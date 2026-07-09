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Polacy pokochali zakupy online. Polska w czołówce wzrostu e-zakupów w Europie

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09 lipca 2026, 13:32
oprac. Łucja Orzeł
Polacy pokochali zakupy online. Polska w czołówce wzrostu e-zakupów w Europie
Polacy pokochali zakupy online. Polska w czołówce wzrostu e-zakupów w Europie
Shutterstock

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Polski rynek e-commerce ma należeć do najszybciej rozwijających się w Europie. W latach 2025–2029 sprzedaż internetowa w Polsce ma rosnąć średnio o 9 proc. rocznie, co daje naszemu krajowi ósme miejsce na kontynencie pod względem dynamiki wzrostu – informuje "Rz".

W latach 2025–2029 wartość sprzedaży internetowej w Polsce ma rosnąć średnio o 9 proc. rocznie, co daje ósme miejsce w Europie, gdzie rynek ma zyskiwać 7,7 proc. – wynika z najnowszego raportu ECDB „eCommerce in Europe 2026”, którego wyniki jako pierwsza opisuje „Rz”.

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160 mld zł na zakupy online. Polacy coraz częściej wybierają internet

W tym roku wartość zakupów internetowych Polaków może według szacunków sięgnąć nawet 160 mld zł. Coraz wyraźniejsza jest na rynku ogromna presja cenowa ze strony chińskich rywali: Temu, Sheina czy AliExpressu. Wedle badania Gemius dla Izby Gospodarki Elektronicznej 93 proc. internautów zrobiło zakupy online w ciągu ostatnich sześciu miesięcy - pisze „Rz”.

93 proc. internautów kupuje online. E-zakupy stały się codziennością

Wielu ekspertów wskazuje, że jednym z największych niewykorzystanych obszarów pozostaje rynek zakupów spożywczych online. „Są w Polsce znacznie mniej rozwinięte niż na dojrzałych rynkach Europy Zachodniej czy w USA. To ważne, bo grocery nie jest kategorią okazjonalną. To zakupy robione często, regularnie, czasem kilka razy w tygodniu” – mówi dziennikowi Krzysztof Surowiecki. „Jeśli część tego koszyka przeniesie się do internetu, e-commerce przestanie być dodatkiem do handlu, a stanie się stałym elementem nawyków zakupowych. To właśnie mogłoby szybko podnieść udział sprzedaży online w całym handlu” – dodaje.

Ranking europejskich rynków e-handlu

Polskę w e-handlu na razie wyprzedzają m.in. Turcja, Bułgaria, Bośnia i Hercegowina, Malta, Rosja, Mołdawia i Portugalia. Za naszym krajem uplasowała się Norwegia i Austria.

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Źródło: PAP
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