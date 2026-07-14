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Po trudnym początku roku pojawił się pierwszy pozytywny sygnał dla polskich firm. Jest nowy odczyt Barometru EFL

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14 lipca 2026, 10:29
oprac. Tomasz Lipczyński
redaktor, wydawca
Po trudnym początku roku pojawił się pierwszy pozytywny sygnał dla polskich firm. Jest nowy odczyt Barometru EFL
Po trudnym początku roku pojawił się pierwszy pozytywny sygnał dla polskich firm. Jest nowy odczyt Barometru EFL
Shutterstock

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Po wyraźnym pogorszeniu nastrojów na początku roku sektor małych i średnich firm wysyła pierwszy sygnał stabilizacji. Indeks Barometru EFL na III kwartał 2026 roku był nadal na niskim poziomie 47,8 pkt., niemal takim samym jak kwartał wcześniej. Najnowszy Barometr EFL wskazuje na stabilizację oczekiwań biznesowych, jednak eksperci podkreślają, że o trwałym ożywieniu wciąż nie można mówić.

Koniec spadków nastrojów w sektorze MŚP?

W raporcie zwrócono uwagę, że odczyt na poziomie 47,8 pkt. jest tylko symbolicznie wyższy od wyniku z II kwartału, kiedy było to 47,7 pkt. Jednak po spadku o ponad 4 pkt. między I a II kwartałem br. brak kolejnego obniżenia wskaźnika można interpretować jako stabilizację, ale nadal na niskim poziomie - wskazano. Zdaniem analityków EFL, firmy nie widzą dziś warunków do wyraźnego przyspieszenia, częściej koncentrują się na utrzymaniu bieżącej działalności, kontroli kosztów i ostrożnym zarządzaniu inwestycjami.

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Sprzedaż, płynność finansowa, inwestycje

Jak podano, utrzymania obecnego poziomu sprzedaży spodziewa się 88 proc. przedsiębiorców, a 12 proc. liczy na wzrost. To nieco lepszy wynik niż kwartał wcześniej, kiedy wzrostu sprzedaży oczekiwało 9 proc. firm. Poprawy płynności finansowej spodziewa się 10 proc. badanych, a 89 proc. zakłada brak zmian. W poprzednim kwartale poprawę płynności prognozowało 6 proc. firm. Jednocześnie 2 proc. przedsiębiorców przewiduje wzrost zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne, a 83 proc. zakłada utrzymanie go na dotychczasowym poziomie.

Najostrożniej przedsiębiorcy patrzą na inwestycje. 15 proc. firm zapowiada wzrost nakładów na środki trwałe, 50 proc. chce utrzymać je na dotychczasowym poziomie, a 35 proc. przewiduje ich spadek - podano.

Zatrudnienie w sektorze MŚP

W podziale na wielkość zatrudnienia wszystkie grupy firm pozostają poniżej progu 50 pkt. Najwyższy wynik zanotowały mikrofirmy, dla których Barometr EFL wyniósł 49,1 pkt. Małe i średnie przedsiębiorstwa osiągnęły praktycznie taki sam, niższy poziom - po 47,2 pkt. W porównaniu z II kwartałem br. nastroje poprawiły się w mikrofirmach i firmach średnich, odpowiednio o 0,9 pkt. i 0,8 pkt. W małych firmach wskaźnik obniżył się o 0,6 pkt.

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Czym jest Barometr EFL?

Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu, czyli rozwoju rozumianego jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki oraz maksymalizacją zysków, związaną z inwestycjami w środki trwałe. W badaniu, które odbyło się od 15 czerwca do 6 lipca 2026 roku, wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Badanie zostało przygotowywane przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA.

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Źródło: PAP
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