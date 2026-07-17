Zmiany w prawie wymusiły zmianę modelu logistycznego? Pyszne.pl komentuje

Pyszne.pl rezygnuje z własnej floty kurierskiej i od lata 2026 r. przechodzi na model 3PL, czyli realizację dostaw przez zewnętrznych partnerów flotowych. Firma zapewnia, że klienci nie odczują zakłóceń, a sieć dostawców może się powiększyć nawet o kilkanaście tysięcy osób. Decyzja zapada w momencie, gdy Państwowa Inspekcja Pracy zyskała nowe uprawnienia do przekształcania umów cywilnoprawnych w umowy o pracę.

Ogłoszona w połowie lipca decyzja Pyszne.pl oznacza odejście od modelu, którym platforma przez lata wyróżniała się na tle konkurencji. Dotychczas kurierzy współpracowali z nią bezpośrednio, na podstawie umów cywilnoprawnych ze stawką godzinową. Po zmianie dostawy będą realizowane wyłącznie przez autoryzowanych partnerów flotowych, a więc w formule stosowanej już przez pozostałych dużych graczy na rynku dostaw.

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Ewolucja, nie odwrót

W oficjalnym komunikacie firma przedstawia transformację jako strategiczną decyzję biznesową, której celem jest optymalizacja czasu dostaw, zwiększenie zasięgu usługi w Polsce oraz rozszerzenie oferty na platformie. Dla klientów planowane zmiany nie mają oznaczać żadnych utrudnień w dostępie do platformy ani opóźnień w realizacji dostaw. Transformacja, która rozpocznie się latem 2026 r., ma stworzyć możliwość rozbudowy sieci kurierów nawet o kilkanaście tysięcy dodatkowych partnerów dostawczych.

„Zmiana modelu logistycznego to nie odwrót – to dojrzała decyzja biznesowa” – podkreśla Arkadiusz Krupicz, współzałożyciel i dyrektor zarządzający Pyszne.pl. – „Własna flota przy naszej skali przestaje być przewagą, a staje się ograniczeniem. Model 3PL daje nam to, czego potrzebujemy: elastyczność, zasięg i możliwość dalszego wzrostu, dzięki czemu zyskają nasi klienci, partnerzy i kurierzy”.

Firma wskazuje na trzy główne korzyści dla klientów: większą liczbę dostępnych dostawców, optymalizację czasu dostawy oraz szerszy wybór restauracji i sklepów na platformie. Nowa strategia ma zagwarantować ciągłość usług i zabezpieczyć interesy kilkunastu tysięcy współpracujących lokali.

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Argument kosztowy i regulacyjny

W tle decyzji leży także ryzyko regulacyjne. Według analiz Pyszne.pl obowiązkowe zatrudnianie kurierów na umowach o pracę mogłoby podnieść koszt pojedynczej dostawy nawet o 15 zł, czyli niemal o 250 proc. Spółka powołuje się na badanie panelowe Ariadna z października 2025 r., zgodnie z którym 84 proc. konsumentów zrezygnowałoby z zamawiania jedzenia z dostawą, gdyby opłata wzrosła o więcej niż 15 zł. Z kolei z badania przeprowadzonego przez Pyszne.pl we współpracy ze Związkiem Pracodawców HoReCa (marzec–kwiecień 2026 r.) na grupie 345 właścicieli i menedżerów lokali wynika, że 81 proc. respondentów przeniosłoby taki wzrost kosztów na klientów, 61 proc. spodziewałoby się spadku zamówień o ponad 30 proc., a 51 proc. byłoby zmuszonych do redukcji etatów lub ograniczenia godzin pracy personelu stacjonarnego.

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Co z prowizjami dla restauracji i sklepów

Na pytania o wpływ transformacji na warunki współpracy z lokalami firma odpowiada jednoznacznie. „Przejście na model 3PL dotyczy sposobu organizacji dostaw, a nie zmiany warunków komercyjnych dla restauracji i sklepów. Na ten moment warunki współpracy z partnerami, w tym stawki prowizyjne, pozostają bez zmian” – wyjaśnili na pytanie autora Aleksander Rosa, rzecznik prasowy Pyszne.pl. I dodaje: „Transformacja 3PL nie jest mechanizmem zmiany opłat ponoszonych przez lokale”.

