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Masz pomysł na biznes? Sprawdź to, zanim zrobisz pierwszy krok

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20 lipca 2026, 10:57
Wojciech Országh
Wojciech Országh
Radca prawny oraz stały mediator sądowy. Specjalista w zakresie prowadzenia sporów sądowych, obsłudze korporacyjnej spółek oraz tworzeniu i negocjowaniu umów gospodarczych
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Shutterstock

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Masz 22, 25, może 28 lat. Skończyłaś kurs PMU, robisz zdjęcia na Instagramie, prowadzisz zajęcia fitness albo właśnie wystawiłaś pierwszy produkt na Allegro? Biznes rusza, klienci piszą, a Ty zastanawiasz się, czy w ogóle trzeba coś "prawnie" ogarniać, czy można iść na żywioł. Można, ale krótko. Poniżej lista rzeczy, które warto sprawdzić na starcie, żeby entuzjazm nie zderzył się z pierwszą karą, sporem albo zaległością.

Pierwsze pieniądze i pierwsze ulgi

Zanim zaczniesz liczyć zyski, sprawdź, ile realnie kosztuje prowadzenie firmy w pierwszych miesiącach. Ustawodawca przewidział dla początkujących kilka preferencji. Najpopularniejsza to ulga na start, w ramach której przez pierwsze 6 pełnych miesięcy prowadzenia działalności nie płacisz składek na ubezpieczenia społeczne, czyli emerytalnej, rentowej, wypadkowej i chorobowej, a także na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Płacisz wtedy tylko składkę zdrowotną.

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Po tym okresie możesz przejść na preferencyjny ZUS, a następnie na tzw. mały ZUS plus, gdzie Mały ZUS Plus umożliwia przedsiębiorcy opłacanie obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne, których wysokość jest uzależniona od dochodu osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Od 2026 roku zasady tej ulgi się zmieniły. Jeżeli spełnisz warunki, aby skorzystać z ulgi „mały ZUS plus”, to możesz od stycznia 2026 r. w każdym okresie 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej płacić mniejsze składki przez 36 miesięcy kalendarzowych. To realne pieniądze, które możesz przeznaczyć na rozwój, a nie na składki.

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Księgowość – nie oszczędzaj na tym

Wielu młodych przedsiębiorców próbuje ogarniać księgowość samemu. To się nie kończy dobrze. Dobre biuro rachunkowe albo księgowy online kosztuje zwykle 100-300 zł miesięcznie netto przy małej skali działalności i pozwala uniknąć błędów w rozliczeniach VAT, wyborze formy opodatkowania czy terminach składek. To jest inwestycja, nie koszt.

Compliance, czyli porządek od pierwszego dnia

Compliance brzmi groźnie, ale w praktyce to zestaw prostych dokumentów, które chronią Cię przed sporami z klientami i kontrolami urzędów.

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Umowy. Nawet krótka, jednostronicowa umowa albo dobrze skonstruowany regulamin usług to podstawa. Określa zakres usługi, termin realizacji, wynagrodzenie, zasady odwołania czy reklamacji. Bez tego każdy spór rozstrzyga się "na oko", a to zwykle na Twoją niekorzyść.

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Regulaminy. Jeśli prowadzisz sklep internetowy albo świadczysz usługi online, regulamin nie jest fanaberią. To wymóg ustawowy w relacjach z konsumentami, obejmujący m.in. zasady odstąpienia od umowy, reklamacji i ochrony danych osobowych.

Licencje i pozwolenia. Tu jest dużo mitów. Część zawodów, które kiedyś wymagały licencji, dziś jej nie wymaga. Dobry przykład to pośrednictwo nieruchomości. Biuro nieruchomości nie musi posiadać żadnej licencji, koncesji czy zezwolenia, aby legalnie wykonywać swoją działalność. Co więcej, dokumenty takie nie są również obecnie wymagane od pośredników nieruchomości. Nie oznacza to jednak braku formalności. Zakres czynności wykonywanych przez agenta określa umowa pośrednictwa. Taki dokument musi być sporządzony na piśmie pod rygorem nieważności. Warto też pamiętać o obowiązkowym ubezpieczeniu OC, które chroni Cię finansowo w razie błędu.

Branża po branży

E-commerce. Regulamin sklepu, polityka prywatności, zgodność z prawami konsumenta (odstąpienie od umowy, reklamacje) to absolutne minimum. Bez tego Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów może Cię ukarać, a niezadowolony klient złożyć skargę.

Branża kreatywna (graficy, fotografowie, twórcy treści). Kluczowa jest umowa o przeniesienie praw autorskich albo licencję. Bez wyraźnego zapisu, komu i na jakich zasadach przekazujesz prawa do zdjęć czy projektów, klient może uznać, że kupił wszystko na wieczność, a Ty stracisz kontrolę nad swoim portfolio.

Sport (instruktorzy fitness i trenerzy personalni). Umowa z klientem powinna jasno wskazywać, że to umowa starannego działania, nie gwarancja efektu. Warto też mieć polisę OC, która chroni Cię, gdy klient dozna urazu podczas treningu, a wina nie leży wyłącznie po Twojej stronie.

Beauty (PMU, kosmetologia, paznokcie). Tu liczy się zgoda na zabieg, formularz przeciwwskazań zdrowotnych i regulamin salonu. To nie tylko ochrona przed reklamacją, ale też podstawowy dokument w razie ewentualnego postępowania sanitarnego czy sporu o powikłania.

Pośrednictwo nieruchomości. Licencja nie jest już wymagana, ale profesjonalna, precyzyjna umowa pośrednictwa oraz polisa OC są tym, co realnie buduje zaufanie klientów przy transakcjach na duże kwoty.

Pomoc prawna nie jest droga. To dobra inwestycja

Wielu młodych przedsiębiorców zakłada, że radca prawny to wydatek zarezerwowany dla dużych firm. To nieprawda. Przygotowanie prostej umowy albo regulaminu na start to zwykle koszt jednorazowy, porównywalny z jednym średnim zleceniem od klienta. Naprawianie szkód po sporze sądowym, karze UOKiK czy błędnie skonstruowanej umowie kosztuje wielokrotnie więcej w pieniądzu, czasie i stresie.

Współpraca z radcą prawnym od pierwszych miesięcy działalności to oznaka profesjonalizmu i zawodowej dojrzałości. To inwestycja, która się zwraca, gdy pierwszy trudny klient zacznie kwestionować Twoje wynagrodzenie albo gdy urząd zapyta o regulamin, którego nie masz.

Jeśli zaczynasz swoją biznesową drogę w e-commerce, branży kreatywnej, fitness, beauty czy pośrednictwie nieruchomości i chcesz mieć solidne podstawy prawne od pierwszego dnia, rozważ skorzystanie z pomocy radcy prawnego, który przygotuje dla Ciebie pakiet dokumentów dopasowany do Twojej branży.

oprac. Iga Leszczyńska
Doktor nauk społecznych (WAT), specjalistka w zakresie polityki rodzinnej, rynku pracy i systemu zabezpieczenia społecznego.
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Źródło: INFOR
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