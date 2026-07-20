Rząd zmienia zasady przetargów: ten jeden błąd odetnie firmy od kontraktów państwowych

Rząd wprowadza potężne zmiany w zamówieniach publicznych. Podniesienie progu PZP do 170 tys. zł, nowy Centralny Rejestr Umów i certyfikacja wykonawców wywrócą rynek do góry nogami. Mniejsze przetargi znikną z radarów, a walka o kontrakty stanie się brutalna. Eksperci ostrzegają: firmy, które nie zautomatyzują pracy, mogą odpaść już na starcie. Co zrobić, żeby nie stracić publicznego kontraktu?

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Ważne Czego dowiesz się z tego tekstu: Jak podniesienie progu ustawy PZP do 170 tys. zł wpłynie na widoczność mniejszych zleceń?

Dlaczego „dobrowolna” certyfikacja wykonawców szybko stanie się rynkowym przymusem?

W jaki sposób Centralny Rejestr Umów obnaży Twoje ceny przed konkurencją?

Jak sztuczna inteligencja pomaga wygrywać przetargi i analizować setki stron dokumentacji w kilka sekund?

Próg PZP w górę. Gdzie mniejsze przetargi poniżej 170000 zł?

Jedną z najważniejszych zmian jest podniesienie progu stosowania Prawa Zamówień Publicznych (PZP) ze 130 tys. zł do 170 tys. zł. Dla urzędów oznacza to łatwiejsze i szybsze zakupy. Dla przedsiębiorców – zupełnie nową rzeczywistość.

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Mniejsze zlecenia będą realizowane poza najbardziej rygorystycznym reżimem ustawy. Z jednej strony to szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na łatwiejsze zdobycie pierwszych publicznych pieniędzy. Z drugiej – ogromne ryzyko przeoczenia okazji.

– Mniej formalne zamówienia mogą być mniej widoczne, a firmy, które polegają wyłącznie na klasycznych ogłoszeniach, mogą nie zobaczyć części szans sprzedażowych. W nowym otoczeniu jeszcze ważniejszy będzie monitoring różnych źródeł i zdolność wychwycenia postępowań, które realnie pasują do profilu firmy – komentuje Wiktor Gaweł, CEO poznańskiego startupu Minerva.

Dobrowolna certyfikacja, która w praktyce stanie się obowiązkiem

Kolejna nowość to certyfikacja wykonawców. W teorii ma to być ułatwienie – firma raz zdobywa dokument potwierdzający jej doświadczenie, zasoby i brak podstaw do wykluczenia, a potem nie musi tonąć w papierologii przy każdym kolejnym przetargu.

W praktyce „dobrowolność” może okazać się złudna. Jeżeli większość poważnych graczy na rynku zdobędzie certyfikat, jego brak u mniejszej firmy stanie się sygnałem ostrzegawczym dla urzędników. Brak certyfikatu będzie odbierany jako brak profesjonalizmu.

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Samo zaświadczenie jednak nie wygra przetargu. Jak podkreśla Wiktor Gaweł: – Certyfikat nie znajdzie za firmę właściwego przetargu, nie oceni opłacalności udziału i nie wyłapie wszystkich ryzyk w dokumentacji. Firmy, które potraktują certyfikację jako „załatwienie tematu”, mogą szybko odkryć, że formalne uproszczenie nie wystarczy do wygrywania.

Centralny Rejestr Umów: Konkurencja patrzy ci na ręce

Od lipca działa Centralny Rejestr Umów. To potężne narzędzie, które zapewnia niespotykaną dotąd przejrzystość. Każdy może sprawdzić, kto kupuje, od kogo i za ile.

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Dla sprytnych przedsiębiorców to kopalnia wiedzy. Można sprawdzić, kiedy kończą się umowy konkurencji i z jaką ceną wygrywała ona w przeszłości. Transparentność działa jednak w dwie strony – Twoja firma też znajdzie się na widelcu rywali. Rynek przestanie wybaczać działanie „na wyczucie”. Kto nie potrafi analizować danych historycznych, ten szybko straci dotychczasowe rynki zbytu.

Reforma KIO: Błędy będą kosztować znacznie więcej

Rząd planuje także reformę Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). Celem jest przyspieszenie sporów, ale dla firm oznacza to wyżej zawieszoną poprzeczkę. Zmiany dotkną m.in. kwestii rażąco niskiej ceny i kosztów odwołań.

Jeśli koszty wejścia w spór z zamawiającym wzrosną, mniejsze firmy mogą rezygnować z obrony swoich praw. Duzi gracze z potężnym zapleczem prawnym zyskają przewagę. Dlatego tak ważne staje się bezbłędne przygotowanie oferty już na samym początku.

Sztuczna inteligencja: AI rozwiązuje problem nadmiaru dokumentów

Jak w gąszczu nowych przepisów, ukrytych przetargów i setek stron Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) ma odnaleźć się przeciętna firma? Odpowiedzią staje się sztuczna inteligencja (AI).

Technologia nie napisze oferty za eksperta, ale zdejmie z jego barków najgorszą, żmudną pracę administracyjną. Algorytmy potrafią w kilka sekund przeczytać setki stron załączników i wyciągnąć z nich to, co kluczowe: terminy, wymagania, kary umowne i ukryte ryzyka.

– Jeżeli rynek będzie bardziej transparentny i wymagający formalnie, przewagę zyskają nie te firmy, które przeczytają więcej ogłoszeń, ale te, które szybciej odróżnią realną szansę od przetargu niewartego zaangażowania. Szybkość decyzji stanie się równie ważna jak jakość samej oferty – podsumowuje CEO Minervy.

Przyszłość zamówień publicznych to automatyzacja. Firmy, które nadal będą ręcznie pobierać pliki PDF i zakreślać w nich warunki markerem, zostaną daleko w tyle za konkurencją.

Zmiany w przetargach 2026 - najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jaki jest nowy próg stosowania ustawy PZP?

Próg został podniesiony ze 130 tys. zł do 170 tys. zł. Poniżej tej kwoty zamawiający mają znacznie większą elastyczność i nie muszą stosować pełnych procedur ustawy.

Czy certyfikacja wykonawców jest obowiązkowa?

Nie, formalnie jest to proces dobrowolny. Eksperci przewidują jednak, że szybko stanie się rynkowym standardem, a firmy bez certyfikatu będą traktowane jako mniej wiarygodne.

Co to jest Centralny Rejestr Umów?

To ogólnodostępna baza, w której publikowane są informacje o umowach zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych. Pozwala sprawdzić kwoty kontraktów oraz podmioty je realizujące.

Jak AI może pomóc w przetargach?

Narzędzia oparte na sztucznej inteligencji potrafią błyskawicznie przeszukać różne źródła ogłoszeń, a następnie przeanalizować obszerną dokumentację przetargową (np. SWZ), wskazując firmie najważniejsze wymogi, terminy i potencjalne ryzyka.

Źródło: Minerva

Minerva to polska firma z siedzibą w Poznaniu, która rewolucjonizuje rynek zamówień publicznych, wykorzystując do tego sztuczną inteligencję. Platforma automatyzuje analizę przetargów, przyspieszając procesy nawet 9-krotnie i redukując 90% pracy administracyjnej po stronie firm. Firma zdobyła ponad 450 klientów, w tym globalne marki takie jak Iron Mountain, i pomaga firmom wygrywać przetargi o łącznej wartości ponad 250 mln zł. Minerva jest wspierana przez inwestora Open Ocean VC (m.in. Booksy) i dąży do osiągnięcia statusu europejskiego jednorożca do 2028 roku.