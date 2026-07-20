REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Moja firma » Blisko dwie trzecie firm w dobrej kondycji. NBP opublikował wyniki badania

Blisko dwie trzecie firm w dobrej kondycji. NBP opublikował wyniki badania

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 lipca 2026, 14:48
oprac. Tomasz Lipczyński
redaktor, wydawca
Blisko dwie trzecie firm w dobrej kondycji. NBP opublikował wyniki badania
Blisko dwie trzecie firm w dobrej kondycji. NBP opublikował wyniki badania
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Mimo napięć geopolitycznych i niepewności na światowych rynkach większość polskich przedsiębiorstw pozytywnie ocenia swoją kondycję. Z badania „Szybki Monitoring NBP” wynika, że 61 proc. firm uznało swoją sytuację w II kwartale 2026 r. za dobrą lub bardzo dobrą. Jednocześnie 17 proc. przedsiębiorstw wskazało, że odczuło negatywne skutki konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie.

Konflikt na Bliskim Wschodzie wpłynął na część firm

61 proc. ankietowanych przedsiębiorstw oceniła swoją sytuację w II kwartale 2026 r. jako dobrą lub bardzo dobrą, a negatywny wpływ konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie odczuło 17 proc. firm – wynika z opublikowanego w poniedziałek badania „Szybki Monitoring NBP”.

REKLAMA

REKLAMA

NBP wskazał, że skutki konfliktu na Bliskim Wschodzie były silniej odczuwalne przez przedsiębiorstwa aktywne na rynkach międzynarodowych niż przez firmy działające wyłącznie na rynku krajowym. Negatywny wpływ konfliktu zadeklarowało odpowiednio 21 proc. i 13 proc. badanych podmiotów.

Te sektor najbardziej odczuwają skutki geopolityki

Najbardziej dotkniętym sektorem okazał się transport, gdzie wyraźnie negatywny wpływ konfliktu wskazało 36 proc. przedsiębiorstw. Wysoką wrażliwość odnotowano również w przetwórstwie przemysłowym (22 proc.), handlu (16 proc.) oraz energetyce (12 proc.). Najmniej skutki konfliktu odczuł sektor usługowy, gdzie negatywne oddziaływanie wskazało 6 proc. firm.

Ceny paliw i energii

Przedsiębiorstwa najczęściej wskazywały, że konflikt przełożył się na wzrost kosztów działalności, zwłaszcza cen paliw i energii – odpowiedź tę wskazało 47 proc. firm odczuwających jego skutki. Dla 17 proc. problemem był wzrost cen surowców i komponentów.

REKLAMA

Część przedsiębiorstw wskazała również na wzrost niepewności związanej z prowadzeniem działalności (8 proc.), zakłócenia w łańcuchach dostaw (5 proc.) oraz pogorszenie koniunktury krajowej lub zagranicznej (4 proc.).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Działania dostosowawcze do sytuacji geopolitycznej

W odpowiedzi na sytuację geopolityczną 40 proc. przedsiębiorstw podjęło działania dostosowawcze. Najczęściej firmy renegocjowały warunki współpracy z partnerami biznesowymi (13 proc.) oraz podnosiły ceny swoich produktów i usług (13 proc.). Z kolei 9 proc. przedsiębiorstw ograniczyło inwestycje, a 3 proc. zmniejszyło skalę działalności lub produkcji.

Większość ankietowanych przedsiębiorstw zakłada jednak, że skutki konfliktu będą przejściowe. Zdaniem 73 proc. firm, negatywne konsekwencje powinny ustąpić w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia działań zbrojnych.

NBP zwrócił uwagę, że w przypadku przedłużania się konfliktu więcej przedsiębiorstw będzie skłonnych do podejmowania działań dostosowawczych. Takie plany deklaruje 54 proc. ankietowanych podmiotów, przy czym najczęściej rozważanym rozwiązaniem byłoby dalsze podnoszenie cen (23 proc.).

