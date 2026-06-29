REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Moja firma » Wydatki na klimatyzację. Jakie i kiedy można wliczyć w koszty firmy jako koszt podatkowy

Wydatki na klimatyzację. Jakie i kiedy można wliczyć w koszty firmy jako koszt podatkowy

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 czerwca 2026, 09:31
Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
Najprostsze rozliczenie dotyczy klimatyzatora przenośnego oraz urządzenia montowanego na ścianie, jeżeli jego demontaż nie powoduje uszkodzenia budynku ani samego sprzętu.
Klimatyzacja a koszt podatkowy: najprostsze rozliczenie dotyczy klimatyzatora przenośnego oraz urządzenia montowanego na ścianie, jeżeli jego demontaż nie powoduje uszkodzenia budynku ani samego sprzętu.
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wysoka temperatura potrafi skutecznie obniżyć wydajność pracy. Jest jednak dobra wiadomość – po spełnieniu kilku warunków zakup klimatyzacji można rozliczyć w działalności gospodarczej. Jednak konieczne jest spełnienie kryteriów określającyh dany wydatek jako koszt podatkowy.

Sposób ujęcia takiego wydatku zależy od trzech elementów: wartości urządzenia wraz z montażem, przewidywanego okresu używania oraz tego, czy klimatyzacja jest samodzielnym sprzętem, czy instalacją trwale związaną z budynkiem.

REKLAMA

REKLAMA

Wydatki na klimatyzację: zasady wliczania w koszt podatkowy

Przy wydatku do 10 tys. zł przedsiębiorca może co do zasady ująć klimatyzację bezpośrednio w kosztach. Powyżej tej kwoty konieczne może być rozliczenie poprzez amortyzację, ulepszenie środka trwałego albo inwestycję w obcym środku trwałym.
– W przypadku klimatyzacji kluczowe jest uzasadnienie biznesowe zakupu. Przedsiębiorca powinien umieć wykazać, że urządzenie służy działalności: pracy w biurze, obsłudze klientów, przechowywaniu towaru, ochronie sprzętu albo utrzymaniu warunków niezbędnych do świadczenia usług. Obowiązek wykazania tego związku spoczywa na przedsiębiorcy – wyjaśnia Joanna Łuksza, kierownik Zespołu Ekspertów Księgowych w IFIRMA.PL

Koszt podatkowy: klimatyzator przenośny, montowany czy trwale wbudowany?

Najprostsze rozliczenie dotyczy klimatyzatora przenośnego oraz urządzenia montowanego na ścianie, jeżeli jego demontaż nie powoduje uszkodzenia budynku ani samego sprzętu.
Takie urządzenie można traktować jako odrębny składnik majątku firmy. Inaczej jest przy klimatyzacji trwale wbudowanej w obiekt – wtedy znaczenie ma to, czy przedsiębiorca jest właścicielem lokalu, czy korzysta z niego na podstawie najmu.

Jeżeli klimatyzacja jest trwale połączona z budynkiem należącym do przedsiębiorcy, wydatek może być rozliczany jako ulepszenie środka trwałego.
W wynajmowanym lokalu będzie to inwestycja w obcym środku trwałym, a przy ingerencji w budynek potrzebna jest zgoda właściciela.

REKLAMA

Jeżeli wartość klimatyzacji przekracza 10 tys. zł, a urządzenie ma być używane w firmie co najmniej rok, przedsiębiorca powinien wprowadzić je do ewidencji środków trwałych i amortyzować.
Gdy wartość nie przekracza 10 tys. zł, wydatek można ująć bezpośrednio w kosztach albo rozliczać poprzez amortyzację. Do wartości klimatyzacji wlicza się nie tylko cenę urządzenia, ale także koszty zakupu i montażu.
– Dla klimatyzatorów będących środkami trwałymi podstawowa stawka amortyzacji wynosi 10%, a właściwa klasyfikacja to KŚT 653 – urządzenia klimatyzacyjne. Dostępne są m.in. amortyzacja liniowa, degresywna, jednorazowa oraz sezonowa, zależnie od spełnienia warunków przewidzianych w przepisach – dodaje Joanna Łuksza.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Klimatyzacja w koszt podatkowy: dla firma w mieszkaniu potrzebne mocne uzasadnienie

Najwięcej wątpliwości może pojawić się przy działalności prowadzonej w mieszkaniu. W takim przypadku przedsiębiorca powinien szczególnie dobrze udokumentować, że klimatyzacja służy działalności, a nie także celom prywatnym.
Ekspertka IFIRMA wskazuje, że odpowiedzi Krajowej Informacji Skarbowej mogą różnić się w zależności od formy zapytania i stanu faktycznego, dlatego w razie niepewności warto wystąpić o indywidualną interpretację podatkową.

Istotne ograniczenie dotyczy klimatyzacji trwale połączonej z mieszkaniem. Po zmianach wprowadzonych przez Polski Ład nie ma możliwości amortyzowania nieruchomości mieszkalnych, dlatego przy nakładach przekraczających 10 tys. zł nie znajdzie zastosowania rozliczenie przez ulepszenie środka trwałego.
– Prowadząc firmę w mieszkaniu nie warto opierać rozliczenia na ogólnym stwierdzeniu, że klimatyzacja poprawia komfort. Bezpieczniejsze jest konkretne uzasadnienie: jakie pomieszczenie jest wykorzystywane w działalności, jakie czynności są tam wykonywane i dlaczego temperatura ma znaczenie dla pracy, klientów, sprzętu lub towarów – komentuje ekspertka IFIRMA.

