy:

giełda nie ma siedziby ani oddziału w Polsce,

środki po sprzedaży nie zostały przesłane na polski rachunek bankowy,

zysk został pozostawiony na koncie giełdowym,

podatnik korzystał z kilku zagranicznych platform,

transakcje były rozliczane w euro, dolarach albo stablecoinach.

DAC8 nie oznacza jednak, że opodatkowany zostanie każdy transfer kryptowaluty. Przeniesienie aktywów pomiędzy własnymi portfelami nie jest tym samym co odpłatne zbycie. Może jednak zostać zaraportowane i wymagać wykazania, że oba adresy lub konta należały do tej samej osoby.

Problemem mogą być również operacje, które nie mieszczą się w prostym modelu „zakup – sprzedaż”, takie jak staking, lending, airdropy, nagrody, tokeny otrzymane za świadczenie usług albo korzystanie z protokołów zdecentralizowanych. Ich kwalifikacja podatkowa może zależeć od konstrukcji konkretnej transakcji.

Przy zwykłej sprzedaży kryptowaluty przez osobę fizyczną nie występuje w Polsce klasyczny podatek u źródła, taki jak przy dywidendach, odsetkach lub określonych należnościach licencyjnych. Zagraniczna giełda co do zasady nie powinna potrącać polskiemu inwestorowi 19 proc. podatku tylko dlatego, że sprzedał on bitcoin lub inną kryptowalutę. Podatnik samodzielnie ustala dochód i rozlicza go w Polsce w PIT-38.

Ryzyko zagranicznego podatku może jednak pojawić się przy innych rodzajach świadczeń związanych z kryptoaktywami, np. odsetkach, nagrodach, wypłatach z określonych produktów inwestycyjnych albo tokenach reprezentujących prawa do zysków. Znaczenie może mieć również lokalne prawo państwa, w którym działa podmiot dokonujący wypłaty.

Nie należy więc utożsamiać wszystkich przychodów z rynku krypto z prostą sprzedażą waluty wirtualnej.

Jak zabezpieczyć się przed podatkiem za granicą i podwójnym opodatkowaniem?

Pierwszym krokiem powinno być prawidłowe określenie rezydencji podatkowej. Sam zagraniczny adres, rachunek bankowy, spółka lub konto na giełdzie nie powodują automatycznej utraty polskiej rezydencji.

Inwestor powinien przekazywać giełdzie zgodne ze stanem faktycznym informacje o państwie rezydencji i numerze identyfikacji podatkowej. Podawanie przypadkowego zagranicznego adresu w celu uniknięcia raportowania może doprowadzić do poważniejszych problemów niż samo rozliczenie podatku.

W praktyce warto:

Ustalić rzeczywistą rezydencję podatkową. W przypadku powiązań z dwoma państwami należy przeanalizować miejsce zamieszkania, centrum interesów osobistych i gospodarczych, długość pobytu oraz właściwą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Uzyskać certyfikat rezydencji. Jeżeli zagraniczny podmiot przewiduje pobór podatku od określonej wypłaty, certyfikat polskiej rezydencji może pozwolić zastosować właściwą umowę międzynarodową, obniżoną stawkę albo zwolnienie. Dokument powinien zostać przekazany przed wypłatą, jeżeli wymagają tego procedury danego dostawcy. Sprawdzić kwalifikację danego przychodu. Sprzedaż kryptowaluty, staking, lending, odsetki i token reprezentujący udział w zyskach mogą być traktowane odmiennie. Przed skorzystaniem z produktu należy ustalić, czy zagraniczny podmiot będzie działał jako płatnik oraz na jakiej podstawie może potrącić podatek. Gromadzić potwierdzenia pobrania podatku. Jeżeli podatek został potrącony za granicą, potrzebne będą dokumenty wskazujące państwo, rodzaj dochodu, podstawę opodatkowania, stawkę oraz faktycznie pobraną kwotę. Sam wpis w historii rachunku może nie wystarczyć do zastosowania metody unikania podwójnego opodatkowania. Prowadzić własną ewidencję. Należy regularnie pobierać historię transakcji, potwierdzenia przelewów, raporty giełdowe oraz dane o transferach pomiędzy własnymi portfelami. Nie warto zakładać, że dokumenty będą dostępne bezterminowo. Rozliczyć wcześniejsze nieprawidłowości przed wezwaniem urzędu. Osoba, która w poprzednich latach nie wykazała sprzedaży kryptowalut albo nie ujęła kosztów, powinna przeanalizować możliwość złożenia korekty PIT-38, zapłaty zaległości wraz z odsetkami oraz — gdy jest to zasadne — czynnego żalu. Skuteczność czynnego żalu zależy między innymi od tego, czy organ nie posiada już udokumentowanej wiedzy o naruszeniu.

DAC8 nie wprowadza nowego podatku, lecz nowy poziom kontroli

Największa zmiana nie polega na nałożeniu nowej daniny na kryptowaluty. DAC8 powoduje, że administracja skarbowa będzie dysponowała znacznie szerszą wiedzą o transakcjach dokonywanych przez polskich rezydentów za granicą.

Do tej pory fiskus często musiał najpierw ustalić, że podatnik w ogóle korzystał z zagranicznej giełdy. Teraz informacje mają być przekazywane automatycznie.

Dla inwestora oznacza to konieczność uporządkowania dokumentacji, prawidłowego ustalenia rezydencji podatkowej i sprawdzenia, czy deklaracje PIT-38 odpowiadają rzeczywiście przeprowadzonym operacjom. W nowym systemie największym problemem może być nie tyle sama wysokość podatku, ile brak dokumentów pozwalających odtworzyć koszty zakupu i wyjaśnić przepływy pomiędzy giełdami oraz portfelami.

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