Główne przeszkody dla rozwoju przedsiębiorstw

Rosnące koszty działalności, obejmujące ceny surowców, energii i paliw, pozostają główną barierą rozwoju przedsiębiorstw, choć skala tego problemu nieco zmniejszyła się względem poprzedniego kwartału. Drugą najczęściej wskazywaną przeszkodą była sytuacja geopolityczna, a trzecią – niski lub malejący popyt.

Pomimo utrzymujących się wyzwań prognozy sytuacji gospodarczej formułowane przez przedsiębiorstwa zarówno w perspektywie kwartału, jak i roku pozostały relatywnie optymistyczne i bardziej korzystne od typowych dla badania. Poprawę krótkoterminowych prognoz odnotowano m.in. w przetwórstwie przemysłowym i transporcie, podczas gdy pogorszenie nastrojów wystąpiło w budownictwie oraz handlu.

Powiązane
Zabrakło ministra rolnictwa. Jak ratować sektor trzody chlewnej?
Zabrakło ministra rolnictwa. Jak ratować sektor trzody chlewnej?
Rewolucja w przetargach. Firmy bez certyfikatów i wsparcia AI mogą stracić państwowe zlecenia
Rewolucja w przetargach. Firmy bez certyfikatów i wsparcia AI mogą stracić państwowe zlecenia
Zmiany w prawie wymusiły zmianę modelu logistycznego? Pyszne.pl komentuje
Zmiany w prawie wymusiły zmianę modelu logistycznego? Pyszne.pl komentuje
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Moja firma
Zabrakło ministra rolnictwa. Jak ratować sektor trzody chlewnej?
20 lip 2026

Od miesięcy ceny skupu trzody chlewnej nie pokrywają kosztów produkcji. Kiedy pojawi się realna pomoc? Odpowiedzi na to pytanie oczekują hodowcy świń i organizacje branżowe. Ich zdaniem resort rolnictwa nie zwraca należytej uwagi na dramatyczną sytuację sektora.
Blisko dwie trzecie firm w dobrej kondycji. NBP opublikował wyniki badania
20 lip 2026

Mimo napięć geopolitycznych i niepewności na światowych rynkach większość polskich przedsiębiorstw pozytywnie ocenia swoją kondycję. Z badania „Szybki Monitoring NBP” wynika, że 61 proc. firm uznało swoją sytuację w II kwartale 2026 r. za dobrą lub bardzo dobrą. Jednocześnie 17 proc. przedsiębiorstw wskazało, że odczuło negatywne skutki konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie.
Rewolucja w przetargach. Firmy bez certyfikatów i wsparcia AI mogą stracić państwowe zlecenia
20 lip 2026

Rząd wprowadza potężne zmiany w zamówieniach publicznych. Podniesienie progu PZP do 170 tys. zł, nowy Centralny Rejestr Umów i certyfikacja wykonawców wywrócą rynek do góry nogami. Mniejsze przetargi znikną z radarów, a walka o kontrakty stanie się brutalna. Eksperci ostrzegają: firmy, które nie zautomatyzują pracy, mogą odpaść już na starcie. Co zrobić, żeby nie stracić publicznego kontraktu?
Masz pomysł na biznes? Sprawdź to, zanim zrobisz pierwszy krok
20 lip 2026

Masz 22, 25, może 28 lat. Skończyłaś kurs PMU, robisz zdjęcia na Instagramie, prowadzisz zajęcia fitness albo właśnie wystawiłaś pierwszy produkt na Allegro? Biznes rusza, klienci piszą, a Ty zastanawiasz się, czy w ogóle trzeba coś "prawnie" ogarniać, czy można iść na żywioł. Można, ale krótko. Poniżej lista rzeczy, które warto sprawdzić na starcie, żeby entuzjazm nie zderzył się z pierwszą karą, sporem albo zaległością.