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Moja firma
TSUE ceny transferowe a VAT
29 cze 2026

Czy korekta cen transferowych może zostać uznana za wynagrodzenie za usługę podlegającą VAT? Najnowszy wyrok TSUE pokazuje, że nie każda płatność pomiędzy podmiotami powiązanymi automatycznie oznacza odpłatne świadczenie usług.
Choć branża moto zmniejsza zatrudnienie, to produkcja rośnie
29 cze 2026

Polska motoryzacja nadal ogranicza zatrudnienie. Według AutomotiveSuppliers.pl na koniec I kwartału 2026 r. w branży pracowało 193,3 tys. osób, o prawie 4 proc. mniej niż rok wcześniej, choć produkcja sprzedana lekko wzrosła.
Wydatki na klimatyzację. Jakie i kiedy można wliczyć w koszty firmy jako koszt podatkowy
29 cze 2026

Wysoka temperatura potrafi skutecznie obniżyć wydajność pracy. Jest jednak dobra wiadomość – po spełnieniu kilku warunków zakup klimatyzacji można rozliczyć w działalności gospodarczej. Jednak konieczne jest spełnienie kryteriów określającyh dany wydatek jako koszt podatkowy.
Wakacje i urlopy 2026. Hotele i restauracje w Polsce liczą na solidne zyski i chcą spłacić resztę długów z czasów kryzysu
27 cze 2026

Hotelarze i restauratorzy w przeciwieństwie do wielu innych branż nie przejmują się bieżącą sytuacją geopolityczną. ale starają się obrócić ją na swoją korzyść. Dzięki temu, że wielu Polaków rezygnuje z wakacji zagranicą, by spędzić je w kraju, liczą na większe niż zwykle obroty i zyski. To ma wielu z nich pozwolić na spłatę reszty długów ciągnących się od czasów pandemii.

REKLAMA

W strefie turbulencji [WYWIAD]
26 cze 2026

Rozmowa z Andreą Clarke, autorką książki „Adaptuj się”, o przywództwie w warunkach niepewności oraz roli adaptacyjności jako kluczowej kompetencji współczesnych liderów.
Mała firma duże ryzyko. Jak mikro i małe firmy mogą korzystać z obsługi prawnej bez ponoszenia wielkich kosztów?
26 cze 2026

W dużych firmach nikogo nie dziwi obecność prawnika wewnętrznego. Umowy, windykacja, spory z kontrahentami, decyzje zarządu, negocjacje, regulaminy, odpowiedzialność wspólników czy ryzyka pracownicze są na tyle częste, że własny dział prawny staje się naturalną częścią organizacji. Mikro i małe firmy działają jednak inaczej. Zwykle nie mają ani budżetu, ani skali, aby zatrudnić prawnika na etat. Nie oznacza to jednak, że mają mniej ryzyk prawnych.
Burza wokół kontroli w pizzerii. Czy skarbówka jest rozliczana z liczby mandatów? [Gość INFOR.PL}
26 cze 2026

Czy urzędnik skarbowy powinien bezwzględnie karać przedsiębiorców za błędy podatkowe? Czy ma prawo odstąpić od mandatu? I dlaczego to właśnie pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej stają się często celem społecznej krytyki za przepisy, których sami nie tworzą? O tym w rozmowie z Szymonem Glonkiem mówiła Agata Jagodzińska, przewodnicząca Związkowej Alternatywy w KAS.
Koniec ze sprzętami działającymi tylko 2 lata. Do 31 lipca 2026 r. firmy mają czas na dostosowanie się do dyrektywy Right to Repair
25 cze 2026

Do 31 lipca 2026 r. firmy mają czas na dostosowanie się do dyrektywy Right to Repair. Nowe prawo dotyczy rynku elektroniki i AGD. Będą miały nowe obowiązki wobec konsumentów. Naprawa sprzętu to nie wybór, a konieczność. Odpowiedzialność producenta nie skończy się na okresie gwarancji.

REKLAMA

Faktoring odwrotny – sposób na płynność finansową bez blokowania firmowej gotówki
25 cze 2026

Rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarczej, dłuższe terminy płatności i niepewność gospodarcza sprawiają, że zarządzanie firmową gotówką staje się jednym z najważniejszych wyzwań dla sektora MŚP. Coraz więcej przedsiębiorców szuka rozwiązań, które pozwolą terminowo regulować zobowiązania, jednocześnie korzystając z wydłużonego terminu płatności. Jednym z nich jest faktoring odwrotny.
Upały w pracy. Jakie obowiązki ma pracodawca? Inspektorzy sprawdzą przestrzeganie przepisów
25 cze 2026

W związku z nadchodzącą falą upałów, ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwróciła się do Głównego Inspektora Pracy z prośbą o podjęcie wzmożonych kontroli. Inspektorzy sprawdzą, jak pracodawcy chronią pracowników w związku z wysokimi temperaturami w zakładach pracy.
Zapisz się na newsletter
Zakładasz firmę? A może ją rozwijasz? Chcesz jak najbardziej efektywnie prowadzić swój biznes? Z naszym newsletterem będziesz zawsze na bieżąco.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA