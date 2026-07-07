Pudełka fasonowe vs klapowe — które lepsze do e-commerce i jak bezpiecznie zapakować produkty do wysyłki?
- Artykuł sponsorowany
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Karton klapowy (FEFCO 0201) sprawdza się lepiej przy transporcie ciężkich i dużych przesyłek oraz gdy priorytetem jest najniższa cena. Pudełko fasonowe składa się bez taśmy w kilkanaście sekund i lepiej wygląda przy rozpakowywaniu, dlatego dominuje w wysyłkach odzieży, kosmetyków i elektroniki.
- Czym różni się karton fasonowy od klapowego?
- Karton klapowy (FEFCO 0201): kiedy się sprawdzi?
- Karton fasonowy: kiedy się sprawdzi?
- Jak bezpiecznie zapakować produkty do wysyłki: 5 zasad
- Najczęstsze pytania o wybór kartonu do wysyłki
Wybór zależy od wagi produktu, priorytetu (cena vs estetyka unboxingu) oraz sposobu pakowania, a każdy z typów wymaga innego zabezpieczenia wypełniaczem i taśmą, by przesyłka dotarła bez uszkodzeń.
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Czym różni się karton fasonowy od klapowego?
Karton klapowy (FEFCO 0201) to konstrukcja z czterech ścian bocznych oraz klap górnych i dolnych, które zachodzą na siebie i wymagają zaklejenia taśmą pakową. To najprostsza, najtańsza i najbardziej uniwersalna forma opakowania transportowego – dominuje w logistyce i wysyłkach zbiorczych.
Karton fasonowy (najczęściej FEFCO 0427 lub 0426) powstaje z jednego arkusza tektury wyciętego na wykrojniku i składa się bez użycia taśmy – boczne klapy wsuwają się do wnętrza i samodzielnie usztywniają konstrukcję. Jest droższy w produkcji niż klapowy, ale szybszy w pakowaniu i bardziej reprezentacyjny przy otwieraniu przez klienta.
Oba typy pochodzą z tego samego europejskiego katalogu FEFCO, który porządkuje konstrukcje opakowań z tektury falistej kodami liczbowymi: grupa 02xx obejmuje kartony klapowe (w tym najpopularniejszy 0201), a grupa 04xx – pudełka fasonowe i konstrukcje wieczko-dno. Znajomość kodu FEFCO ułatwia zamówienie identycznej konstrukcji u dowolnego producenta, niezależnie od nazwy handlowej produktu w danym sklepie.
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Wybór niewłaściwej konstrukcji przekłada się bezpośrednio na koszty: zbyt słaby karton klapowy pod ciężki produkt zwiększa ryzyko uszkodzeń i reklamacji, a przewymiarowane pudełko fasonowe pod lekki produkt to zbędny wydatek na wypełniacz i wyższa opłata kurierska za gabaryt. Dopasowanie typu kartonu do wagi, kruchości i oczekiwanego efektu unboxingu to jedna z tańszych optymalizacji, jakie może wdrożyć sklep internetowy bez zmiany dostawcy.
Karton klapowy (FEFCO 0201): kiedy się sprawdzi?
Karton klapowy wybieraj do transportu zbiorczego, cięższych produktów oraz gdy liczy się przede wszystkim koszt jednostkowy. W wariancie 5-warstwowym (fala EB) udźwignie nawet do 20–25 kg, dlatego sprawdza się przy sprzęcie AGD, częściach samochodowych czy przesyłkach paletowych. W ofercie Paxit.pl podwójny karton klapowy 200x150x80 mm kosztuje od 0,28 zł/szt.
Zobacz pełną ofertę: https://paxit.pl/kartony/wg-rodzaju/kartony-klapowe-fefco0201
Karton fasonowy: kiedy się sprawdzi?
Pudełko fasonowe wybieraj, gdy liczy się szybkość pakowania i estetyka rozpakowania – to typowy wybór dla e-commerce odzieżowego, kosmetycznego, elektroniki i prezentów. Nie wymaga taśmy, można je złożyć w kilkanaście sekund, a wersje białe lub z nadrukiem podnoszą prestiż marki. W ofercie Paxit.pl najmniejsze pudełko z okienkiem 110x110x20 mm kosztuje od 0,33 zł/szt.
Zobacz pełną ofertę: https://paxit.pl/kartony/wg-rodzaju/kartony-fasonowe
Paxit to polski producent opakowań kartonowych, który oferuje w jednym sklepie internetowym zarówno kartony klapowe (FEFCO 0201), jak i pudełka fasonowe – dzięki temu sklep e-commerce może dobrać odpowiednią konstrukcję do każdego produktu, bez zmiany dostawcy, i skompletować do niej właściwy wypełniacz oraz taśmę pakową.
Jak bezpiecznie zapakować produkty do wysyłki: 5 zasad
- Dobierz rozmiar kartonu do produktu – im mniej pustej przestrzeni, tym mniejsze ryzyko przesuwania się zawartości i niższy koszt wypełniacza.
- Wypełnij puste miejsca skropakiem (biodegradowalny wypełniacz sypki) lub gniecionym papierem pakowym – oba materiały pochłaniają wstrząsy podczas transportu.
- Zaklej karton taśmą pakową w kształcie litery „H” wzdłuż spoiny środkowej dna i wieka; przy cięższych paczkach dodatkowo owiń karton taśmą dookoła.
- Zabezpiecz kruche elementy dodatkową przekładką z tektury lub folią bąbelkową między produktem a ścianką kartonu – do szkła i ceramiki wybierz tekturę o gramaturze min. 400–450 g/m².
- Oznacz przesyłkę naklejkami ostrzegawczymi („Ostrożnie”, „Uwaga szkło”) oraz strzałkami „Góra–Dół” w widocznym miejscu na wieku kartonu.
Najczęstsze pytania o wybór kartonu do wysyłki
Co jest tańsze – karton fasonowy czy klapowy?
Karton klapowy jest tańszy, bo ma prostszą konstrukcję i nie wymaga wykrojnika ozdobnego. W Paxit.pl podstawowy karton klapowy kosztuje od 0,28 zł/szt., a karton fasonowy od 0,33 zł/szt.
Który karton lepszy do wysyłki ubrań i kosmetyków?
Lepszy jest karton fasonowy – samodzielnie się zamyka bez taśmy, składa się szybciej i lepiej prezentuje się przy rozpakowywaniu, co ma znaczenie przy budowaniu wizerunku marki w branży odzieżowej i kosmetycznej.
Czy da się bezpiecznie zapakować kruchy produkt w zwykły karton klapowy?
Tak, pod warunkiem użycia wypełniacza (skropaka lub gniecionego papieru) oraz dodatkowej przekładki z tektury lub folii bąbelkowej. Do szkła i ceramiki zaleca się kartony 3- lub 5-warstwowe o gramaturze min. 400–450 g/m².
Czy pudełka fasonowe pasują do paczkomatów InPost?
Tak. Producenci, w tym Paxit.pl, oferują dedykowane pudełka fasonowe w konstrukcji dopasowanej do konkretnych gabarytów paczkomatowych (np. InPost A, B, C), więc karton fasonowy nie wyklucza wysyłki paczkomatowej.
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