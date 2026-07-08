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Jak neuroprzywództwo wspiera odporność lidera finansów w czasach niepewności

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08 lipca 2026, 10:55
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie oraz Rzecznik Akademicki ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji. Specjalizuje się w prawie pracy, zabezpieczeniu społecznym oraz administracyjnoprawnych aspektach związanych z pracą i pomocą socjalną.
Jak neuroprzywództwo wspiera odporność lidera finansów w czasach niepewności
Jak neuroprzywództwo wspiera odporność lidera finansów w czasach niepewności
Shutterstock

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Współczesny biznes charakteryzuje się permanentną zmiennością i koniecznością podejmowania decyzji w warunkach głębokiej niepewności. Tradycyjne modele zarządzania, oparte wyłącznie na analizie historycznych danych, coraz częściej zawodzą. W odpowiedzi na te wyzwania narodziło się neuroprzywództwo (ang. neuroleadership) – dziedzina łącząca odkrycia neuronauki z praktyką biznesową. Pozwala ona zrozumieć biologiczne mechanizmy leżące u podstaw ludzkich zachowań, decyzji oraz reakcji pod presją i dużym stresem.

Nowy paradygmat przywództwa

Skuteczne przywództwo zaczyna się od zrozumienia i zarządzania sobą – własnymi emocjami i stanem umysłu. Z tej perspektywy odporność psychiczna (ang. resilience) nie jest cechą charakteru, lecz umiejętnością organizmu do samoregulacji pod presją.

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Część I: Teoria neuroprzywództwa – biologia w organizacji

1. Model „trójjedynego mózgu”

Fundamentem neuroprzywództwa jest koncepcja „trójjedynego” albo „trójdzielnego” mózgu (ang. triune brain) opracowana przez amerykańskiego neurobiologa Paula MacLeana, obrazująca trzy ewolucyjnie rozwinięte warstwy, z których każda odpowiada za inne funkcje i tempo reakcji w określonych sytuacjach:

  • Mózg gadzi (ang. reptile brain): Odpowiada za przetrwanie i instynktowne reakcje obronne: walcz, uciekaj lub nie ruszaj się. Działa najszybciej, reagując w zaledwie 0,1 sekundy. W biznesie aktywuje impulsywny opór przed zmianą, terytorializm (silosy) oraz postawy defensywne w sytuacjach kryzysowych.
  • Mózg limbiczny (ang. limbic brain): Centrum emocjonalne, odpowiedzialne za relacje, pamięć, empatię, zaufanie oraz poczucie przynależności. Decyduje o zaangażowaniu i lojalności w zespole.
  • Kora nowa (ang. neokortex): Odpowiada za logiczne myślenie, planowanie strategiczne, kreatywność i samoregulację. Działa najwolniej – potrzebuje około 7 sekund na sformułowanie racjonalnej odpowiedzi i działania.

Ważne: Każda decyzja menedżerska to proces ścierania się tych trzech warstw: instynktu, emocji i rozumu. W stresie mózg gadzi potrafi odciąć powolne procesy racjonalnej kory nowej, co prowadzi w efekcie do tzw. porwania emocjonalnego (emocje w całości przejmują kontrolę).

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2. Pułapki autopilota poznawczego

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Mózg zużywa do 20% energii organizmu (stanowiąc jednocześnie zaledwie 3% jego wagi), przez co dąży do jej maksymalnego oszczędzania poprzez automatyzację zachowań i tworzenie podświadomych rutyn (tzw. autopilot).

Skutkiem ubocznym są błędy poznawcze, stereotypy i uprzedzenia (ang. biases). Przywództwo wymaga ciągłego przełamywania tych utartych schematów. Wykorzystując neuroplastyczność – czyli zdolność mózgu do zmian – oraz stymulując system nagród związany z wydzielaniem dopaminy (hormon odpowiedzialny za motywację i dążenie do celu), lider może wyjść z pułapki autopilota ku świadomemu zarządzaniu. W tym ujęciu inteligencja emocjonalna (wskaźnik EQ) staje się ważniejsza od twardego IQ – to ona decyduje o zdolności budowania relacji i zaufania.

Część II: Neurobiologia a budowanie odporności lidera

1. Metafora „wewnętrznej baterii” i chemia stresu

Odporność lidera można porównać do poziomu naładowania wewnętrznej baterii ciała. Wyższa kadra zarządzająca jest nieustannie narażona na presję wyników, czasu, niejednoznaczności roli czy konflikty. Wysoki poziom energii jest konieczny do samoregulacji – pozwala świadomie decydować o reakcji, zamiast działać impulsywnie.

Nasz stan w dużej mierze zależy od biochemii organizmu. Sytuacje zagrożenia aktywują kortyzol (hormon stresu odpowiedzialny za przetrwanie), który w nadmiarze niszczy odporność i upośledza funkcje kognitywne kory nowej. Z kolei środowisko bezpieczne wiąże się z wydzielaniem endorfin (redukcja napięcia i bólu), dopaminy (motywacja), serotoniny (szacunek i status) oraz oksytocyny (fundament zaufania i współpracy). Jak więc widać, każdy z tych hormonów spełnia określoną rolę, ale ich nadmierny przyrost upośledza naszą skuteczność jako lidera.

2. Koherencja serca i model 4C

Neurologia i kardiologia dowodzą, że sygnały płynące z serca do mózgu determinują nasze myślenie. Negatywne emocje wywołują inkoherencję (chaotyczny rytm serca), co zaburza w efekcie pracę kory nowej. Pozytywne emocje wsparte przez techniki oddechowe wywołują koherencję serca (uporządkowany rytm), co synchronizuje pracę mózgu, ułatwiając podejmowanie szybkich i trafnych decyzji w sytuacjach kryzysowych.

W ujęciu systemowym odporność psychiczną lidera opisuje model 4C:

  • Control (kontrola): Przekonanie o wpływie na bieg wydarzeń i kontrola nad emocjami
  • Commitment (zaangażowanie): Konsekwencja w realizacji celów mimo trudności
  • Challenge (wyzwanie): Traktowanie zmian jako szans na rozwój, a nie jako zagrożenia
  • Confidence (pewność siebie): Wiara we własne umiejętności i asertywność

Część III: Odporność lidera finansów a odporność organizacji

1. Transformacja roli: od kontrolera do Chief Value Officera (CVO)

Tradycyjna rola kontrolera, skupiona na zapewnieniu zgodności oraz zarządzaniu ryzykiem ewoluuje w kierunku tzw. architekta wartości lub inaczej CVO. W dobie sztucznej inteligencji, która przejmuje powtarzalne, analityczne zadania, człowiek nadal ponosi pełną odpowiedzialność za takie obszary, jak nadawanie sensu danym, podejmowanie ryzyka, etykę oraz kluczowe decyzje zapadające pod presją i w sytuacji niepewności. Wymaga to najwyższych form aktywności kory przedczołowej.

2. Zaraźliwość emocjonalna i narzędzia menedżerskie

Nasze mózgi nieustannie monitorują siebie nawzajem, a pracownicy stale skanują zachowanie przełożonych. Zjawisko zaraźliwości emocjonalnej sprawia, że lider generujący lęk uruchamia kortyzol i paraliżuje kreatywność całego zespołu. Lider stabilny, opierający się na faktach, rozsiewa pozytywne emocje (uruchamiające oksytocynę), podnosząc odporność całego zespołu i organizacji.

Jednym z największych źródeł stresu w organizacji jest zmiana. Aby skutecznie zarządzać zmianą, lider musi zapewnić zespołowi pięć fundamentalnych czynników: wizję, umiejętności, motywację, zasoby i plan działania – brak choćby jednego elementu rodzi opór lub lęk.

Do korygowania działań członków zespołu najlepiej stosować faktograficzny model feedbacku FUKO (Fakty – obiektywny opis bez oceny, Uczucia – nazwanie emocji, Konsekwencje – skutki działania lub jego braku, Oczekiwania – jasny komunikat na przyszłość i działania korygujące), który nie aktywuje obronnej bariery mózgu gadziego u pracownika lub partnera biznesowego.

Kluczowe wnioski dla liderów

Odporność biznesowa organizacji zaczyna się od odporności lidera, stanu i kondycji jego mózgu. Zarządzanie wewnętrzną energią, świadome dbanie o dobrą koherencję serca (ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne) oraz budowanie kultury zaufania w oparciu o szczery i konstruktywny feedback to kluczowe narzędzia dla współczesnego CVO.

Parafrazując Jona Kabat-Zinna – biologa molekularnego i pioniera medytacji mindfulness na Zachodzie: „nie można zatrzymać fali i wiatru, ale można nauczyć się dobrze na niej surfować”.

Kompetencje te są również rozwijane w ramach kwalifikacji CGMA, która wspiera studentów i przyszłych członków nie tylko w obszarze umiejętności technicznych i przywódczych, lecz także w budowaniu odporności lidera.

Autorzy: Agnieszka Kręciszewska EMBA, FCMA, CGMA , Wojciech Wieroński FCMA, CGMA

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Źródło: INFOR
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