REKLAMA

Mieszkańcy tej gminy mogą dostać 1 tysiąc złotych na zbieranie deszczówki
20 lip 2026

Jeszcze do 31 sierpnia mieszkańcy gminy Łomianki mogą składać wnioski do Gminnego Programu Gromadzenia Wody w ramach dotacji celowej na zakup i montaż przydomowego, naziemnego zbiornika na deszczówkę i wody roztopowe lub budowę przydomowego ogrodu deszczowego. Kto może się ubiegać?
Zmiany w prawie wymusiły zmianę modelu logistycznego? Pyszne.pl komentuje
17 lip 2026

Pyszne.pl rezygnuje z własnej floty kurierskiej i od lata 2026 r. przechodzi na model 3PL, czyli realizację dostaw przez zewnętrznych partnerów flotowych. Firma zapewnia, że klienci nie odczują zakłóceń, a sieć dostawców może się powiększyć nawet o kilkanaście tysięcy osób. Decyzja zapada w momencie, gdy Państwowa Inspekcja Pracy zyskała nowe uprawnienia do przekształcania umów cywilnoprawnych w umowy o pracę.
KE szykuje reformę systemu ETS. Są pierwsze szczegóły
15 lip 2026

Komisja Europejska ma w piątek przedstawić propozycję reformy systemu handlu uprawnieniami do emisji ETS. Zgodnie z planem darmowe uprawnienia mają pokrywać 78 proc. emisji w sektorze przemysłowym, a Bruksela rozważa także spowolnienie tempa ograniczania liczby pozwoleń dostępnych na aukcjach.
Kawa z INFORLEX. Nowe uprawnienia PIP 2026 – czy Twoja firma jest gotowa na kontrolę?
15 lip 2026

Od 8 lipca 2026 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, która w istotny sposób zmienia zasady kontroli zatrudnienia w Polsce. Inspektorzy PIP zyskali m.in. możliwość administracyjnego przekształcania pozornych umów cywilnoprawnych i kontraktów B2B w umowy o pracę - bez konieczności kierowania sprawy do sądu. To jedna z najważniejszych zmian w prawie pracy ostatnich lat, a jej skutki odczują wszyscy pracodawcy, niezależnie od branży czy wielkości firmy.

REKLAMA

Po trudnym początku roku pojawił się pierwszy pozytywny sygnał dla polskich firm. Jest nowy odczyt Barometru EFL
14 lip 2026

Po wyraźnym pogorszeniu nastrojów na początku roku sektor małych i średnich firm wysyła pierwszy sygnał stabilizacji. Indeks Barometru EFL na III kwartał 2026 roku był nadal na niskim poziomie 47,8 pkt., niemal takim samym jak kwartał wcześniej. Najnowszy Barometr EFL wskazuje na stabilizację oczekiwań biznesowych, jednak eksperci podkreślają, że o trwałym ożywieniu wciąż nie można mówić.
Za kulisami AI. Co naprawdę dzieje się po wpisaniu promptu? [WYWIAD]
13 lip 2026

AI odpowiada w kilka sekund, ale za tą błyskawiczną reakcją kryją się miliardowe inwestycje w infrastrukturę, energię, dane i pracę tysięcy specjalistów. Dlaczego sztuczna inteligencja kosztuje, skoro sprawia wrażenie niemal darmowej? O kulisach działania modeli, ukrytych kosztach i mitach dotyczących „bezpłatnego AI" opowiada ekspert Michał Lidzbarski, tłumacząc, za co naprawdę płacimy i dlaczego w technologii, podobnie jak w restauracji, największa praca odbywa się poza zasięgiem naszego wzroku.
Zapisz się na newsletter
Zakładasz firmę? A może ją rozwijasz? Chcesz jak najbardziej efektywnie prowadzić swój biznes? Z naszym newsletterem będziesz zawsze na bieżąco.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA