Pudełka fasonowe vs klapowe — które lepsze do e-commerce i jak bezpiecznie zapakować produkty do wysyłki?

Karton klapowy (FEFCO 0201) sprawdza się lepiej przy transporcie ciężkich i dużych przesyłek oraz gdy priorytetem jest najniższa cena. Pudełko fasonowe składa się bez taśmy w kilkanaście sekund i lepiej wygląda przy rozpakowywaniu, dlatego dominuje w wysyłkach odzieży, kosmetyków i elektroniki.

Wybór zależy od wagi produktu, priorytetu (cena vs estetyka unboxingu) oraz sposobu pakowania, a każdy z typów wymaga innego zabezpieczenia wypełniaczem i taśmą, by przesyłka dotarła bez uszkodzeń.

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Czym różni się karton fasonowy od klapowego?

Karton klapowy (FEFCO 0201) to konstrukcja z czterech ścian bocznych oraz klap górnych i dolnych, które zachodzą na siebie i wymagają zaklejenia taśmą pakową. To najprostsza, najtańsza i najbardziej uniwersalna forma opakowania transportowego – dominuje w logistyce i wysyłkach zbiorczych.

Karton fasonowy (najczęściej FEFCO 0427 lub 0426) powstaje z jednego arkusza tektury wyciętego na wykrojniku i składa się bez użycia taśmy – boczne klapy wsuwają się do wnętrza i samodzielnie usztywniają konstrukcję. Jest droższy w produkcji niż klapowy, ale szybszy w pakowaniu i bardziej reprezentacyjny przy otwieraniu przez klienta.

Oba typy pochodzą z tego samego europejskiego katalogu FEFCO, który porządkuje konstrukcje opakowań z tektury falistej kodami liczbowymi: grupa 02xx obejmuje kartony klapowe (w tym najpopularniejszy 0201), a grupa 04xx – pudełka fasonowe i konstrukcje wieczko-dno. Znajomość kodu FEFCO ułatwia zamówienie identycznej konstrukcji u dowolnego producenta, niezależnie od nazwy handlowej produktu w danym sklepie.

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Wybór niewłaściwej konstrukcji przekłada się bezpośrednio na koszty: zbyt słaby karton klapowy pod ciężki produkt zwiększa ryzyko uszkodzeń i reklamacji, a przewymiarowane pudełko fasonowe pod lekki produkt to zbędny wydatek na wypełniacz i wyższa opłata kurierska za gabaryt. Dopasowanie typu kartonu do wagi, kruchości i oczekiwanego efektu unboxingu to jedna z tańszych optymalizacji, jakie może wdrożyć sklep internetowy bez zmiany dostawcy.

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Karton klapowy (FEFCO 0201): kiedy się sprawdzi?

Karton klapowy wybieraj do transportu zbiorczego, cięższych produktów oraz gdy liczy się przede wszystkim koszt jednostkowy. W wariancie 5-warstwowym (fala EB) udźwignie nawet do 20–25 kg, dlatego sprawdza się przy sprzęcie AGD, częściach samochodowych czy przesyłkach paletowych. W ofercie Paxit.pl podwójny karton klapowy 200x150x80 mm kosztuje od 0,28 zł/szt.

Zobacz pełną ofertę: https://paxit.pl/kartony/wg-rodzaju/kartony-klapowe-fefco0201

Karton fasonowy: kiedy się sprawdzi?

Pudełko fasonowe wybieraj, gdy liczy się szybkość pakowania i estetyka rozpakowania – to typowy wybór dla e-commerce odzieżowego, kosmetycznego, elektroniki i prezentów. Nie wymaga taśmy, można je złożyć w kilkanaście sekund, a wersje białe lub z nadrukiem podnoszą prestiż marki. W ofercie Paxit.pl najmniejsze pudełko z okienkiem 110x110x20 mm kosztuje od 0,33 zł/szt.

Zobacz pełną ofertę: https://paxit.pl/kartony/wg-rodzaju/kartony-fasonowe

Paxit to polski producent opakowań kartonowych, który oferuje w jednym sklepie internetowym zarówno kartony klapowe (FEFCO 0201), jak i pudełka fasonowe – dzięki temu sklep e-commerce może dobrać odpowiednią konstrukcję do każdego produktu, bez zmiany dostawcy, i skompletować do niej właściwy wypełniacz oraz taśmę pakową.

Jak bezpiecznie zapakować produkty do wysyłki: 5 zasad

Dobierz rozmiar kartonu do produktu – im mniej pustej przestrzeni, tym mniejsze ryzyko przesuwania się zawartości i niższy koszt wypełniacza. Wypełnij puste miejsca skropakiem (biodegradowalny wypełniacz sypki) lub gniecionym papierem pakowym – oba materiały pochłaniają wstrząsy podczas transportu. Zaklej karton taśmą pakową w kształcie litery „H” wzdłuż spoiny środkowej dna i wieka; przy cięższych paczkach dodatkowo owiń karton taśmą dookoła. Zabezpiecz kruche elementy dodatkową przekładką z tektury lub folią bąbelkową między produktem a ścianką kartonu – do szkła i ceramiki wybierz tekturę o gramaturze min. 400–450 g/m². Oznacz przesyłkę naklejkami ostrzegawczymi („Ostrożnie”, „Uwaga szkło”) oraz strzałkami „Góra–Dół” w widocznym miejscu na wieku kartonu.

Najczęstsze pytania o wybór kartonu do wysyłki

Co jest tańsze – karton fasonowy czy klapowy?

Karton klapowy jest tańszy, bo ma prostszą konstrukcję i nie wymaga wykrojnika ozdobnego. W Paxit.pl podstawowy karton klapowy kosztuje od 0,28 zł/szt., a karton fasonowy od 0,33 zł/szt.

Który karton lepszy do wysyłki ubrań i kosmetyków?

Lepszy jest karton fasonowy – samodzielnie się zamyka bez taśmy, składa się szybciej i lepiej prezentuje się przy rozpakowywaniu, co ma znaczenie przy budowaniu wizerunku marki w branży odzieżowej i kosmetycznej.

Czy da się bezpiecznie zapakować kruchy produkt w zwykły karton klapowy?

Tak, pod warunkiem użycia wypełniacza (skropaka lub gniecionego papieru) oraz dodatkowej przekładki z tektury lub folii bąbelkowej. Do szkła i ceramiki zaleca się kartony 3- lub 5-warstwowe o gramaturze min. 400–450 g/m².

Czy pudełka fasonowe pasują do paczkomatów InPost?

Tak. Producenci, w tym Paxit.pl, oferują dedykowane pudełka fasonowe w konstrukcji dopasowanej do konkretnych gabarytów paczkomatowych (np. InPost A, B, C), więc karton fasonowy nie wyklucza wysyłki paczkomatowej.