Zdaniem przedstawiciela platformy korzyści dla lokali mają charakter operacyjny. „Zmiana może wspierać restauracje i sklepy operacyjnie – przez większą dostępność dostaw, krótszy czas oczekiwania, lepsze pokrycie geograficzne i większą przewidywalność realizacji zamówień” – wskazują eksperci firmy.

Jednocześnie zastrzega: „Nie komunikujemy tej zmiany jako bezpośredniej obietnicy poprawy marż restauratorów, obniżenia prowizji ani zmiany podziału wartości zamówienia”.

Perspektywa kurierów

Według wewnętrznych danych spółki dla 87 proc. kurierów najważniejsza jest elastyczność, rozumiana jako możliwość samodzielnego decydowania o tym, kiedy, jak często i z kim współpracują. Model niezależnego wykonawcy pozwala łączyć zlecenia z różnych platform i dostosowywać aktywność do własnych potrzeb.

„Z perspektywy logistyki transformacja oznacza budowę sieci, która będzie bardziej efektywna i lepiej dostosowana do rzeczywistych oczekiwań kurierów i konsumentów” – mówi Robert Schmidt, Country Manager Logistics Poland w Pyszne.pl. – „Model elastycznie działających kurierów bezpośrednio wzmacnia ich autonomię, dając im pełną kontrolę nad harmonogramem realizacji zleceń oraz możliwość zwiększania zarobków. […] Naszym celem jest prowadzenie najbardziej efektywnej sieci logistycznej w Polsce, a zmiana pozwoli nam zrealizować tę obietnicę”.

Kurierzy, którzy chcą dalej realizować dostawy dla Pyszne.pl, powinni wejść na stronę www.pyszne.pl/kurier, wybrać swoje miasto i jednego z autoryzowanych partnerów flotowych, wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przejść krótkie wdrożenie i odebrać sprzęt. Informacja o zmianie modelu w danym mieście ma być przekazywana kurierom trzy dni przed startem.

Ważne Dotychczasowe umowy z kurierami zostaną rozwiązane, a rekrutację do nowego modelu będą prowadzić samodzielnie partnerzy flotowi. Kurierzy zainteresowani kontynuacją współpracy powinni więc samodzielnie zgłosić się do wybranego partnera – przejście nie nastąpi automatycznie.

Od autora: co ta zmiana oznacza dla rynku

Z informacji medialnych wynika że zmiana obejmie około 5 tys. osób współpracujących dotąd z platformą na podstawie umów cywilnoprawnych. Migracja ma przebiegać stopniowo, miasto po mieście, głównie w sierpniu, wraz z wygaszeniem dotychczasowego systemu Scoober. Formalnie nie są to zwolnienia grupowe w rozumieniu prawa pracy – rozwiązywane są umowy cywilnoprawne, a nie umowy o pracę.

Kontekst prawny jest tu istotny. Od 8 lipca 2026 r. inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy mogą wydawać decyzje przekształcające umowy cywilnoprawne w umowy o pracę, a równolegle trwają prace nad wdrożeniem unijnej dyrektywy o pracy platformowej. 17 lipca 2026 r. ministra rodziny, pracy i polityki społecznej zwróciła się do Głównego Inspektora Pracy o pilną weryfikację podstaw zatrudnienia kurierów Pyszne.pl w ramach prowadzonej w spółce kontroli. Na obecnym etapie nie ma jednak żadnego rozstrzygnięcia, że dotychczasowy model był niezgodny z prawem.

Dla klientów zmiana może oznaczać większą dostępność dostawców i krótszy czas dostawy, dla restauracji i sklepów – na razie brak zmian warunków handlowych, a dla samej platformy – model tożsamy z tym, w którym działają pozostali gracze rynkowi. Największą niewiadomą pozostają warunki oferowane kurierom przez partnerów flotowych, w tym przejście ze stawki godzinowej na wynagrodzenie zależne od liczby dostaw. Pełna ocena transformacji będzie możliwa dopiero po ujawnieniu tych warunków oraz po zakończeniu kontroli PIP.